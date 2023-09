Paano Ako Makakasali sa Mga Grupong Telegram?

Kumusta at maligayang pagdating! Sa post sa blog na ito, matututunan mo kung paano gamitin ang Telegram at kung paano sumali sa mga grupo ng Telegram. Bilang unang hakbang, kailangan mong i-download ang Telegram at lumikha ng isang account. Makakahanap ka ng mga pangkat mula sa tab ng paghahanap. Kapag nakakita ka ng grupo, kakailanganin mong kumuha ng link ng imbitasyon para makasali. Gamit ang link na ito, magpapadala ka ng kahilingan na sumali sa tagapagtatag ng grupo at pagkatapos ay maghintay para sa kumpirmasyon ng pagsali sa grupo. Kapag natanggap na sa grupo, mahalagang sundin mo ang mga patakaran ng grupo at aktibong makipag-ugnayan sa grupo. Magsimula na tayo!

I-download ang Telegram at gumawa ng account

I-download ang Telegram at gumawa ng account Para sa Telegram app, pumunta sa opisyal na website o i-download ito mula sa mobile app store. Pagkatapos i-download ang app, kakailanganin mong lumikha ng isang account.

Mga hakbang sa paggawa ng account:

Ilunsad ang app at piliin ang iyong country code. Ilagay ang iyong mobile number at kunin ang verification code. Pagkatapos ipasok ang verification code, makukumpirma ang iyong numero ng telepono. Idagdag ang iyong pangalan at larawan sa profile upang gawin ang iyong profile. Ang larawan sa profile ay opsyonal, maaari mo itong idagdag sa ibang pagkakataon kung gusto mo. Susunod, pumili ng username (username). Gagamitin ang iyong username para mahanap ka ng iba sa Telegram. Maaari mong piliing idagdag ang iyong email address upang makumpleto ang iyong account. Opsyonal din ang hakbang na ito.

Kapag kumpleto na ang paggawa ng account, maaari mong simulan ang paggamit ng Telegram. Ang Telegram ay isang application ng komunikasyon na nakakakuha ng atensyon gamit ang user-friendly na interface, mabilis na tampok sa pagmemensahe at seguridad. Ngayon ay maaari ka nang magmessage sa pamilya, mga kaibigan at iba pang mga user, sumali sa mga grupo at tuklasin ang maraming mga tampok na inaalok ng Telegram.

Maghanap ng mga grupo mula sa tab ng paghahanap sa Telegram

Ang Telegram ay isa sa pinakasikat na instant messaging app sa mundo. Ang platform na ito ay nagpapahintulot sa mga user na lumikha at sumali sa mga grupo pati na rin ang pagmemensahe. Mayroong iba't ibang mga paraan upang sumali sa mga grupo sa Telegram. Sa post sa blog na ito, tatalakayin namin ang paksa ng "Maghanap ng mga grupo mula sa tab na Paghahanap" at sasabihin namin sa iyo ang hakbang-hakbang kung paano ito gagawin.

Una, kailangan mong i-download ang Telegram app at lumikha ng isang account. Maaari kang mag-sign up sa pamamagitan ng pag-download ng app mula sa App Store o Google Play Store. Ang pag-sign up ay medyo simple at tumatagal ng ilang minuto. Pagkatapos kumpirmahin ang iyong numero ng telepono, maaari mong simulan ang paggamit ng iyong Telegram account.

Pagkatapos gawin ang iyong Telegram account, kailangan mong lumipat sa tab na "Paghahanap". Ang tab na Paghahanap ay karaniwang nasa ibaba at mukhang isang icon ng hugis. Binibigyang-daan ka ng tab na ito na makahanap ng iba't ibang grupo.

Hakbang 1: Buksan ang Telegram app at lumipat sa tab na "Paghahanap" sa ibaba ng home screen.

Buksan ang Telegram app at lumipat sa tab na "Paghahanap" sa ibaba ng home screen. Hakbang 2: Ang tab na Paghahanap ay may search bar sa itaas. Sa bar na ito maaari kang magsulat ng isang paksa ng interes o ang pangalan ng isang grupo. Halimbawa, maaari kang maghanap para sa "sports".

