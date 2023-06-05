WhatsApp’ta 7/24 çevrimiçi kalmak ister misiniz? WhatsApp’ta sürekli çevrimiçi görünmek için kullanabileceğiniz birkaç ipucu ve püf noktası var. Bu numarayı vakit kaybetmeden sizle paylaşalım.

WhatsApp Web’te Sürekli Çevrimiçi Görünmek

WhatsApp’ta 7/24 çevrimiçi kalmanın en kolay yollarından biri WhatsApp Web‘i kullanmaktır. Bu, sohbetlerinize masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızdan erişmenizi sağlayan bir WhatsApp özelliğidir. WhatsApp Web’i kullanmak için tek yapmanız gereken telefonunuzda uygulamayı açıp Ayarlar > WhatsApp Web/Masaüstü bölümüne gitmek. Ekrandaki QR kodunu telefonunuzla tarayın ve işte! Artık bilgisayarınızdan WhatsApp’ta çevrimiçisiniz.

Sürekli Çevrimiçi Görünmek İçin İkinci Bir Cihaz Kullanın

WhatsApp’ta 7/24 çevrimiçi kalmanın bir başka seçeneği de özel bir cihaz kullanmaktır. Bu, artık kullanmadığınız eski bir telefon veya tablet olabilir. Cihazda WhatsApp hesabınıza giriş yapın ve internete bağlı bırakın. Bu şekilde, birincil cihazınızdan uzaktayken bile mesaj alabilir ve çevrimiçi kalabilirsiniz.

Sürekli Online Olmak İçin Veri Kullanımını Etkinleştirin

Düşük veri nedeniyle çevrimdışı olma konusunda endişeleriniz varsa, WhatsApp’ın veri kullanım özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik, Wi-Fi’ye bağlı olmadığınızda verileri kullanıp kullanmayacağınızı seçmenize olanak tanır. WhatsApp’ta veri kullanımını etkinleştirmek için Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı’na gidin ve ‘Daha Az Veri Kullan’ seçeneğini açın.

WhatsApp’ta Sürekli Çevrimiçi Görünme

WhatsApp’ta Sürekli Çevrimiçi Görünmek İçin VPN Kullanın

Sanal Özel Ağ (VPN), WhatsApp’ta sürekli çevrimiçi kalmanıza da yardımcı olabilir. Bir VPN, cihazınızı alternatif bir sunucuya bağlayarak o sunucunun bağlantısı üzerinden internete erişmenizi sağlar. WhatsApp’ın engellenebileceği bir ülkede yaşıyorsanız veya ağ kısıtlamalarını aşmanız gerekiyorsa bu yararlı olabilir.

Sonuç olarak, bu ipuçları ve püf noktaları ile WhatsApp’ta sürekli çevrimiçi görünmek için WhatsApp Web, özel bir cihaz veya bir VPN kullanmayı tercih edin. Ek olarak, ayarlarınızı ve veri kullanımınızı ayarlayarak, hareket halindeyken bile her zaman WhatsApp’ta online gözükebilirsiniz.