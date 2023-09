Bealaí chun Saol Battery iPhone a Shíneadh

Más mian leat saol ceallraí do ghutháin a leathnú agus é a úsáid níos faide, tá sé tábhachtach roinnt céimeanna simplí a leanúint. Sa bhlagphost seo, roinnfidh mé bealaí chun saol ceallraí do ghutháin a bharrfheabhsú. Cuirfimid tús le céimeanna tábhachtacha cosúil le gile an scáileáin a laghdú, aipeanna cúlra a dhúnadh, agus Wi-Fi agus Bluetooth a mhúchadh. Tabharfaidh mé leideanna breise freisin mar mhuirearú go rialta le ceallraí úra, úsáid a bhaint as modh coigilte fuinnimh, agus beochan a laghdú nó a mhúchadh. Is modh éifeachtach é aird a thabhairt ar fhógraí brú a theorannú chun saol na ceallraí a mhéadú.

Laghdú ar ghile an scáileáin

Is é gile an scáileáin an fhoinse tomhaltais fuinnimh is tábhachtaí dár bhfóin chliste inniu. Trí ghile an scáileáin a ísliú, is féidir leat do chuid ceallraí a chur amú gan ghá. Chomh maith leis sin, ní bheidh tú tuirseach do shúile. Mar sin, conas is féidir leat gile an scáileáin a laghdú?

Mar an chéad mhodh, faigh an rogha gile scáileáin sa roghchlár socruithe. Ón áit seo is féidir leat an gile a choigeartú de láimh nó an rogha gile uathoibríoch a chumasú. Trí úsáid a bhaint as an rogha gile uathoibríoch is féidir gile an scáileáin a choigeartú go huathoibríoch bunaithe ar an solas comhthimpeallach. Mar sin bíonn an leibhéal gile idéalach agat i gcónaí cibé an bhfuil tú laistigh nó lasmuigh.

Mar dhara modh, más mian leat gile an scáileáin a choigeartú go tapa ón roghchlár aicearra, sleamhnaigh síos an painéal fógra. Is féidir leat an gile a choigeartú as seo gan praiseach a dhéanamh leis an roghchlár socruithe. Mar sin, is féidir leat gile an scáileáin a athrú níos tapúla.

Is féidir leat do cheallraí a shábháil trí ghile an scáileáin a laghdú. Laghdaíonn sé tuirse súl freisin. Seo roinnt modhanna eile:

Úsáid modh oíche: Tairgeann roinnt fóin rogha mód oíche. Íslíonn an rogha seo gile an scáileáin go huathoibríoch, ag soláthar eispéireas compordach féachana gan srian a chur ar shúile an úsáideora.

Déan an cúlra dorcha: Má shocraítear cúlra do ghutháin go dath dorcha, sábhálann tú cumhacht na ceallraí freisin, toisc go n-ídíonn dathanna dorcha níos lú fuinnimh.

Ná húsáid i solas an-gheal: Déan iarracht gile an scáileáin a choinneáil ag leibhéil ísle, go háirithe lasmuigh nuair a bhíonn go leor solas na gréine ann. Mar sin is féidir leat do cheallraí a úsáid ar feadh níos faide.

Buntáistí a bhaineann le Gile an Scáileáin a Laghdú

Buntáistí treoracha Saol ceallraí fada Leathnaíonn laghdú gile an scáileáin saol ceallraí do ghutháin agus ligeann sé duit níos lú a ghearradh. Sláinte súl Ligeann leibhéil gile níos ísle duit do ghuthán a úsáid gan brú a chur ar do shúile. Sábháil fuinnimh Ligeann sé duit do cheallraí a úsáid ar feadh tréimhse níos faide seachas é a chaitheamh gan ghá.

Dún aipeanna cúlra

Is minic iad siúd a bhfuil fadhbanna muirir acu go minic i dtrioblóid le hiarratais a ritheann sa chúlra. Itheann aipeanna a ritheann sa chúlra do ghuthán níos tapúla trí chur isteach ar do shaol ceallraí. Sin an fáth a chuidíonn dúnadh apps cúlra leat do cheallraí a úsáid níos faide.

