Mga Paraan para Pahabain ang Buhay ng Baterya ng iPhone

Kung gusto mong pahabain ang buhay ng baterya ng iyong telepono at gamitin ito nang mas matagal, mahalagang sundin ang ilang simpleng hakbang. Sa post sa blog na ito, magbabahagi ako ng mga paraan upang ma-optimize ang buhay ng baterya ng iyong telepono. Magsisimula tayo sa mahahalagang hakbang tulad ng pagbabawas ng liwanag ng screen, pagsasara ng mga background na app, at pag-off ng Wi-Fi at Bluetooth. Magbibigay din ako ng mga karagdagang tip tulad ng regular na pag-charge gamit ang bagong baterya, paggamit ng energy saving mode, at pagbabawas o pag-off ng mga animation. Ang pagbibigay-pansin sa paglilimita sa mga push notification ay magiging isang epektibong paraan upang mapataas ang buhay ng baterya.

Bawasan ang liwanag ng screen

Ang liwanag ng screen ay ang pinakamahalagang pinagmumulan ng pagkonsumo ng enerhiya ng aming mga smartphone ngayon. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng liwanag ng screen, maiiwasan mo ang pag-aaksaya ng iyong baterya nang hindi kinakailangan. Isa pa, hindi ka magsasawa sa mata mo. Kaya, paano mo mababawasan ang liwanag ng screen?

Bilang unang paraan, hanapin ang opsyon sa liwanag ng screen sa menu ng mga setting. Mula dito maaari mong manu-manong ayusin ang liwanag o paganahin ang opsyon sa awtomatikong liwanag. Ang paggamit ng opsyon sa auto brightness ay nagbibigay-daan sa screen brightness na awtomatikong maisaayos ayon sa ambient light. Kaya palagi kang may perpektong antas ng liwanag kung nasa loob ka man o nasa labas.

Bilang pangalawang paraan, kung gusto mong mabilis na ayusin ang liwanag ng screen mula sa shortcut menu, mag-swipe pababa mula sa notification panel. Maaari mong ayusin ang liwanag mula dito nang hindi ginugulo ang menu ng mga setting. Kaya, maaari mong baguhin ang liwanag ng screen nang mas mabilis.

Maaari mong i-save ang iyong baterya sa pamamagitan ng pagbabawas ng liwanag ng screen. Binabawasan din nito ang strain ng mata. Narito ang ilan pang paraan para sa iyo:

Gumamit ng night mode: Nag-aalok ang ilang telepono ng opsyong night mode. Awtomatikong binababa ng opsyong ito ang liwanag ng screen, na nagbibigay ng kumportableng karanasan sa panonood nang hindi napapagod ang mga mata ng user.

Gawing madilim ang background: Ang pagtatakda ng background ng iyong telepono sa isang madilim na kulay ay nakakatipid din ng lakas ng baterya, dahil ang mga madilim na kulay ay kumonsumo ng mas kaunting enerhiya.

Huwag gamitin sa sobrang liwanag: Subukang panatilihing mababa ang liwanag ng screen, lalo na sa labas na may maraming sikat ng araw. Para mas matagal mong magagamit ang iyong baterya.

Mga Bentahe ng Pagbawas ng Liwanag ng Screen

Mga kalamangan tagubilin Mahabang buhay ng baterya Ang pagbabawas ng liwanag ng screen ay magpapahaba ng buhay ng baterya ng iyong telepono at nagbibigay-daan sa iyong mag-charge nang mas kaunti. Kalusugan sa mata Nagbibigay-daan sa iyo ang mas mababang antas ng liwanag na gamitin ang iyong telepono nang hindi pinipigilan ang iyong mga mata. Enerhiya sa pag-save Pinapayagan ka nitong gamitin ang iyong baterya nang mas matagal sa halip na ubusin ito nang hindi kinakailangan.

Isara ang mga background na app

Ang mga nakakaranas ng madalas na mga problema sa pag-charge ay kadalasang nagkakaproblema sa mga application na tumatakbo sa background. Ang mga app na tumatakbo sa background ay nakakaapekto sa iyong buhay ng baterya at mas mabilis na maubos ang iyong telepono. Kaya naman ang pagsasara ng mga background app ay makakatulong sa iyong gamitin ang iyong baterya nang mas matagal.