Ang tab na Paghahanap ay may search bar sa itaas. Sa bar na ito maaari kang magsulat ng isang paksa ng interes o ang pangalan ng isang grupo. Halimbawa, maaari kang maghanap para sa "sports". Hakbang 3: Sa pahina ng mga resulta ng paghahanap, maaari mong tingnan ang mga pangkat na tumutugma sa iyong mga interes bilang isang listahan. Maaari mong makita ang mga pangalan, bilang ng mga miyembro at mga paglalarawan ng mga grupo. Maaari mong i-click ang pindutang "Sumali" upang sumali sa isang grupo na interesado ka.

Sa ganitong paraan, makakahanap ka ng mga grupo sa Telegram gamit ang tab na Paghahanap at sumali ayon sa iyong mga interes. Maaari kang maghanap ng iba't ibang mga keyword at suriin ang mga kahulugan ng mga pangkat upang tumuklas ng higit pang mga pangkat. Nag-aalok ang Telegram sa mga user nito ng malaking network ng mga grupo at tinutulungan kang makahanap ng mga aktibidad na tumutugma sa iyong mga interes.

Kumuha ng link ng imbitasyon para sumali sa Telegram Groups

Ang pagkuha ng link ng imbitasyon para sumali sa mga grupo ay isang mahalagang hakbang para makasali sa iyong social circle gamit ang Telegram. Ang Telegram ay isang sikat na instant messaging application na nagbibigay-daan sa iyong makipag-usap sa mga tao mula sa buong mundo. Ang pagsali sa mga grupo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong tumutugma sa iyong mga interes at libangan at tumutulong sa iyong magkaroon ng mga bagong kaibigan. Sa artikulong ito, matututunan mo kung paano ka makakakuha ng link ng imbitasyon upang sumali sa mga grupo sa Telegram.

Bago sumali sa isang grupo, *i-download ang Telegram at gumawa ng account*. Ang Telegram ay isang application na maaaring magamit sa parehong mga mobile device at desktop computer. I-download ang naaangkop na bersyon para sa iyong iOS o Android device at gumawa ng account. Upang gumawa ng account, dapat mong ipasok ang iyong mobile number at kumpirmahin ang verification code na ipinadala sa iyo.

Kapag mayroon ka nang Telegram account, maaari kang *maghanap ng mga grupo sa tab ng paghahanap* upang sumali sa mga grupo. Binibigyang-daan ka ng tab ng paghahanap na maghanap para sa lahat ng mga grupo at user na available sa Telegram at tinutulungan kang mahanap ang mga tumutugma sa iyong mga interes. I-click ang tab na Paghahanap at maghanap ng paksa o pangalan ng grupo na interesado ka. Halimbawa, maaari kang mag-type ng keyword tulad ng “musika,” “sports,” o “book club.” Ang mga grupo ay ililista sa mga resulta ng paghahanap at maaari mong piliin ang mga pinaka-angkop sa iyo.

Sa artikulong ito, mahahanap mo ang mga hakbang na dapat sundin upang sumali sa mga grupo sa Telegram.

Para sumali sa mga grupo, *nangangailangan ka ng link ng imbitasyon*. Ang link ng imbitasyon ay isang espesyal na link na ibinigay sa iyo upang sumali sa grupo. Kapag nag-click ka sa link na ito, ang iyong Telegram application ay awtomatikong mai-redirect sa nauugnay na grupo at ang proseso ng pagsali ay makukumpleto. Para makuha ang link ng imbitasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa isang kaibigan o admin ng grupo na miyembro ng grupo. Karaniwan, nagbibigay ang mga admin ng grupo ng link ng imbitasyon upang makasali ang mga bagong miyembro sa grupo. Kapag nakuha mo na ang link, buksan ang iyong Telegram app at mag-click sa link.

Para sumali sa mga grupo, gamitin lang ang *link ng imbitasyon*. Kapag nag-click ka sa link ng imbitasyon, awtomatikong mare-redirect ang iyong Telegram app sa nauugnay na grupo at makakatanggap ka ng mensahe ng kumpirmasyon. Kapag tinanggap mo ang mensahe ng kumpirmasyon, opisyal kang sumali sa grupo at maaari kang makipag-ugnayan sa ibang mga miyembro ng grupo. Sa puntong ito, maaari kang ipaalam sa iba pang mga miyembro ng grupo tungkol sa mga panuntunan ng grupo at mga alituntunin sa pakikilahok.

Magsumite ng kahilingang sumali mula sa tagapagtatag ng grupo

Baka gusto mong sumali sa mga grupo habang gumagamit ng Telegram. Ang mga pangkat na ito ay mga platform kung saan nagsasama-sama ang mga taong may katulad na interes, kung saan maaari kang magbahagi at makipagkilala sa mga bagong tao. Mayroong ilang mga hakbang na maaaring gawin upang magsumite ng kahilingan sa pagsali mula sa isang tagapagtatag ng grupo.

Una, i-download ang Telegram app at gumawa ng account. Pagkatapos ay maaari mong gamitin ang search bar upang maghanap ng mga grupo mula sa tab na Paghahanap. Mahalagang piliin ang tamang pangkat na sasalihan ng mga grupo. Maaari kang gumamit ng mga keyword upang maghanap ng pangkat na nauugnay sa paksang interesado ka. Halimbawa, maaari kang gumamit ng mga salita tulad ng "sports" o "musika" kapag naghahanap ng mga grupo. Sa ganitong paraan, mas madali mong mahahanap ang mga pangkat na angkop para sa iyo.

Kapag nagba-browse ng mga grupo, kung gusto mong sumali sa isang grupo, maaaring hindi available ang opsyon na sumali sa grupo. Sa kasong ito, ang paraan na dapat mong gamitin ay magpadala ng kahilingang sumali sa grupo. Upang maipadala ang kahilingang ito, kailangan mong hanapin ang tagapagtatag ng grupo. Kadalasan, kasama sa impormasyon ng grupo ang pangalan o larawan sa profile ng founder.

Mag-click sa grupong gusto mong salihan.

I-click ang pangalan ng pangkat sa itaas upang tingnan ang impormasyon ng pangkat.

Pagkatapos ay i-click ang pangalan ng tagapagtatag ng grupo o larawan sa profile para magpadala ng kahilingang sumali sa grupo.

Kapag sinunod mo ang mga hakbang na ito, magpapadala ka ng kahilingang sumali sa tagapagtatag ng grupo. Maaaring idagdag o tanggihan ka ng gumawa ng grupo sa grupo pagkatapos suriin ang iyong aplikasyon. Maaari mong tingnan ang iyong mga abiso ng grupo upang makita kung tinanggap ang iyong kahilingang sumali.

Katayuan ng application Mga aksyon Tinanggap Idadagdag ka sa grupo. Tinanggihan Tinanggihan ang iyong kahilingang sumali sa grupo. Maaari kang mag-apply sa ibang mga grupo. Naghihintay ng Pag-apruba Sinusuri ng tagapagtatag ng grupo ang iyong aplikasyon. Maaaring kailanganin mong maghintay ng ilang sandali.

Ang pagpapadala ng kahilingan sa pagsali mula sa tagapagtatag ng grupo ay isang madaling proseso. Ang mahalaga ay sundin ang mga alituntunin ng grupo at makipag-ugnayan sa mga miyembro ng grupo kapag pumipili ng mga grupo na gusto mong salihan. Sa ganitong paraan, maaari kang magsaya sa mga grupo ng Telegram at makipag-usap sa mga bagong tao.

Maghintay ng kumpirmasyon para makasali sa Telegram Group

Ang Telegram ay isa sa pinakasikat na instant messaging app ngayon. Mas gusto ng maraming tao na makipag-ugnayan sa mga tao ayon sa kanilang mga interes sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba't ibang grupo. Upang sumali sa isang grupo sa Telegram, dapat kang maaprubahan ng mga admin ng grupo. Sa artikulong ito, sasabihin ko sa iyo ang mga hakbang na kailangan mong gawin para maaprubahan para sa isang grupo sa Telegram.

Ang paghihintay ng kumpirmasyon na sumali sa grupo ay ang unang hakbang na kinakaharap mo kapag nag-a-apply para sa isang grupo na gusto mong mapabilang sa Telegram. Upang sumali sa isang grupo na interesado ka, kailangan mo munang i-download ang Telegram application at lumikha ng isang account. Pagkatapos i-download ang application, maaari kang lumikha ng isang account sa pamamagitan ng pagkumpleto ng proseso ng membership. Pagkatapos gawin ang iyong account, mahahanap mo ang mga pangkat na gusto mo gamit ang tab ng paghahanap ng Telegram.

Kapag naghahanap ng mga grupo, mahalagang pumili ng mga pangkat na tumutugma sa iyong mga interes o libangan. Dadagdagan nito ang iyong mga pagkakataong sumali sa isang mas palakaibigan at interactive na grupo. Kapag nahanap mo na ang grupo, ang mga panuntunan ng grupo, mga tuntunin ng pag-uugali, at mga kondisyon ng paglahok ay karaniwang tinutukoy ng administrator ng grupo. Basahing mabuti ang mga tuntuning ito at gawin ang mga kinakailangang hakbang upang masunod ang mga alituntunin ng grupo.

Sundin ang mga patakaran ng grupo: Kapag sumali ka sa grupo, mahalagang igalang ang pamamahala ng grupo at sundin ang mga itinatag na patakaran. Mahalagang tiyakin ang pagkakasundo sa loob ng grupo na huwag gumawa ng mga patalastas, magbahagi ng nilalamang spam o makisali sa pag-uugali na makakaistorbo sa ibang mga miyembro.

Kapag sumali ka sa grupo, mahalagang igalang ang pamamahala ng grupo at sundin ang mga itinatag na patakaran. Mahalagang tiyakin ang pagkakasundo sa loob ng grupo na huwag gumawa ng mga patalastas, magbahagi ng nilalamang spam o makisali sa pag-uugali na makakaistorbo sa ibang mga miyembro. Aktibong sumali at makipag-ugnayan sa grupo: Kapag sumali ka sa grupo, huwag lang maging manonood. Mag-post ayon sa layunin ng grupo, magtanong, magbahagi ng mga ideya at makipag-ugnayan sa ibang mga miyembro. Ang pagiging aktibong kasangkot sa grupo ay magpapatibay sa iyong mga ugnayang panlipunan at magbibigay ng higit pang mga benepisyo.

Ang kumpirmasyon na sumali sa grupo ay karaniwang ibinibigay ng mga administrator ng grupo. Tatanggapin ka ng admin ng grupo sa grupo kapag nirepaso nila ang iyong aplikasyon at nakitang angkop ito. Maaaring tumagal ng ilang oras o ilang araw ang prosesong ito, kaya mahalagang maging matiyaga. Hindi ka maaaring magmessage o makipag-ugnayan sa ibang mga miyembro ng grupo hanggang sa matanggap mo ang iyong pag-apruba. Samakatuwid, maaari mong sundan ang mga post at pakikipag-ugnayan ng ibang miyembro ng grupo habang naghihintay ng pag-apruba para makasali sa grupo.

Mga Hakbang para Magsumite ng Kahilingan sa Pagsali Dalas ng paggamit Piliin ang grupo at mag-login Kapag nag-aaplay para sa bawat pangkat I-click ang “Sumali” o katulad na button para magsumite ng kahilingang sumali Kapag nag-aaplay para sa bawat pangkat Punan ang impormasyong kinakailangan upang mapatunayan Kapag nag-aaplay sa mga pangkat na nangangailangan ng pagpapatunay Hintaying matanggap ang iyong aplikasyon Kapag nag-aaplay para sa bawat pangkat

Sundin ang mga patakaran ng Telegram Group

Ang Telegram ay isa sa mga pinakasikat na application sa pagmemensahe ngayon. Pinapadali ng application na ito ang komunikasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng maraming iba't ibang mga tampok sa mga gumagamit nito. Lalo na ang mga grupo ay ginusto ng isang malaking base ng gumagamit. Sa mga grupo, maaaring magsama-sama ang mga tao upang makipag-chat, magbahagi ng mga file, at maging ang mga video conference call tungkol sa isang partikular na paksa o interes. Gayunpaman, mahalagang sumunod sa ilang alituntunin upang matiyak ang wastong komunikasyon at kaayusan sa mga grupo.

Ang pag-uugali alinsunod sa mga tuntunin ng grupo ay napakahalaga para sa malusog na relasyon sa grupo. Habang ang bawat grupo ay maaaring magtakda ng sarili nitong mga panuntunan, mayroong ilang mga pangkalahatang tuntunin sa buong Telegram. Una, ang mga miyembro ng grupo ay dapat na magalang sa isa't isa at iwasan ang hindi kasiya-siya o agresibong pag-uugali. Ang mga pag-uugali tulad ng pagbabahagi ng personal na impormasyon, pang-iinsulto o pagbabanta ay ganap na hindi katanggap-tanggap.

Sa pagbabahagi sa mga grupo, kinakailangan na kumilos alinsunod sa ilang mga patakaran. Halimbawa, ang pagbabahagi ng spam na nilalaman o pagpapadala ng parehong uri ng mga mensahe nang paulit-ulit ay maaaring makainis sa ibang mga miyembro ng grupo. Para sa kadahilanang ito, mahalaga na ang nilalamang ibinahagi sa loob ng pangkat ay may kaugnayan, kawili-wili at may mataas na kalidad. Kasabay nito, kinakailangang igalang ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga alituntuning itinakda ng tagapamahala ng grupo.

paggalang : Dapat igalang ng mga miyembro ng grupo ang isa't isa at iwasan ang hindi kanais-nais na pag-uugali.

: Dapat igalang ng mga miyembro ng grupo ang isa't isa at iwasan ang hindi kanais-nais na pag-uugali. Kalidad ng Nilalaman : Ang nilalamang ibinahagi sa loob ng pangkat ay dapat na may kaugnayan, kawili-wili at may mataas na kalidad.

: Ang nilalamang ibinahagi sa loob ng pangkat ay dapat na may kaugnayan, kawili-wili at may mataas na kalidad. Pagsunod sa Mga Panuntunan: Mahalagang igalang ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng pagbibigay-pansin sa mga tuntuning itinakda ng tagapamahala ng grupo.

patakaran pahayag paggalang Dapat igalang ng mga miyembro ng grupo ang isa't isa at iwasan ang hindi kanais-nais na pag-uugali. Kalidad ng Nilalaman Ang nilalamang ibinahagi sa loob ng pangkat ay dapat na may kaugnayan, kawili-wili at may mataas na kalidad. Pagsunod sa Mga Panuntunan Mahalagang igalang ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga alituntuning itinakda ng tagapamahala ng grupo.

Aktibong sumali at makipag-ugnayan sa grupo

Ang Telegram ay isang app ng komunikasyon na mabilis na nagiging popular sa mga platform ng social media. Ang app na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na makipag-ugnayan sa mga tao sa iba't ibang paksa sa pamamagitan ng pagsali sa mga grupo. Ang aktibong pagsali at pakikipag-ugnayan sa mga grupo ay nagbibigay-daan sa iyong samantalahin ang maraming benepisyong ibinibigay ng Telegram. Kaya paano ka aktibong makakasali at makihalubilo sa isang grupo?

Para aktibong sumali sa isang grupo, kailangan mo munang mag-download ng Telegram at gumawa ng account. Ang paglikha ng isang account ay medyo simple pagkatapos mag-download ng Telegram. Kapag binuksan mo ang application, kailangan mong ilagay ang iyong numero ng telepono sa screen ng "Numero ng Telepono", at pagkatapos ay i-verify ang iyong account sa pamamagitan ng paglalagay ng verification code na ipinadala sa iyo sa pamamagitan ng SMS.

Pagkatapos buksan ang iyong Telegram account, makakahanap ka ng mga grupo gamit ang tab ng paghahanap. Maaari kang maghanap para sa paksa o kategorya ng interes sa pamamagitan ng pag-click sa tab na Maghanap. Halimbawa, kung interesado ka sa isang paksa tulad ng "Mga Gitara ng Turkey", mahahanap mo ang mga nauugnay na grupo sa pamamagitan ng pag-type ng salitang iyon sa tab ng paghahanap. Sa ganitong paraan, magiging posible na makipag-ugnayan at magbahagi ng impormasyon sa mga taong may parehong interes tulad mo.

Alam mo ba na maaari kang makakuha ng link ng imbitasyon upang sumali sa grupo? Kung padadalhan ka ng isang kaibigan ng link ng imbitasyon ng grupo sa pamamagitan ng Telegram, mabilis kang makakasali sa grupong iyon sa pamamagitan ng pag-click sa link na ito.

Upang sumali sa ilang grupo, maaaring kailanganin mong magpadala ng kahilingang sumali mula sa tagapagtatag ng grupo. Sa kasong ito, magpadala lamang ng mensahe sa tagapagtatag ng grupo sa Telegram na nagsasabi na gusto mong sumali.

Pagkatapos isumite ang iyong kahilingan na sumali sa grupo, kailangan mong maghintay para sa pag-apruba ng tagapagtatag ng grupo. Kung hiniling mong sumali alinsunod sa mga patakaran ng grupo, kadalasan ay mabilis kang makakakuha ng pag-apruba.

Kumilos Ayon sa Mga Panuntunan ng Grupo Aktibong Sumali at Makipag-ugnayan sa Grupo Ang bawat pangkat ay may ilang mga tuntunin. Pagkatapos sumali sa grupo, mahalaga na maingat mong basahin at ilapat ang mga tuntuning ito, upang mapanatili ang kaayusan sa grupo at maayos na makipag-usap sa ibang mga miyembro. Mahalagang gumawa ng indibidwal na kontribusyon sa grupo, upang makipag-ugnayan sa ibang mga user. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong paksa o pagkomento sa mga umiiral na, maaari kang makipagpalitan ng mga ideya sa mga miyembro ng grupo at mag-ambag sa isang aktibong kapaligiran sa pakikipag-chat.

Mga Telegram Group na Madalas Itanong

Saan ko mada-download ang Telegram?

Upang i-download ang Telegram, maaari mong i-download ito mula sa App Store o Google Play Store.

Paano ako makakagawa ng Telegram account?

Upang lumikha ng isang Telegram account, buksan ang application at kumpletuhin ang proseso ng paglikha ng account sa pamamagitan ng pagpasok ng iyong numero ng telepono.

Paano ko mahahanap ang mga grupo sa Telegram?

Makakahanap ka ng mga grupo ayon sa paksa o pangalan ng grupo gamit ang tab ng paghahanap ng Telegram.

Paano ako makakasali sa isang grupo?

Upang sumali sa grupo, dapat kang makatanggap ng link ng imbitasyon. Dapat magpadala sa iyo ang admin ng grupo ng link ng imbitasyon.

Paano ako makakapagpadala ng kahilingan para sumali sa grupo?

Kung gusto mong sumali sa isang grupo sa Telegram, maaari mong ipadala ang iyong kahilingan na sumali sa tagapagtatag ng grupo.

Paano ako maghihintay ng kumpirmasyon para makasali sa grupo?

Kapag nakita ng founder o manager ng grupo ang iyong kahilingang sumali, kailangan mong maghintay hanggang sa tanggapin ka nila sa grupo.

Ano ang mga patakaran ng Telegram group?

Ang bawat pangkat ay nagtatakda ng sariling mga alituntunin. Maaari kang makipag-ugnayan sa administrator ng grupo upang matutunan ang mga panuntunan ng grupo.

Paano ako aktibong makakasali sa grupong Telegram?

Maaari kang magkomento sa mga post, magtanong, at makipag-ugnayan sa mga miyembro ng grupo upang aktibong lumahok sa grupo.