Tá roinnt bealaí éagsúla ann chun apps cúlra a dhúnadh. Gcéad dul síos, téigh go dtí do ghuthán roghchlár socruithe agus teacht ar an rogha "Iarratais". Ansin, roghnaigh "Rith Feidhmchláir" nó rogha den chineál céanna. Sa chuid seo, feicfidh tú na feidhmchláir go léir atá ag rith sa chúlra. Roghnaigh na apps is mian leat agus dún iad.

Ar roinnt samhlacha fón, d'fhéadfadh go mbeadh rogha ar nós "Apps nach bhfuil ag rith sa chúlra" in ionad an rogha "Rith Feidhmchláir". Nuair a aimsíonn tú an rogha seo, is féidir leat gach feidhmchlár a chosc ó bheith ag rith sa chúlra. Ar an mbealach seo, is féidir leat do shaol ceallraí a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí.

sochair

Má dhúnann tú aipeanna a ritheann sa chúlra, leathnófar do shaol ceallraí.

Is féidir leat do ghuthán a úsáid ar feadh tréimhse níos faide.

Trí fáil réidh le fadhbanna ceallraí, is féidir leat do ghuthán a úsáid ar bhealach níos éasca.

achoimre

Úsáid modh Leathnaíonn saol na ceallraí Dún aipeanna atá ag rith sa chúlra Úsáid fón níos faide Dún aipeanna atá ag rith sa chúlra Faigh réidh le fadhbanna ceallraí Dún aipeanna atá ag rith sa chúlra

Múch Wi-Fi agus Bluetooth

Tá Wi-Fi agus Bluetooth ina gcodanna fíor-riachtanach de shaol an lae inniu. Cuidíonn an dá linn lenár bhfeistí a nascadh agus rochtain a sholáthar ar an idirlíon. Mar sin féin, nuair a bhíonn na teicneolaíochtaí seo gníomhach i gcónaí, is féidir leo tionchar diúltach a imirt ar ár saol ceallraí. Sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach Wi-Fi agus Bluetooth a mhúchadh nuair nach bhfuil tú á n-úsáid.

Is próisis iad Wi-Fi agus Bluetooth a mhéadaíonn tomhaltas fuinnimh. Éilíonn Wi-Fi, go háirithe, go bhfuil do ghléas ceangailte i gcónaí leis an idirlíon, rud a mhéadaíonn tomhaltas fuinnimh. Ar an láimh eile, ídíonn Bluetooth fuinneamh i gcónaí chun scanadh agus nascadh le gléasanna eile timpeall. Mar sin, níor cheart duit Wi-Fi agus Bluetooth a úsáid ach amháin nuair is gá duit iad.

Tá roinnt modhanna ann chun Wi-Fi agus Bluetooth a mhúchadh. Ar dtús, téigh go dtí roghchlár socruithe do ghléis agus aimsigh na roghanna Wi-Fi agus Bluetooth. Ón áit seo, is féidir leat Wi-Fi agus Bluetooth a chasadh air agus as. Is é an dara modh ná an roghchlár socruithe mear a úsáid. Oscail painéal fógraí do ghléis agus múch Wi-Fi agus Bluetooth as sin.

Is féidir leat do shaol ceallraí a leathnú trí Wi-Fi agus Bluetooth a mhúchadh.

Bain úsáid as Wi-Fi agus Bluetooth ach amháin nuair is gá duit iad.

Is féidir leat Wi-Fi agus Bluetooth a chasadh air nó as trí roghchlár socruithe do ghléis nó roghchlár mearshocruithe.

Buntáistí míbhuntáistí Is féidir leis an saol ceallraí a leathnú. Ní féidir leat rochtain a fháil ar an idirlíon nó ar nasc áitiúil láithreach. Is féidir leat fuinneamh a shábháil. Ní féidir le do ghléas nascadh le gléasanna eile. Is féidir leat feidhmíocht do ghléis a fheabhsú. D’fhéadfadh sé nach mbeadh sé indéanta sonraí a roinnt nó úsáid idirlín.

Muirear do ghuthán go rialta

Caithimid go leor ama lenár bhfón cliste gach lá. Agus tú ag caint faoi theachtaireachtaí, na meáin shóisialta, cluichí agus aipeanna eile, tá saol na ceallraí ag rith amach go tapa. Mar sin féin, is é do cheallraí a mhuirearú i gceart an eochair do shaolré fada.