Mayroong ilang iba't ibang paraan upang isara ang mga background na app. Una, pumunta sa menu ng mga setting ng iyong telepono at hanapin ang opsyong “Apps”. Pagkatapos, piliin ang "Running Apps" o isang katulad na opsyon. Sa seksyong ito, makikita mo ang lahat ng mga application na tumatakbo sa background. Piliin ang mga app na gusto mo at isara ang mga ito.

Sa ilang modelo ng telepono, maaaring mayroon ding opsyon gaya ng "Hindi tumatakbo ang mga app sa background" sa halip na opsyong "Mga Gumaganap na Application." Kapag nahanap mo na ang opsyong ito, mapipigilan mong tumakbo ang lahat ng app sa background. Sa ganitong paraan, mas mabisa mong magagamit ang buhay ng iyong baterya.

benepisyo

Ang pagsasara ng mga app na tumatakbo sa background ay magpapahaba ng buhay ng iyong baterya.

Maaari mong gamitin ang iyong telepono nang mas matagal.

Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga problema sa baterya, mas madali mong magagamit ang iyong telepono.

buod

Gamitin pamamaraan Pinapalawig ang buhay ng baterya Isara ang mga app na tumatakbo sa background Mas mahabang paggamit ng telepono Isara ang mga app na tumatakbo sa background Pag-alis ng mga problema sa baterya Isara ang mga app na tumatakbo sa background

I-off ang Wi-Fi at Bluetooth

Ang Wi-Fi at Bluetooth ay naging kailangang-kailangan na bahagi ng modernong buhay ngayon. Pareho kaming tumutulong sa pagkonekta sa aming mga device at magbigay ng access sa internet. Gayunpaman, kapag ang mga teknolohiyang ito ay patuloy na aktibo, maaari silang negatibong makaapekto sa buhay ng baterya. Kaya naman mahalagang i-off ang Wi-Fi at Bluetooth kapag hindi mo ginagamit ang mga ito.

Ang Wi-Fi at Bluetooth ay mga prosesong nagpapataas ng pagkonsumo ng enerhiya. Sa partikular, hinihiling ng Wi-Fi ang iyong device na palaging nakakonekta sa internet, na nagpapataas ng pagkonsumo ng enerhiya. Ang Bluetooth, sa kabilang banda, ay kumokonsumo ng enerhiya upang patuloy na mag-scan at magkonekta ng iba pang mga device sa paligid. Samakatuwid, dapat mo lamang gamitin ang Wi-Fi at Bluetooth kapag kailangan mo ang mga ito.

Mayroong ilang mga paraan upang i-off ang Wi-Fi at Bluetooth. Una, pumunta sa menu ng mga setting ng iyong device at hanapin ang mga opsyon sa Wi-Fi at Bluetooth. Mula dito, madali mong i-on at i-off ang Wi-Fi at Bluetooth. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng mabilisang menu ng mga setting. Buksan ang panel ng notification ng iyong device at i-off ang Wi-Fi at Bluetooth mula doon.

Maaari mong pahabain ang buhay ng iyong baterya sa pamamagitan ng pag-off sa Wi-Fi at Bluetooth.

Gumamit lamang ng Wi-Fi at Bluetooth kapag kailangan mo ito.

Maaari mong i-on o i-off ang Wi-Fi at Bluetooth sa pamamagitan ng menu ng mga setting ng iyong device o menu ng mabilisang mga setting.

Mga kalamangan disadvantages Maaari nitong pahabain ang buhay ng baterya. Hindi mo ma-access kaagad ang internet o lokal na koneksyon. Makakatipid ka ng enerhiya. Hindi makakonekta ang iyong device sa iba pang device. Maaari mong pagbutihin ang pagganap ng iyong device. Maaaring hindi ito posible para sa pagbabahagi ng data o paggamit ng internet.

