Tá modh calaoise uimhreacha eachtracha Whatsapp tar éis éirí mar fhoirm choitianta calaoise san aois dhigiteach inniu. Leis an éileamh atá ag méadú agus le húsáid fhorleathan Whatsapp, tá sé tábhachtach a thuiscint cad é scam uimhir choigríche Whatsapp 2023 agus conas is féidir leis dul i bhfeidhm ar úsáideoirí. Tagraíonn scam uimhir anaithnid Whatsapp d'aon ghníomhaíocht mheabhlach nó chalaoiseach a dhéantar ar ardán Whatsapp agus é mar aidhm aige faisnéis phearsanta nó gnóthachan airgeadais a fháil. Is féidir leis na cleasanna seo a bheith i bhfoirmeacha éagsúla, lena n-áirítear calaois, iarrachtaí fioscaireachta, nó úsáid malware.

Cad é scam WhatsApp?

An cineál scam Whatsapp is coitianta in 2023 “scam fioscaireachta le tairiscint fostaíochta”tá. Is ionann scammers WhatsApp agus eagraíocht iontaofa agus tairgeann siad post duit trí theachtaireacht WhatsApp. De ghnáth, tagann tairiscintí ó uimhreacha eachtracha. Tugann siad tascanna atá le déanamh go cianda ar líne. Nuair a chomhlíonann tú iad seo, cuireann siad airgead chuig do chuntas ó thar lear chun tú a mhealladh. Ag an deireadh, deir siad go gcaithfidh tú a bheith i do bhall den ardán agus airgead a thaisceadh chun níos mó airgid a thuilleamh. Tugann scammers WhatsApp airgead ar dtús, ach faigheann siad an t-airgead sin ar ais tar éis dóibh muinín a fháil. D’fhéadfadh roinnt úsáideoirí nach bhfuil ar an eolas faoin gcalaois titim isteach sa gaiste agus a gcuid faisnéise a nochtadh, airgead a sheoladh chuig an bpáirtí eile, agus caillteanais a thabhú sa deireadh.

Conas scam WhatsApp a aimsiú?

Cén chaoi a bhfuil a fhios againn más scam WhatsApp é?

Tá sé an-tábhachtach a bheith in ann camscéimeanna Whatsapp a bhrath chun tú féin a chosaint ó bheith i do íospartach. De ghnáth cuireann scammers teachtaireachtaí chuig do Whatsapp ó uimhreacha anaithnid atá cláraithe thar lear. teachtaireachtaí turscair nó naisc amhrasacha a sheol duine nach bhfuil aithne agat orthu. Is minic a bhíonn tairiscintí sna teachtaireachtaí seo atá rómhaith le bheith fíor, mar thairiscintí poist, an crannchur a bhuachan, nó duais shuntasach airgid a fháil. Más cosúil go bhfuil rud éigin ró-mhaith le bheith fíor, is dócha gur scam é.

Comharthaí de scam WhatsApp Conas a Chosnaíonn Tú Féin? 1. Teachtaireachtaí fioscaireachta ag lorg faisnéise pearsanta.

2. Naisc mhailíseacha faoi cheilt mar theachtaireachtaí neamhchiontach nó mar chomhaid meán.

3. Teachtaireachtaí nach dteastaíonn ó dhaoine anaithnide.

4. Iompar amhrasach uathu siúd atá i láthair 1. Seachain cliceáil ar naisc amhrasacha.

2. Ná comhaid a íoslódáil ó fhoinsí anaithnid.

3. Tuairiscigh agus bac a chur ar dhaoine amhrasacha.

4. Bí skeptical agus tosaíocht a thabhairt do phríobháideacht

Trí na cineálacha éagsúla camscéimeanna Whatsapp a thuiscint agus a aithint, is féidir le húsáideoirí na bearta is gá a ghlacadh chun nach dtitfidh íospartach leis na camscéimeanna seo. Tá sé an-tábhachtach tosaíocht a thabhairt do bhearta slándála amhail fíordheimhniú dhá fhachtóir a chumasú, Whatsapp a nuashonrú go rialta, gan uimhreacha gutháin a roinnt ar gach ardán, gan ainmneacha a roinnt, agus cliceáil ar naisc amhrasacha a sheachaint nó comhaid anaithnid a íoslódáil. Ina theannta sin, is féidir le bac a chur ar theagmhálacha amhrasacha cuidiú le tuilleadh teagmhála le scammers ionchasacha a chosc.

2023 Modhanna Scam WhatsApp

Cineálacha Coitianta Camscéimeanna Whatsapp Rioscaí Féideartha a bhaineann le Camscéimeanna WhatsApp Whatsapp

Modhanna Cosc ar Chalaois 1. Cam Tairiscint Poist 1. Caillteanas Airgeadais 1. Ná roinn d'uimhir theileafóin ar gach ardán agus ballraíocht 2. Scam Iascaireachta 2. Goid Aitheantais 2. Nuashonraigh Whatsapp go rialta 3. Scam Crannchur Bréige 3. Slándáil Cuntais i gContúirt 3. Seachain Cliceáil ar Naisc Amhrasacha

Tá sé ríthábhachtach oideachas a chur ar úsáideoirí faoin tábhacht a bhaineann le camscéimeanna WhatsApp a sheachaint chun na rioscaí a bhaineann leis na camscéimeanna seo a laghdú. Tá sé an-tábhachtach feasacht a ardú ar na cineálacha éagsúla caimiléireachta agus conas is féidir leo dul i bhfeidhm ar dhaoine aonair. Trí oideachas a chur ar úsáideoirí faoi na camscéimeanna seo, is féidir leo cinntí níos eolaí a dhéanamh agus iad ag úsáid WhatsApp agus tuiscint a fháil ar na hiarmhairtí a d’fhéadfadh titim amach do na scams seo.

Tairiscint Poist ó WhatsApp (Scam)