Chun saol na ceallraí a leathnú oiread agus is féidir, tá sé tábhachtach é a mhuirearú go rialta le ceallraí úra. Seo roinnt leideanna maidir le conas is féidir leat é seo a dhéanamh:

Ná scaoil an ceallraí go hiomlán: Bhí sé á rá gur chóir cadhnraí a urscaoileadh go hiomlán agus ansin iad a mhuirearú go hiomlán arís. Mar sin féin, inniu níl an ceanglas seo bailí a thuilleadh. Má scaoiltear go hiomlán, d'fhéadfadh sé saol na ceallraí a ghiorrú. B'fhearr do cheallraí a choinneáil idir 20-80%. Charger bunaidh: Trí úsáid a bhaint as an charger ceart agus bunaidh is féidir leat do cheallraí a luchtú go héifeachtach. D'fhéadfadh drochthionchar a bheith ag luchtairí góchumtha nó neamh-chomhoiriúnacha ar shláinte na ceallraí. Seachain róthéamh: Má nochtar do cheallraí do theas iomarcach, d'fhéadfaí saol na ceallraí a laghdú. Mar sin, bí cúramach gan do ghuthán a nochtadh do sholas na gréine, dóiteáin nó timpeallachtaí an-te eile.

Cad atá le déanamh Ní dhéanann Ba cheart leibhéal na ceallraí a choinneáil idir 20-80%. Níor chóir an ceallraí a urscaoileadh go hiomlán nó a mhuirearú go hiomlán. Ba cheart an charger bunaidh a úsáid. Níor cheart aon luchtairí góchumtha nó neamh-chomhoiriúnacha a úsáid. Ní mór an fón a chosaint ó róthéamh. Níor cheart go mbeadh an fón faoi lé timpeallachtaí an-te.

Trí na leideanna seo a leanúint, is féidir leat saol do cheallraí a leathnú agus taitneamh a bhaint as ceallraí úr i gcónaí. Is féidir leat saol na ceallraí a shíneadh níos faide freisin trí mhodh coigilte fuinnimh a úsáid. Is féidir leat an modh seo a chumasú, a d'fhéadfadh a bheith éagsúil ag brath ar bhranda agus ar mhúnla do ghutháin, ó na socruithe.

Bain úsáid as modh coigilte fuinnimh

Is gné é modh coigilte fuinnimh a úsáidtear go minic inniu. Tá sé tábhachtach an modh coigilte fuinnimh a ghníomhachtú chun ár bhfóin chliste a úsáid níos faide agus saol na ceallraí a mhéadú. Cuireann modh coigilte fuinnimh teorainn le roinnt gnéithe de do ghuthán, ag laghdú tomhaltas fuinnimh agus ag leathnú saol na ceallraí.

Tá roinnt bealaí éagsúla ann chun modh coigilte fuinnimh a úsáid. Is é an chéad mhodh ná modh coigilte fuinnimh a ghníomhachtú de láimh ó na socruithe teileafóin. Is féidir leat dul isteach i Socruithe, an rogha "Bainistíocht cumhachta" nó "Ceallraí" a aimsiú agus modh coigilte fuinnimh a chumasú. Is é an dara modh ná an painéal fógra tapa a úsáid. Is féidir leat an painéal fógraí tapa a oscailt trí do scáileán a tharraingt anuas agus an modh coigilte fuinnimh a ghníomhachtú as sin. Is é an tríú modh ná an cnaipe coigilte fuinnimh speisialta a fhaightear i roinnt samhlacha fón a úsáid.

Tar éis duit an modh coigilte fuinnimh a ghníomhachtú, d'fhéadfadh go mbeadh roinnt athruithe ar do ghuthán. Mar shampla, is féidir gile an scáileáin a laghdú go huathoibríoch, is féidir apps Cúlra a dhúnadh, is féidir nascacht Wi-Fi agus Bluetooth a dhíchumasú. Is é cuspóir na n-athruithe seo tomhaltas fuinnimh a laghdú. Mar sin féin, d'fhéadfadh go gcuirfí míchaoithiúlacht ort mar gheall ar shrianadh roinnt gnéithe agus an modh coigilte fuinnimh gníomhach. Mar sin, is féidir leat gnéithe nach mian leat a úsáid i mód coigilte fuinnimh a chur ar siúl de láimh.