Regular na singilin ang iyong telepono

Gumugugol kami ng maraming oras sa aming smartphone araw-araw. Kapag pinag-uusapan ang pagmemensahe, social media, mga laro at iba pang app, mabilis na mauubos ang buhay ng baterya. Gayunpaman, ang wastong pag-charge sa iyong baterya ang susi sa mahabang buhay.

Upang mapahaba ang buhay ng baterya hangga't maaari, mahalagang i-charge ito nang regular gamit ang bagong baterya. Narito ang ilang mga tip kung paano mo ito magagawa:

Huwag ganap na i-discharge ang baterya: Dati, ang mga baterya ay dapat na ganap na ma-discharge at pagkatapos ay ganap na muling magkarga. Gayunpaman, ngayon ang pangangailangang ito ay hindi na wasto. Ang ganap na pag-discharge nito ay maaaring paikliin ang buhay ng baterya. Pinakamainam na panatilihin ang iyong baterya sa hanay na 20-80%. Orihinal na charger: Ang paggamit ng tama at orihinal na charger ay magbibigay-daan sa iyong ma-charge nang mahusay ang iyong baterya. Ang mga pekeng o hindi tugmang charger ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng baterya. Iwasan ang sobrang init: Ang paglalantad sa iyong baterya sa sobrang init ay maaaring mabawasan ang buhay ng baterya. Samakatuwid, mag-ingat na huwag ilantad ang iyong telepono sa sikat ng araw, apoy, o iba pang sobrang init na kapaligiran.

Anong gagawin Hindi dapat Ang antas ng baterya ay dapat na panatilihin sa pagitan ng 20-80%. Ang baterya ay hindi dapat ganap na na-discharge o ganap na na-charge. Dapat gamitin ang orihinal na charger. Walang mga pekeng o hindi tugmang charger ang dapat gamitin. Ang telepono ay dapat na protektado mula sa sobrang init. Ang telepono ay hindi dapat malantad sa sobrang init na kapaligiran.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng tip na ito, maaari mong pahabain ang buhay ng iyong baterya at mag-enjoy sa paggamit ng bagong baterya sa bawat oras. Maaari mo ring patagalin ang buhay ng baterya sa pamamagitan ng paggamit ng energy saving mode. Maaari mong i-activate ang mode na ito, na maaaring mag-iba depende sa brand at modelo ng iyong telepono, mula sa mga setting.

Gumamit ng energy saving mode

Ang energy saving mode ay isang feature na madalas na ginagamit ngayon. Mahalagang i-activate ang mode ng pagtitipid ng enerhiya upang magamit nang mas matagal ang ating mga smartphone at mapataas ang buhay ng baterya. Nililimitahan ng mode ng pagtitipid ng enerhiya ang ilang feature ng iyong telepono, binabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya at pagpapahaba ng buhay ng baterya.

Mayroong ilang iba't ibang paraan upang gamitin ang mode ng pagtitipid ng enerhiya. Ang unang paraan ay ang manu-manong i-activate ang energy saving mode mula sa mga setting ng telepono. Maaari kang pumunta sa Mga Setting, hanapin ang opsyong "Power management" o "Baterya" at i-enable ang energy saving mode. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng quick notification panel. Maaari mong buksan ang panel ng mabilis na notification sa pamamagitan ng pag-drag pababa sa iyong screen at i-activate ang mode ng pagtitipid ng enerhiya mula rito. Ang ikatlong paraan ay ang paggamit ng espesyal na key sa pagtitipid ng enerhiya na makikita sa ilang modelo ng telepono.

Pagkatapos i-activate ang energy saving mode, maaaring may ilang pagbabago sa iyong telepono. Halimbawa, maaaring awtomatikong bawasan ang liwanag ng screen, maaaring isara ang mga background app, maaaring i-disable ang Wi-Fi at Bluetooth connectivity. Ang layunin ng mga pagbabagong ito ay upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya. Gayunpaman, ang paghihigpit sa ilang feature habang aktibo ang energy saving mode ay maaaring magdulot sa iyo ng abala. Samakatuwid, maaari mong manu-manong i-on ang mga feature na hindi mo gustong gamitin sa energy saving mode.

