En İyi PUBG Loot Yerleri (Bolca Ekipman Kazanın)

PUBG oyununda birçok harita bulunur ve her haritanın farklı PUBG loot yerleri vardır. PUBG oyununda loot noktaları ne işe yarar diye sorarsanız size bolca mühimmat ve ekipman kazandırarak savaşa en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlar. Bu yazıda, PUBG’deki beş popüler harita olan Erangel, Miramar, Vikendi, Sanhok ve Karakin’in en iyi bölgelerini inceleyeceğiz. Her haritanın özellikleri ve en değerli ekipmanları bulabileceğiniz bölgeler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız.

PUBG loot points and locations

PUBG Erangel’da En İyi Loot Yerleri

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), bir battle royale oyunudur ve en iyi loot noktalarını bilmek maçı kazanmanın önemli bir parçasıdır. Erangel haritası, PUBG oyununun en eski haritasıdır ve oyuncular arasında hala en popüler olanıdır. Bu haritada en iyi loot noktalarını bilmek, oyunda avantaj sağlayabilir.

Birinci PUBG en iyi loot yeri, Military Base olarak bilinir. Military Base, haritanın güney kıyısında yer almaktadır ve çok sayıda loot sunma ve mühimmat içermektedir. Bununla birlikte, bu bölgeye çok sayıda oyuncunun inmesi olasıdır, bu yüzden aceleci olmak ve hızlıca silahlanmak önemlidir.

PUBG’de ikinci en iyi loot noktası, Georgopol olarak adlandırılır. Georgopol, haritanın kuzeybatısında bulunan büyük bir şehirdir. Bu bölge, farklı yapılar ve depolama alanları ile zengin bir loot sunar. Ayrıca, burada loot aramak için biraz daha fazla zamanınız olabilir çünkü buraya daha az oyuncu düşer.

PUBG üçüncü en iyi loot noktası, School olarak bilinen Erangel’da efsanevi bir loot noktasıdır. School, haritanın merkezinde yer alan büyük bir okuldur ve oyuncular arasında sıkça tercih edilen bir bölgedir. Burada birçok silah, zırh ve ekipman bulmak mümkündür, ancak lootsunma yapma konusunda dikkatli olmanız gerekebilir çünkü bu bölgede çoğu oyuncu düşer.

Military Base

Georgopol

School

PUBG Loot Yeri Harita Konumu Military Base Güney kıyı Georgopol Kuzeybatı School Merkez

En iyi PUBG loot yerlerini bulma

PUBG Mirimar Haritasında En İyi Loot Yeri

Oyunda hayatta kalmak için silah ve ekipman bulmak çok önemlidir. Bu nedenle, oyuncular PUBG Miramar haritasında en iyi Loot yerini bilmek istiyorlar. İyi bir başlangıç yapmak ve avantaj elde etmek için aşağıda Miramar’da bulunan en iyi Loot noktalarını bulabilirsiniz.

Birinci nokta Los Leones şehridir. Bu, Miramar haritasının en büyük şehri ve oyuncular için birçok fırsat sunar. Burada çeşitli binalar, lojistik depolar ve endüstriyel alanlar bulunur. Bu bölgelerde silah, zırh ve diğer hayati ekipmanları bulmak mümkündür. Ancak, çünkü bu bölge oyuncular için popüler bir durak noktasıdır, dikkatli olmak önemlidir.

İkinci bir Loot noktası olarak El Pozo’yu gösterebiliriz. Bu, Miramar haritasının batısında bulunan büyük bir yerleşim alanıdır. Bu bölge, restoranlar, oteller ve kumarhaneler gibi çeşitli yerler sunar. El Pozo’nun büyük yapıları, oyuncular için değerli Lootlar içerebilir. Ayrıca, bu bölgede birçok araç bulunabilir, bu da oyuncuların hızlı bir şekilde diğer bölgelere geçmesini sağlar.

Son olarak, Chumacera’da da iyi Loot noktaları bulunmaktadır. Bu bölge, Miramar haritasının kuzeybatısında yer almaktadır. Chumacera, oyunda birkaç önemli yapıya sahiptir, örneğin büyük bir kilise ve çeşitli depolar. Bu bölgelerde oyuncular, değerli silahlar ve ekipmanlar da dahil olmak üzere çeşitli Lootlar bulabilirler. Bununla birlikte, bu bölge de oyuncular arasında popüler olduğundan, dikkatli ve hazırlıklı olmak önemlidir.

Los Leones şehri

El Pozo

Chumacera

Şehir Özellikler Los Leones Çeşitli binalar, lojistik depolar ve endüstriyel alanlar El Pozo Restoranlar, oteller ve kumarhaneler Chumacera Büyük kilise ve depolar

PUBG Vikendi’de En İyi Loot Yerleri

Vikendi, PUBG Mobile oyununun en popüler haritalarından biridir ve birçok oyuncu tarafından sevilmektedir. Bu haritanın kendine özgü birçok loot noktası bulunmaktadır. Vikendi’de en iyi loot noktalarını keşfetmek isteyen oyuncular için bu rehber oldukça faydalı olacaktır.

