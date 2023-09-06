Шахрайство WhatsApp 2023 (іноземний номер)

Метод шахрайства з іноземними номерами WhatsApp став поширеним методом шахрайства в сучасну цифрову епоху. Із зростанням популярності та широкого використання Whatsapp важливо розуміти, що таке шахрайство з іноземними номерами WhatsApp 2023 і як це може вплинути на користувачів. Шахрайство з невідомим номером WhatsApp стосується будь-якої оманливої ​​або шахрайської діяльності, яка здійснюється на платформі Whatsapp з метою отримання особистої інформації або фінансової вигоди. Ці трюки можуть приймати різні форми, як-от шахрайство, спроби фішингу або використання зловмисного програмного забезпечення.

Що таке WhatsApp Scam?

Найпоширеніший вид шахрайства в Whatsapp у 2023 роціфішингове шахрайство з пропозицією роботи»є. Шахраї WhatsApp представляють перевірену організацію та пропонують вам роботу через повідомлення WhatsApp. Зазвичай пропозиції надходять з іноземних номерів. Вони дають завдання, які потрібно виконувати дистанційно онлайн. Коли ви виконуєте їх, вони надсилають гроші на ваш рахунок з-за кордону, щоб обдурити вас. Наприкінці вони кажуть, що вам потрібно бути учасником платформи та внести гроші, щоб заробити більше грошей. Шахраї WhatsApp спочатку дають гроші, але повертають ці гроші, завоювавши довіру. Деякі користувачі, які не знають про шахрайство, можуть потрапити в пастку та розкрити свою інформацію, надіслати гроші іншій стороні та, зрештою, зазнати збитків.

Як розпізнати шахрайство WhatsApp?

Як ми знаємо, що це шахрайство через WhatsApp?

Дуже важливо вміти виявляти шахрайство Whatsapp, щоб захистити себе від того, щоб стати жертвою. Зазвичай шахраї надсилають повідомлення на ваш Whatsapp із невідомих номерів, зареєстрованих за кордоном. спам-повідомлення або підозрілі посилання, надіслані кимось, кого ви не знаєте. Ці повідомлення часто можуть містити пропозиції, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою, як-от пропозиції про роботу, виграш у лотерею або отримання значного грошового призу. Якщо щось здається занадто гарним, щоб бути правдою, швидше за все, це шахрайство.

Ознаки шахрайства WhatsApp Як захистити себе? 1. Фішингові повідомлення із запитом особистої інформації.

2. Шкідливі посилання, замасковані під невинні повідомлення або медіафайли.

3. Спам-повідомлення від невідомих осіб.

4. Підозріла поведінка присутніх 1. Уникайте натискань на підозрілі посилання.

2. Не завантажуйте файли з невідомих джерел.

3. Повідомляйте та блокуйте підозрілих людей.

4. Будьте скептичними та віддавайте пріоритет конфіденційності

Розуміючи та визначаючи різні типи шахрайства Whatsapp, користувачі можуть вжити необхідних заходів, щоб не стати жертвою цих шахраїв. Дуже важливо надати пріоритет заходам безпеки, таким як увімкнення двофакторної автентифікації, регулярне оновлення Whatsapp, не ділитися номерами телефонів на всіх платформах, не ділитися іменами та уникати натискання підозрілих посилань або завантаження невідомих файлів. Крім того, блокування підозрілих контактів може допомогти запобігти подальшому спілкуванню з потенційними шахраями.

2023 Методи шахрайства WhatsApp

Поширені види шахрайства в Whatsapp Потенційні ризики шахрайства через Whatsapp WhatsApp

Методи запобігання шахрайству 1. Шахрайство з пропозицією роботи 1. Фінансові втрати 1. Не повідомляйте свій номер телефону на кожній платформі та членстві 2. Фішинг 2. Крадіжка особистих даних 2. Регулярно оновлюйте WhatsApp 3. Підроблена лотерея 3. Порушена безпека облікового запису 3. Уникайте натискання підозрілих посилань

Навчання користувачів важливості уникнення шахрайства Whatsapp має вирішальне значення для зменшення ризиків, пов’язаних із цим шахрайством. Дуже важливо підвищити обізнаність про різні види шахрайства та про те, як вони можуть вплинути на людей. Розповідаючи користувачам про ці шахрайства, вони можуть приймати більш зважені рішення під час використання Whatsapp і розуміти можливі наслідки, якщо потрапити на ці шахрайства.

Пропозиція роботи від WhatsApp (шахрайство)