Mga kalamangan ng paggamit ng mode ng pag-save ng enerhiya:

Pinapalawig ang buhay ng baterya ng iyong telepono.

Ginagawa nitong kumonsumo ng mas kaunting enerhiya ang iyong telepono.

Maaari nitong palakihin ang bilis ng iyong telepono.

Naka-off ang mga feature sa energy saving mode Mga feature na nananatiling naka-on sa energy-saving mode Liwanag ng screen Tumatawag sa telepono apps sa background Pagpapadala/pagtanggap ng SMS Wi-Fi at Bluetooth na pagkakakonekta alarma at orasan

Bawasan o i-off ang mga animation

Ang mga animation ay isa sa mga elementong umuubos ng enerhiya sa mga mobile device. Ang mga animation, lalo na sa aming mga smartphone at tablet, ay ginagamit upang magbigay ng kasiya-siyang karanasan. Gayunpaman, maaaring mas mabilis na maubos ng mga hindi kinakailangang animation ang buhay ng baterya ng device. Samakatuwid, ang mga user na gustong pahabain ang buhay ng baterya at makatipid ng enerhiya ay dapat bawasan o i-off ang mga animation.

Maraming mga mobile operating system ang nag-aalok ng opsyon na bawasan o i-off ang mga animation. Maaaring i-edit ng mga user ng Android OS ang animation scale at window animation scale sa pamamagitan ng pagpunta sa Developer Options sa menu ng Mga Setting. Maaari mong bawasan o i-off ang mga animation sa pamamagitan ng pagpapalit ng animation scale at window animation scale values ​​sa 0% (naka-off) o mas mababa (nabawasan).

Ang mga user na may operating system ng iOS ay maaari ding bawasan o i-off ang mga animation. Maaari mong paganahin ang opsyong Bawasan ang Paggalaw sa pamamagitan ng pagpunta sa seksyong Accessibility sa menu ng Mga Setting. Nakakatulong ang opsyong ito na pahabain ang buhay ng baterya sa pamamagitan ng pagliit ng mga animation. Mayroon ding opsyon na i-off ang animation kapag naglalagay ng password o nagpapalipat-lipat sa mga app.

Mahalagang bawasan o i-off ang mga animation para mapahaba ang buhay ng baterya.

Maaaring i-edit ng mga user ng Android ang sukat ng animation at sukat ng animation ng window mula sa menu ng Mga Setting.

Maaaring bawasan o i-off ng mga user ng iOS ang mga animation mula sa seksyong Accessibility.

pros cons Ang pagbabawas o pag-off ng mga animation ay maaaring pahabain ang buhay ng baterya. Maaaring hindi ito mas gusto para sa ilang mga gumagamit sa mga tuntunin ng visuality. Nakakatipid ito ng enerhiya. Maaaring pataasin ng ilang animation ang kakayahang magamit ng mga application.

Limitahan ang mga push notification

Ang mga push notification ay isang mahalagang tool sa komunikasyon na malawakang ginagamit sa mga mobile application ngayon. Gayunpaman, ang hindi kailangan o palagiang push notification ay maaaring makainis sa mga user at makakaapekto sa buhay ng baterya ng device. Samakatuwid, ang paglilimita sa mga push notification ay mahalaga para mapahusay ang karanasan ng user at mapataas ang buhay ng baterya.

Mayroong ilang iba't ibang paraan upang limitahan ang mga push notification. Ang unang paraan ay upang suriin ang mga setting ng notification ng mga app. Karaniwang makikita ang mga setting na ito sa loob ng app o sa mga setting ng device. Sa pamamagitan ng pagpasok ng mga setting ng notification ng mga application, matutukoy mo kung aling mga notification ang ipapadala, kung alin ang imu-mute o ganap na i-block.

Nag-aalok ang ilang app ng tatlong magkakaibang opsyon: "Huwag tumanggap ng anumang notification", "Kumuha ng agarang notification lang" o "Tanggapin ang lahat ng notification." Kung pagod ka sa anumang app na patuloy na nagpapadala ng mga notification, maaari mong baguhin ang mga setting na ito upang makatanggap lamang ng mahahalagang notification.