İşte Vikendi haritasında en iyi loot noktalarından bazıları:

Dobro Mesto: Bu nokta, Vikendi haritasının en yoğun loot noktalarından biridir. Burada genellikle silahlar, zırhlar ve mermiler bulabilirsiniz. Ancak dikkatli olun, çünkü diğer oyuncular da burada loot toplamak için gelebilir. Vihar: Vikendi’de bir diğer popüler loot noktası da Vihar’dır. Burada genellikle sağlam zırhlar, taktiksel ekipmanlar ve tüfekler bulunur. Ayrıca Vihar’da bazen nadir eşyalar da bulabilirsiniz. Goroka: Vikendi haritasının batısında yer alan Goroka, oyuncuların sıklıkla tercih ettiği bir loot noktasıdır. Burada genellikle iyi silahlar, zırhlar ve sağlık eşyaları bulabilirsiniz.

Bunlar sadece Vikendi’deki en iyi loot noktalarından bazılarıdır. Haritanın diğer bölgelerinde de değerli loot eşyaları bulabilirsiniz. Oyuncular, stratejik bir şekilde hareket ederek ve farklı loot noktalarını keşfederek daha iyi ekipmanlar elde edebilirler. Unutmayın, oyunda dikkatli olmanız ve diğer oyuncularla karşılaştığınızda doğru stratejileri uygulamanız önemlidir.

PUBG Sanhok’ta En İyi Loot Noktaları

Sanhok, popüler battle royale oyunu PUBG’nin dört haritasından biridir. Bu harita, yoğun ormanlık bölgeler ve küçük ada bölgeleriyle karakterizedir. Sanhok’ta en iyi loot noktaları, oyuncuların kaliteli ekipmanlar ve silahlar bulabilecekleri bölgelerdir.

Birinci bölge olarak, Ban Tai adası büyük bir loot potansiyeli sunar. Bu adada birçok bina ve konteyner bulunur ve oyuncular burada nadir silahlar, zırhlar ve sağlık eşyaları gibi değerli eşyalar bulabilirler.

İkinci olarak, Kampong adası da iyi bir loot bölgesidir. Burada genellikle silahlar ve ekipmanlar bulunur. Ayrıca adanın etrafında yer alan küçük köylerde de oyuncular kaliteli loot eşyaları bulabilirler.

Üçüncü olarak, Camp Bravo haritanın güney kesiminde yer alan büyük bir looting bölgesidir. Bu bölgede birçok bina ve konteyner bulunur ve oyuncular burada sağlam zırhlar, silahlar ve diğer ekipmanlar bulabilirler.

Ban Tai adası

Kampong adası

Camp Bravo

PUBG Loot Bölgesi Özellikler Ban Tai adası Birçok bina ve konteyner bulunur. Kampong adası Genellikle silahlar ve ekipmanlar bulunur. Camp Bravo Büyük bir looting bölgesidir.

En iyi PUBG loot noktaları

PUBG Karakin’de En İyi Loot Yerleri

Karakin adası, çok sayıda oyuncunun popüler battle royale oyunu PUBG’de favori bir harita haline gelmiştir. Bu harita, oyunculara heyecan verici savaşlar ve yoğun bir oyun deneyimi sunar. Karakin, 64 km²’lik oyuncuların keşfedeceği küçük bir ada üzerinde yer almaktadır. Ancak, ada büyüklüğüne rağmen, Loot noktaları olarak bilinen alanlarda birbirinden değerli eşyalar bulabilirsiniz.

Bir Karakin macerasına başladığınızda, Loot noktalarını optimize etmek önemlidir. En iyi eşyaları toplamak için aşağıdaki Loot noktalarını ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz:

Cankiri

Hadiqa Nemo

Offshore Rig

Al Hayik

Bahr or Hangar

Yukarıdaki noktalar, oyunda Loot arayan oyuncular için en değerli alanlardır. Bu noktalarda arama yaptığınızda, envanterinizi güçlendirecek birçok farklı silah, zırh ve ekipman bulabilirsiniz. Dikkatlice arama yapmak ve gözlemlemek, bu Loot noktalarında diğer oyuncuların varlığını tespit etmek için önemlidir.

PUBG Loot Yerlerinde Strateji Nasıl Olmalı?

Karakin’deki En İyi Loot Noktaları için strateji, diğer oyuncuların sıklıkla tercih ettikleri bölgeleri bilmenizi ve takımınızla birlikte stratejik hareketler yapmanızı gerektirir. Loot noktalarına gitmek için en hızlı rotaları belirleyin ve sürekli hareket halinde olun. Gözlem yeteneğiniz ile birlikte, güçlü bir envanteri toplamak ve diğer oyuncularla başarılı bir şekilde mücadele etmek için her zaman bir adım önde olabilirsiniz.

Oyuncuların en çok sevdiği Loot noktalarını kullanmak ve bu noktalarda stratejik hareket etmek, Karakin adasında hayatta kalma şansınızı artırabilir. En iyi eşyaları elde etmek için diğer oyunculara karşı akıllıca oynayın ve galibiyete bir adım daha yaklaşın!