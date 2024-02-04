Çevrimiçi oyun tutkunları sıklıkla sinir bozucu hatalarla karşılaşır ve CS:GO dünyasında sıklıkla ortaya çıkan hatalardan biri de “VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı” hatasıdır. Bu yazıda bu sorunun nedenlerini inceleyeceğiz ve oyuna sorunsuz bir şekilde geri dönmenizi sağlayacağız.

CS:GO’da VAC Nedir?

VAC, çok oyunculu oyunlarda hileyi tespit edip ortadan kaldırmak ve tüm kullanıcılar için adil oyun sağlamak üzere tasarlanan bir sistemdir.

“VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı” Hatasının Yaygın Nedenleri

Hatanın yaygın nedenlerinden en önemlisi de güncel olmayan oyun dosyalarıdır. Sorunsuz bir oyun deneyimi için CS:GO dosyalarınızı güncel tutmanız gerekiyor. Ayrıca bazı üçüncü taraf uygulamalar VAC’ye müdahale ederek doğrulama hatasını tetikleyebilir. Bu tür yazılımların belirlenmesi ve devre dışı bırakılmasıbu noktada hayati önem taşıyor. İnternet bağlantı sorunları zayıf ise bu durum da VAC doğrulama sorunlarına yol açabilir. Kesintisiz oyun için şağıdaki adımları uygulayarak bu hatadan kurtulmak mümkün.

VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı Hatası Çözümü

1. Bilgisayarınızda Yüklü Bazı Programları Devre Dışı Bırakın

Oyun oynarken üçüncü taraf yazılımları kullanırken dikkatli olun. VAC ile çakışmaları önlemek için yalnızca güvenilir uygulamaları kullanın. VAC’nin Önemi Adil oyunun sürdürülmesinde VAC’nin öneminin anlaşılması, doğrulama hatalarının derhal ele alınması ve çözülmesi ihtiyacını güçlendirir.

CCleaner

Process Hacker

DLL Injections

Hypervisions

Steam Idlers

PowerShell

Sandboxie

Cheat Engine

IObit Start Menu 8

2. Ağ Bağlantısını Kontrol Edin

İstikrarlı internet bağlantısı çok önemlidir. Bağlantı sorunlarından kaynaklanan VAC hatalarını önlemek için tüm ağ sorunlarını giderin ve düzeltin.

3. Grafik Sürücülerini Güncelleme

Güncel olmayan veya uyumsuz grafik sürücüleri oyunla ilgili çeşitli hatalara yol açabilir. Optimum oyun performansı için grafik sürücülerinizi düzenli olarak güncellemek çok önemlidir. CS:GO’yu yeniden yükleme Bazen yeni bir CS:GO kurulumu kalıcı sorunları çözebilir. Temiz bir sayfa sağlamak için oyunu kaldırın ve yeniden yükleyin.

4. Güvenlik Duvarı ve Antivirüs Ayarlarını Değiştirme

Güvenlik duvarı veya antivirüs ayarları, VAC işlemlerini yanlışlıkla engelleyebilir. Bu ayarları VAC’ye izin verecek şekilde ayarlamak doğrulama hatasını çözebilir.

5. Steam Uygulamasını Yönetici Olarak Çalıştırın ve Önbelleğini Temizleyin

Steam önbelleğini temizlemek ve ardından yönetici olarak çalıştırmak VAC doğrulama sorunları da dahil olmak üzere çeşitli sorunları çözebilir. Olası bir düzeltme için önbelleği temizleyin ve yönetici olarak çalıştırın.

6. Güvenli İnternet Bağlantısından Emin Olun

Güvenli ve istikrarlı bir internet bağlantısı çevrimiçi oyunların omurgasıdır. VAC doğrulama sorunları riskini en aza indirmek için güvenilir bir bağlantıya yatırım yapın.

Sonuç olarak, “VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı” hatası sinir bozucu olsa da, özetlenen çözümleri takip etmek kesintisiz olarak CS:GO’nun keyfini çıkarmaya geri dönmenize yardımcı olacaktır. Kusursuz bir oyun deneyimi sağlamak için önleyici tedbirlere dikkat edin.