Buntáistí a bhaineann leis an modh coigilte fuinnimh a úsáid:

Síneann sé saol ceallraí do ghutháin.

Déanann sé do ghuthán níos lú fuinnimh a ithe.

Is féidir leis luas do ghutháin a mhéadú.

Gnéithe múchta i mód coigilte fuinnimh Gnéithe a fhanann ar aghaidh i mód coigilte fuinnimh Gile an scáileáin Déan glao gutháin apps cúlra Seol/faigh SMS Nascacht Wi-Fi agus Bluetooth aláraim agus clog

Laghdaigh nó múch beochan

Tá beochan ar cheann de na heilimintí a ídíonn fuinneamh ar ghléasanna soghluaiste. Go háirithe, baintear úsáid as beochan ar ár bhfóin chliste agus ar ár dtáibléid chun eispéireas atá taitneamhach ó thaobh amhairc a sholáthar. Mar sin féin, is féidir le beochan gan ghá saol ceallraí an fheiste a dhraenáil níos tapúla. Dá bhrí sin, ba cheart d'úsáideoirí atá ag iarraidh saol ceallraí a leathnú agus fuinneamh a shábháil beochan a laghdú nó a mhúchadh.

Tugann go leor córais oibriúcháin soghluaiste an rogha chun beochan a laghdú nó a mhúchadh. Is féidir le húsáideoirí Android OS an scála beochana agus an scála beochana fuinneoige a chur in eagar trí dul go dtí Roghanna Forbróirí sa roghchlár Socruithe. Is féidir leat beochan a laghdú nó a mhúchadh trí scála beochana agus luachanna scála beochana fuinneoige a athrú go 0% (as) nó níos lú (laghdaithe).

Is féidir le húsáideoirí le córas oibriúcháin iOS beochan a laghdú nó a mhúchadh freisin. Is féidir leat an rogha Laghdaigh Tairiscint a ghníomhachtú trí dul go dtí an rannán Inrochtaineachta sa roghchlár Socruithe. Cuidíonn an rogha seo le saol na ceallraí a leathnú trí bheochan a íoslaghdú. Tá rogha ann freisin an bheochan a mhúchadh agus pasfhocal á iontráil nó nuair a aistrítear idir apps.

Tá sé tábhachtach beochan a laghdú nó a mhúchadh chun saol na ceallraí a leathnú.

Is féidir le húsáideoirí Android an scála beochana agus an scála beochana fuinneoige a chur in eagar ón roghchlár Socruithe.

Is féidir le húsáideoirí iOS beochan a laghdú nó a mhúchadh ón rannán Inrochtaineachta.

buntáistí cons Is féidir le beochan a laghdú nó a mhúchadh saol na ceallraí a leathnú. Seans nach fearr é do roinnt úsáideoirí ó thaobh amhairc de. Sábhálann sé fuinneamh. Is féidir le roinnt beochan feabhas a chur ar inúsáidteacht na n-iarratas.

Teorainn a chur ar fhógraí brú

Uirlis thábhachtach cumarsáide is ea fógraí brú a úsáidtear go forleathan le feidhmchláir mhóibíleacha inniu. Mar sin féin, d'fhéadfadh fógraí brú neamhriachtanacha nó leanúnacha cur isteach ar úsáideoirí agus cur isteach ar shaol ceallraí an fheiste. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach fógraí brú a theorannú chun taithí úsáideora a fheabhsú agus chun saol na ceallraí a mhéadú.

Tá roinnt bealaí éagsúla ann chun fógraí brú a theorannú. Is é an chéad mhodh ná socruithe fógra na n-apps a sheiceáil. Is féidir na socruithe seo a fháil de ghnáth laistigh den aip nó i rannán socruithe an ghléis. Trí iontráil socruithe fógra na n-iarratas, is féidir leat a chinneadh cé na fógraí a sheolfar, a chuirfear ina dtost nó a gcuirfear bac orthu go hiomlán.

Tairgeann roinnt aipeanna trí rogha éagsúla: “Ná faigh aon fhógraí,” “Faigh ach fógraí práinneacha,” nó “Faigh gach fógra.” Má tá tú tuirseach as aon aip a sheolann fógraí i gcónaí, is féidir leat na socruithe seo a athrú chun fógraí tábhachtacha a fháil.

