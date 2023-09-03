face id çalışmıyor sorunu

iPhone’larda bulunan Face ID özelliği, kullanıcıların telefonlarını yüz tanıma teknolojisi ile kolayca açmalarına olanak sağlayan bir güvenlik önlemidir. Peki, Face ID nasıl çalışır? Ancak bazen Face ID’nin çalışmadığı durumlarla da karşılaşabiliriz. Peki, Face ID’nin çalışmaması hangi sorunlardan kaynaklanabilir? Bu yazıda, iPhone’larda Face ID’nin nasıl çalıştığını ve Face ID’nin çalışmaması sorununun nedenlerini keşfedeceğiz. Ayrıca, bu sorunu çözmek için yapabileceğimiz adımları da inceleyeceğiz. İşte Face ID’nin çalışma prensibi ve Face ID’nin çalışmaması durumunda yapabileceğimiz adımlar…

Face Id Nedir Ve Nasıl Çalışır?

Face ID, Apple’ın iOS cihazlarındaki güvenlik sistemlerinden biridir. Bu teknoloji, cihazınızı açmak ve güvenlik uygulamalarına erişmek için yüzünüzü kullanmanıza olanak tanır. Öncelikle, Face ID’nin nasıl çalıştığını anlamak için biraz teknik bilgiye sahip olmalıyız.

Face ID, cihazınızın ön kısmında bulunan TrueDepth kamera sistemi ile çalışır. Bu kamera sistemi, yüzünüzü derinlemesine tarar ve 30.000’in üzerinde kızılötesi noktayı yakalar. Bu noktalar, yüzünüzün benzersiz bir matematiksel modelini oluşturur. Dahili bir işlemci olan A11 Bionic çipi, bu modele dayanarak yüzünüzü tanır ve doğrular.

Bu teknolojinin arkasındaki algoritmalar, yüz hatlarınızın değişkenliklerini dikkate alarak sizi doğru şekilde tanımlayabilir. Örneğin, makyaj yaptığınızda veya biraz sakallı olduğunuzda bile Face ID sizin kim olduğunuzu algılamaya devam eder. Ayrıca, Face ID’nin sadece canlı bir yüzü tanıdığını ve bir fotoğraf veya maske gibi sahte yüzlerle kandırılamayacağını belirtmek de önemlidir.

Face ID’nin Avantajları: Face ID’nin Dezavantajları: Hızlı ve kolay bir şekilde cihazınıza erişebilirsiniz.

Parolaları hatırlama veya yazma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Yüz tanıma teknolojisi sürekli olarak geliştirilmekte ve güvenlik seviyesi artmaktadır. Başka bir kişiye benzeyen bir yüzle cihazınızın açılma riski vardır.

Karanlık ortamlarda veya güneş ışığının yoğun olduğu durumlarda sorunlar yaşanabilir.

Yüzünüzün tamamen ya da kısmen kapatılması durumunda cihazınızın açılmayabileceği riski vardır.

Face Id Çalışmıyor Sorunu Neden Oluşur?

Face ID, Apple’ın iPhone X ve sonraki modellerinde kullanılan bir güvenlik sistemi olarak karşımıza çıkar. Bu sistem, yüz tanıma teknolojisini kullanarak kullanıcının cihazını kilitlemesine ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Ancak bazen Face ID’nin çalışmaması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Face ID’nin çalışmamasının birkaç farklı sebebi olabilir. İlk olarak, kullanıcının yüzünün tam olarak algılanamaması nedeniyle yaşanan bir sorun olabilir. Örneğin, kullanıcının yüzünde büyük bir değişiklik yapması veya yüzünde büyük bir yara veya kesik olması, Face ID’nin kullanıcıyı tanımamasına yol açabilir.

Bunun yanı sıra, cihazın kamerası veya sensörleri ile ilgili bir sorun da Face ID’nin çalışmamasına neden olabilir. Örneğin, cihazın kamerasının veya sensörlerinin kirlenmesi veya zarar görmesi, doğru biçimde kullanıcıyı tanıyamamasına sebep olabilir. Ayrıca, cihazın güncellemelerinin yapılmaması da Face ID’nin çalışmamasına yol açabilir. Bu nedenle, cihazın en son güncellemelerinin yapılması önemlidir.

1. Cihazınızı Yeniden Başlatın

Cihazınızda Face ID sorunlarıyla karşılaştığınızda, ilk olarak yapmanız gereken adım cihazınızı yeniden başlatmaktır. Bu, çoğu elektronik cihazdaki sorunları çözmek için etkili bir yöntemdir. İPhone’nun güç düğmesini veya Ayarlar menüsünü kullanarak cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Yeniden başlattıktan sonra Face ID’nin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Yeniden başlatma işlemi genellikle cihazdaki geçici hataları düzeltir ve sorunu çözebilir. Ancak bazen bu adım yeterli olmayabilir. Bu durumda, sorunun devam etmesi halinde diğer adımları denemelisiniz. Şimdi, geçici verileri temizlemenin nasıl yapılacağını görelim.

