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WeChat QR Kodu Tarama

WeChat QR Kodu Tarama Nasıl Yapılır?

WeChat QR kodu okutma – tarama işlemi, WeChat uygulamasını kullanarak başka kişilerle bağlantı kurmanın ve bilgi paylaşmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle WeChat uygulamasını açmalı ve ardından taranacak Qr kodunu telefonun kamerasıyla taratmalısınız. Bu işlem, WeChat kullanıcıları arasında iletişimi hızlandırmak ve bağlantı kurmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir yöntemdir.

WeChat QR kodu okutma – tarama işlemi oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Uygulamayı açtıktan sonra ekranda çıkan “Tarama” seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Daha sonra taranacak QR kodunu telefonun kamerasıyla hedef alarak beklemeniz gerekmektedir. WeChat, QR kodunu tanıdığında otomatik olarak ilgili kişinin profilini veya bilgilerini ekranda gösterecektir. Bu sayede hızlı bir şekilde bağlantı kurabilir veya bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

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WeChat uygulamasını açarak “Discover” sekmesine tıklayıp “Scan QR Code” seçeneğini seçerek kamerayı QR koduna doğrultup okutarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu adımları takip ederek QR kodu taratma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

AdımWeChat QR Kodu Tarama İşlemi
1WeChat uygulamasını açın.
2“Discover” sekmesine tıklayın.
3“Scan QR Code” seçeneğini seçin.
4Kamerayı QR koduna doğrultun ve okutun.
5QR kodu tarandıktan sonra ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.
WeChat QR Kodu Tarama İşlemi
WeChat QR Kodu Tarama
WeChat QR Kodu Taratma
WeChat QR Kodu Tarama
WeChat QR Kodu Okutma

Kaynak: https://help.wechat.com/cgi-bin/micromsg-bin/oshelpcenter?opcode=2&id=160527qrfrfb160527rf3e6v&lang=en&plat=2&Channel=helpcenter

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