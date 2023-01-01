e-Arşiv Ne İşe Yarar?

e-arşiv ne işe yarar

İşletmeler için muhasebe ve gelirlerin vergilendirilmesi işlemleri önemli süreçler arasında yer alır. Bu süreçler için firmaların sattıkları ürünler ve sağladıkları …

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E Fatura Programı Nedir?

E Fatura Programı Nedir

E-fatura sistemine geçişle birlikte işletmelerin fatura kesme ve gönderme işlemleri de kolaylaştı. Bunun yanında, Logo Yazılım gibi entegratör firmalar da …

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Dynamic Island Nedir?

Dynamic Island nedir? Dynamic Island son aylarda hayatımıza giren bir terim. Geçtiğimiz günlerde adı Apple telefonlar ile duyulmaya başlanan LiDAR …

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