2. Geçici Verileri Temizleyin

Cep telefonlarımızın günlük kullanımı süresince biriken geçici veriler cihazın performansını etkileyebilir ve sorunlara neden olabilir. Bu yüzden, Face ID’nin çalışmaması sorunuyla karşılaştığınızda ikinci adım olarak geçici verileri temizlemeniz önemlidir.

Geçici verileri temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Ayarlar uygulamasını açın ve “Genel” seçeneğine tıklayın.

2. “Depolama ve iCloud Kullanımı”na dokunun.

3. “Depolama Yönetimi” seçeneğine dokunun.

4. Cihazınızın belleğinde kullanılan uygulamaları listeleyen bir tablo görüntülenecektir. İhtiyaç duymadığınız veya sık kullanmadığınız uygulamaları bulun ve üzerine dokunun.

Uygulama Adı Boyutu 1 Mesajlar 198 MB 2 Instagram 124 MB 3 Facebook 312 MB

5. Uygulamanın ayrıntı sayfasında “Uygulama Sil” seçeneğine dokunun. Silinen uygulamanın tüm geçici verileri de cihazınızdan temizlenecektir.

Bu adımları takip ederek geçici verilerinizi temizledikten sonra, cihazınızın performansının iyileştiğini ve Face ID’nin tekrar sorunsuz çalıştığını göreceksiniz. Eğer sorun devam ediyorsa, bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

3. Yüzünüzü Tekrar Tanımlayın

Birçok iPhone kullanıcısı, Face ID’nin çalışmadığı sorunuyla karşılaşmıştır. Bu sorun genellikle yüzünüzü tanımlamada bir hata olduğunda ortaya çıkar. Çözüm için üçüncü adım olarak yüzünüzü tekrar tanımlamayı deneyebilirsiniz. Bunun için aşağıda adımları takip edebilirsiniz.

1. Ayarlar uygulamasını açın ve “Yüz ID ve Parola” seçeneğini bulun.

2. “Yeni Yüz Verisi Ekle” seçeneğini seçin.

3. Yüzünüzü ekranın tamamına sığacak şekilde belirtildiği gibi tarayın ve yönergeleri izleyin.

Bu işlemi tamamladıktan sonra, Face ID’nin bir sonraki kullanımda daha doğru çalışması beklenir. Yüzünüzü tekrar tanımlamak, sistemdeki güncel verileri kullanarak daha iyi bir tanıma sağlar ve hatalı bir tanıma durumunu düzeltebilir.

4. En Son Güncellemeyi Kontrol Edin

Face ID özelliği, Apple cihazlarında kullanıcıların güvenliğini artırmak için geliştirilen bir tanıma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bazen kullanıcılar Face ID’nin doğru çalışmadığından şikayet edebilirler. Bu sorunların birçoğu yazılımsal olabilir ve en son güncellemenin kontrol edilmesiyle çözülebilir.

Apple, düzenli olarak iOS işletim sistemi için güncellemeler yayınlamaktadır. Bu güncellemeler, genellikle yeni özellikler getirmenin yanı sıra, mevcut sorunları düzeltmek ve performansı artırmak amacıyla yapılır. Dolayısıyla, Face ID’nin doğru çalışmadığı bir durumla karşılaşırsanız, ilk olarak cihazınızın en son güncellemesini kontrol etmeniz önemlidir.

5. Apple Destek Ile Iletişime Geçin

Bir iPhone kullanıcısı olarak, cihazınızda yaşadığınız herhangi bir sorunla karşılaşmanız mümkündür. Problemlerden biri de Face ID’nin çalışmaması olabilir. Bu gibi durumlarda, Apple destek ekibiyle iletişime geçmeniz en iyi çözüm olabilir. Apple destek, sorununuzu çözmenize yardımcı olmak için uzman teknik ekibine sahip bir hizmettir.

Apple destek ekibiyle iletişime geçmek için farklı yöntemler vardır. İlk yöntem, Apple’ın resmi web sitesini ziyaret ederek online destek almak veya telefonla iletişime geçmektir. Apple’ın web sitesinde, destek talebinde bulunabileceğiniz bir iletişim formu veya canlı sohbet seçeneği bulunur.

Diğer bir seçenek ise Apple’ın müşteri hizmetleri telefon numarasını aramaktır. Telefon numaraları, Apple’ın web sitesinde mevcuttur ve genellikle ücretsiz bir hizmet sunarlar. Müşteri hizmetleri temsilcisine sorununuzu ayrıntılı bir şekilde anlatarak, size en doğru çözümü bulmanıza yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz.