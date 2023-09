WhatsApp Scam 2023 (Banyagang Numero)

Ang paraan ng panloloko sa numero ng banyagang Whatsapp ay naging pangkaraniwang paraan ng pandaraya sa digital age ngayon. Sa pagtaas ng katanyagan at malawakang paggamit ng Whatsapp, mahalagang maunawaan kung ano ang 2023 Whatsapp foreign number scam at kung paano ito makakaapekto sa mga user. Ang Whatsapp unknown number scam ay tumutukoy sa anumang mapanlinlang o mapanlinlang na aktibidad na isinasagawa sa Whatsapp platform na may layuning makakuha ng personal na impormasyon o pinansyal na pakinabang. Ang mga trick na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo, kabilang ang pandaraya, mga pagtatangka sa phishing, o paggamit ng malware.

Ano ang WhatsApp Scam?

Ang pinakakaraniwang uri ng panloloko sa Whatsapp sa 2023 ay “"phishing scam na may alok na trabaho"ay. Ang mga WhatsApp scammer ay kumakatawan sa isang maaasahang organisasyon at nag-aalok sa iyo ng trabaho sa pamamagitan ng WhatsApp message. Ang mga alok ay karaniwang nagmumula sa mga dayuhang numero. Nagbibigay sila ng mga gawain na dapat gawin nang malayuan online. Kapag natupad mo ang mga ito, magpapadala sila ng pera sa iyong account mula sa ibang bansa para painin ka. Sa wakas, sinasabi nila sa iyo na para kumita ng mas maraming pera, kailangan mong maging miyembro ng platform at magdeposito ng pera. Ang mga scammer sa WhatsApp ay nagbibigay ng pera sa una, ngunit ibinalik nila ang pera na iyon nang maramihan pagkatapos nilang magkaroon ng tiwala. Ang ilang mga user na walang kamalayan sa pandaraya ay maaaring mahulog sa bitag at ibunyag ang kanilang impormasyon, magpadala ng pera sa kabilang partido, at sa huli ay magkaroon ng mga pagkalugi.

Paano Makita ang WhatsApp Scam?

Paano Namin Malalaman Kung Ito ay isang WhatsApp Scam?

Napakahalaga na matukoy ang panloloko sa Whatsapp upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa pagiging biktima. Ang mga scammer ay karaniwang nagpapadala ng mga mensahe sa iyong Whatsapp mula sa mga hindi kilalang numero na nakarehistro sa ibang bansa. Kabilang dito ang mga mensaheng spam o mga kahina-hinalang link na ipinadala ng isang taong hindi mo kilala. Ang mga mensaheng ito ay kadalasang maaaring maglaman ng mga alok na mukhang napakagandang totoo, gaya ng mga alok sa trabaho, panalo sa lottery, o pagtanggap ng malaking premyong salapi. Kung ang isang bagay ay tila napakahusay upang maging totoo, ito ay malamang na isang scam.

Mga palatandaan ng WhatsApp Scam Paano Protektahan ang Iyong Sarili? 1. Mga mensahe sa phishing na humihingi ng personal na impormasyon.

2. Ang mga nakakahamak na link ay nagkukunwari bilang mga inosenteng mensahe o media file.

3. Mga hindi gustong mensahe mula sa mga hindi kilalang tao.

4. kahina-hinalang pag-uugali mula sa mga naroroon 1. Iwasang mag-click sa mga kahina-hinalang link.

2. Huwag mag-download ng mga file mula sa hindi kilalang mga mapagkukunan.

3. Iulat at harangan ang mga kahina-hinalang tao.

4. Maging may pag-aalinlangan at unahin ang privacy

Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtukoy sa iba't ibang uri ng mga scam sa WhatsApp, ang mga user ay maaaring gumawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang pagiging biktima ng mga scam na ito. Mahalagang unahin ang mga hakbang sa seguridad tulad ng pagpapagana ng two-factor authentication, regular na pag-update sa WhatsApp, hindi pagbabahagi ng mga numero ng telepono, hindi pagbabahagi ng mga pangalan sa bawat platform, at pag-iwas sa pag-click sa mga kahina-hinalang link o pag-download ng hindi kilalang mga file. Bukod pa rito, makakatulong ang pagharang sa mga kahina-hinalang contact na maiwasan ang karagdagang pakikipag-ugnayan sa mga potensyal na scammer.

2023 Mga Paraan ng Panloloko sa WhatsApp

Mga Karaniwang Uri ng WhatsApp Scam Mga Potensyal na Panganib ng Mga WhatsApp Scam Whatsapp

Paraan para maiwasan ang Panloloko 1. Scam sa Alok ng Trabaho 1. Pagkalugi sa pananalapi 1. Huwag ibahagi ang iyong numero ng telepono sa bawat platform at membership 2. Phishing Scam 2. Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan 2. Regular na I-update ang WhatsApp 3. Pekeng Lottery Scam 3. Nakompromiso ang Seguridad ng Account 3. Iwasan ang Pag-click sa Mga Kahina-hinalang Link

Ang pagtuturo sa mga user sa kahalagahan ng pag-iwas sa mga scam sa WhatsApp ay napakahalaga sa pagbabawas ng mga panganib na nauugnay sa mga scam na ito. Napakahalaga na itaas ang kamalayan sa iba't ibang uri ng pagdaraya at kung paano ito makakaapekto sa mga indibidwal. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga user tungkol sa mga scam na ito, makakagawa sila ng mas matalinong mga desisyon kapag gumagamit ng WhatsApp at nauunawaan ang mga potensyal na kahihinatnan ng pagkahulog sa mga scam na ito.

Alok ng Trabaho mula sa WhatsApp (Scam)