I-off ang mga hindi kinakailangang notification: Ipasok ang mga setting ng notification ng mga application at i-off ang mga hindi kinakailangang notification. Halimbawa, ang mga laro ay madalas na nagpapadala ng patuloy na mga abiso; Ang pag-off ng mga notification para sa ganitong uri ng app ay maaaring makabuluhang tumaas ang buhay ng baterya.

Ipasok ang mga setting ng notification ng mga application at i-off ang mga hindi kinakailangang notification. Halimbawa, ang mga laro ay madalas na nagpapadala ng patuloy na mga abiso; Ang pag-off ng mga notification para sa ganitong uri ng app ay maaaring makabuluhang tumaas ang buhay ng baterya. I-on ang mga notification ng mga app na gusto mong subaybayan: Halimbawa, maaaring gusto mong i-on ang mga notification para sa mga app ng balita at manatiling up-to-date sa mga balita.

Halimbawa, maaaring gusto mong i-on ang mga notification para sa mga app ng balita at manatiling up-to-date sa mga balita. Unahin: Sa mga setting ng notification, maaari mong unahin ang mga notification ng mga app na sa tingin mo ay mahalaga o kailangang tumugon kaagad. Kaya, maaari kang maabisuhan ng iba pang mga notification nang mas maaga.

Mga Push Notification Buhay ng Baterya Hindi kailangan o paulit-ulit na push notification Maaaring makaapekto sa buhay ng baterya, makaistorbo sa mga user Nililimitahan ang mga push notification Pinapabuti ang karanasan ng gumagamit, pinatataas ang buhay ng baterya Sinusuri ang mga setting ng notification ng app Maaari mong tukuyin kung aling mga notification ang ipapadala

Mga Madalas na Itanong

Paano ko mababawasan ang liwanag ng screen?

Maaari mong babaan ang liwanag ng screen sa menu ng mga setting ng iyong telepono. Ang paggamit ng mas kaunting liwanag ay maaaring pahabain ang buhay ng baterya.

Paano ko i-off ang mga background app?

Maaari mong pamahalaan at isara ang mga application na tumatakbo sa background sa pamamagitan ng pagpasok sa seksyon ng mga application mula sa menu ng mga setting. Kaya maaari mong bawasan ang pagkonsumo ng baterya.

Paano ko i-off ang Wi-Fi at Bluetooth?

Maaari mong i-off ang Wi-Fi at Bluetooth mula sa menu ng mabilisang mga setting ng iyong telepono o menu ng Mga Setting. Maaaring mas matagal ang buhay ng baterya kapag naka-off ang mga feature na ito.

Paano ko ito masisingil nang regular gamit ang bagong baterya?

Maaari mong pahabain ang buhay ng iyong baterya kung regular mong icha-charge ang iyong telepono bago ito maubusan, sa halip na mag-charge habang bumababa ang antas ng baterya. Mas mainam na ihinto ito sa 80-90 porsyento kaysa sa ganap na singilin ito.

Paano ko magagamit ang mode ng pagtitipid ng enerhiya?

Maaari mong mahanap at maisaaktibo ang opsyon sa mode ng pag-save ng enerhiya sa menu ng mga setting ng iyong telepono. Binabawasan ng mode na ito ang pagkonsumo ng baterya at maaaring pahabain ang buhay ng baterya.

Paano ko bawasan o i-off ang mga animation?

Maaari mong bawasan ang pag-scale ng animation o ganap itong i-off sa seksyon ng mga pagpipilian sa developer ng iyong telepono. Maaari itong magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng baterya.

Paano ko malilimitahan ang mga push notification?

Maaari mong pamahalaan ang mga notification sa pamamagitan ng pagpasok sa mga seksyon ng mga setting ng mga application. Ang paglilimita sa mga push notification ay maaaring mabawasan ang pagkonsumo ng baterya at pahabain ang buhay ng baterya.