Múch fógraí neamhriachtanacha: Téigh go dtí socruithe fógra na bhfeidhmchlár agus múch fógraí gan ghá. Mar shampla, is minic a sheolann cluichí fógraí seasta; Má mhúchadh fógraí le haghaidh aip den sórt sin is féidir saol na ceallraí a mhéadú go suntasach.

Téigh go dtí socruithe fógra na bhfeidhmchlár agus múch fógraí gan ghá. Mar shampla, is minic a sheolann cluichí fógraí seasta; Má mhúchadh fógraí le haghaidh aip den sórt sin is féidir saol na ceallraí a mhéadú go suntasach. Cuir fógraí ar aipeanna is mian leat a leanúint: Mar shampla, b’fhéidir gur mhaith leat fógraí d’fheidhmchláir nuachta a chur ar siúl agus go gcuirfí ar an eolas tú faoin nuacht reatha.

Mar shampla, b’fhéidir gur mhaith leat fógraí d’fheidhmchláir nuachta a chur ar siúl agus go gcuirfí ar an eolas tú faoin nuacht reatha. Tabhair tosaíocht do: Sna socruithe fógra, is féidir leat tosaíocht a thabhairt d'fhógraí aipeanna a bhfuil tábhacht nó gá duit freagra a thabhairt orthu láithreach. Mar sin, is féidir fógraí eile a chur in iúl duit níos luaithe.

Fógraí Brúigh Saol Battery Fógraí brú gan ghá nó leanúnach D'fhéadfadh sé cur isteach ar shaol na ceallraí, cur isteach ar úsáideoirí Teorainn a chur ar fhógraí brú Feabhsaítear taithí an úsáideora, méadaítear saol na ceallraí Socruithe fógraí aipe á seiceáil Is féidir leat a chinneadh cé na fógraí a sheoltar

Ceisteanna Coitianta

Conas is féidir liom gile an scáileáin a laghdú?

Is féidir leat gile an scáileáin a ísliú ó roghchlár socruithe do ghutháin. Is féidir le húsáid níos lú gile saol na ceallraí a leathnú.

Conas is féidir liom aipeanna cúlra a dhúnadh?

Is féidir leat feidhmchláir atá ag rith sa chúlra a bhainistiú agus a dhúnadh trí rannóg na bhfeidhmchlár a iontráil ón roghchlár socruithe. Mar sin is féidir leat tomhaltas ceallraí a laghdú.

Conas is féidir liom Wi-Fi agus Bluetooth a mhúchadh?

Is féidir leat Wi-Fi agus Bluetooth a mhúchadh ó roghchlár socruithe tapaidh nó roghchlár Socruithe do ghutháin. Féadfaidh saol na ceallraí a bheith níos faide nuair a dhéantar na gnéithe seo a mhúchadh.

Conas is féidir liom é a mhuirearú go rialta le ceallraí úr?

Is féidir leat do shaol ceallraí a leathnú má ghearrann tú do ghuthán go rialta sula n-imíonn sé amach, in ionad é a mhuirearú de réir mar a thiteann leibhéal na ceallraí. Tá sé níos fearr a stopadh ag 80-90 faoin gcéad seachas a ghearradh go hiomlán.

Conas is féidir liom an modh coigilte fuinnimh a úsáid?

Is féidir leat an rogha mód coigilte fuinnimh a aimsiú agus a ghníomhachtú i roghchlár socruithe do ghutháin. Laghdaíonn an modh seo tomhaltas ceallraí agus féadann sé saol na ceallraí a leathnú.

Conas is féidir liom beochan a laghdú nó a mhúchadh?

Is féidir leat scálú beochana a laghdú nó é a mhúchadh go hiomlán i roghanna forbróra do ghutháin. Is féidir leis seo tionchar dearfach a bheith aige ar shaol na ceallraí.

Conas is féidir liom fógraí brú a theorannú?

Is féidir leat fógraí a bhainistiú trí na codanna socruithe de na feidhmchláir a iontráil. Is féidir le fógraí brú a theorannú tomhaltas ceallraí a laghdú agus saol na ceallraí a leathnú.