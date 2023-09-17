Facebook Mesaj İsteklerini Kapatma Nasıl yapılır?

Facebook Mesaj İsteklerini Nasıl Görürüz?

Günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı Facebook platformu, iletişim kurmanın en popüler yollarından biri haline gelmiştir. Ancak, birçoğumuzun farkında olmadığı veya göz ardı ettiği bir nokta vardır: Facebook mesaj istekleri. Bu istekler genellikle spam veya tanımadığımız kişilerden geldiği için önemsemeyiz. Ancak, bazen tamamen önemli mesajlar bile bu kategoriye düşebilir. Bu yazıda, Facebook mesaj isteklerini nasıl görüp okuyabileceğimizi ve istenmeyen mesajları nasıl kapatıp açabileceğimizi öğreneceksiniz.

Facebook Mesaj İsteklerini Nasıl Görürüz?

Facebook mesaj isteklerini görme konusu, sosyal medya kullanıcıları için oldukça önemlidir. Facebook kullanıcıları, hesaplarına gelen mesaj isteklerini kontrol etmek ve istedikleri kişilerle iletişim kurmak isteyebilirler. Ancak, bazen bu mesaj istekleri gözden kaçabilir veya farklı bir sekmede saklanabilir. Bu durumda, kullanıcılar mesaj isteklerini nasıl görüp yanıtlayacaklarını merak edebilirler.

Facebook mesaj isteklerini görmek için ilk adım olarak, Facebook hesabına giriş yapmak gerekmektedir. Ardından, sağ üst köşede bulunan ok işaretine tıklayarak açılan menüden “Mesaj İstekleri” seçeneğini bulmalısınız. Bu seçeneği tıkladığınızda, size ulaşan tüm mesaj isteklerini görebilirsiniz.

Bu bölümde, gelen mesaj istekleri farklı kategorilere ayrılmış olabilir. Örneğin, “Genel” kategorisinde yer alan mesajlar genellikle arkadaşlık tekliflerini içerirken, “Spam” kategorisinde yer alan mesajlar istenmeyen veya reklam içerikli mesajlardır. Yine de, tüm kategorileri kontrol etmek ve hiçbir önemli mesaj isteğinin gözden kaçmamasını sağlamak önemlidir.

Facebook Mesaj İsteklerini Kapatma Adımları

Facebook mesaj isteklerini kapatma, bazen kullanıcılar için gereklidir. Çünkü bazı kullanıcılar, tanımadıkları kişilerden gelen mesajları görmek istemeyebilirler. Bu nedenle, Facebook mesaj isteklerini kapatmak önemli bir özelliktir. Ancak, bazı kullanıcılar bu özelliği nasıl kullanacaklarını bilmezler. Bu yazımızda, Facebook mesaj isteklerini kapatma adımlarını size anlatacağız.

Öncelikle, Facebook hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, sağ üst köşede bulunan “Messenger” sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Bu sekme ayrıca mesajlara erişiminizi sağlar. Messenger sekmesine tıkladığınızda, alt kısımda “Mesaj İstekleri” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği tıklamalısınız.

Mesaj istekleri sekmesine tıkladığınızda, sizden mesaj isteyen kullanıcıların listesi karşınıza çıkacaktır. Burada, size mesaj isteği gönderen kişilerin isimleri ve profil fotoğrafları yer alır. Eğer mesaj isteklerini kapatmak istiyorsanız, sağ üst köşede bulunan “Ayarlar” simgesine tıklamanız gerekmektedir. Ayarlar sekmesine tıklayıp aşağıya doğru ilerlediğinizde “Mesaj İstekleri” seçeneğini göreceksiniz.

Adım Açıklama 1 Mesaj İstekleri seçeneğine tıklayın. 2 Mesaj isteklerini kapatmak için “Kapalı” seçeneğini seçin. 3 Değişiklikleri kaydetmek için “Kaydet” düğmesine tıklayın. 4 Mesaj isteklerini kapatma işlemi tamamlandı.

Bu adımları takip ederek, Facebook mesaj isteklerini kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Artık tanımadığınız kişilerden gelen mesajlar size ulaşmayacaktır. Bu özellik sayesinde sadece size mesaj göndermek isteyen kişiler ile iletişim kurabilirsiniz. Güvenli ve rahat bir kullanıcı deneyimi için Facebook’un bu özelliğini kullanabilirsiniz. Unutmayın, mesaj isteklerini kapatmak istemediğinizde, tanımadığınız kişilerin mesajları size ulaşabilir ve bu durum sizi rahatsız edebilir.

Facebook Mesaj Filtresi

Facebook Mesaj Filtresi Facebook üzerinde kullanıcıların mesajlaşma deneyimini düzenlemek için kullanabilecekleri bir özelliktir. Bu filtre, kullanıcılara gelen mesajları belirli bir kategoride düzenler ve önemli mesajları diğerlerinden ayırır. Facebook Mesaj Filtresi, kullanıcılara daha iyi bir mesaj yönetimi sağlayarak, istenmeyen mesajlarla uğraşmayı azaltmayı hedefler. Bu yazıda, Facebook Mesaj Filtresini nasıl kullanabileceğinizi ve istediğiniz zaman açıp kapatabileceğinizi öğreneceksiniz.

Facebook Mesaj Filtresi kullanmak için öncelikle Facebook hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, sağ üst köşede bulunan ok işaretine tıklayarak açılan menüden “Ayarlar” seçeneğine tıklayın. Ayarlar sayfasında sol tarafta bulunan “Mesajlar” seçeneğini bulun ve tıklayın. Bu seçeneğe tıkladığınızda, sayfanın ortasında “Facebook Mesaj Filtresi” başlığını göreceksiniz.

Facebook Mesaj Filtresini kullanabilmek için “Facebook Mesaj Filtresi” başlığı altında bulunan “Filtreli İstekleri Yönet” bağlantısına tıklayın. Bu bağlantıya tıkladığınızda, filtrelenmiş mesajlarınızın listelendiği bir sayfa açılacaktır. Burada, önemsiz mesajlar, bilinmeyen kişilerden gelen mesajlar ve diğer kategorilere ayrılmış olan mesajları görebilirsiniz.

Facebook mesaj isteklerini kapatma

Kategori Açıklama Önemsiz Reklamlar, bildirimler ve diğer önemsiz mesajlar Bilinmeyen Kişiler Arkadaş listenizde olmayan kişilerden gelen mesajlar Diğer Diğer kategorilere girmeyen mesajlar

Facebook Mesaj İsteklerini Tekrar Açmak

Facebook mesaj isteklerini kapatmak bazen istenmeyen mesajları engellemek ve gelen kutunuzu düzenlemek için kullanışlı bir özelliktir. Ancak bazen isteklerinizi tekrar açmanız gerekebilir. Facebook Mesaj İsteklerini Tekrar Açmak adlı bu yazıda, bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinizi adım adım anlatacağız.

İlk olarak, Facebook hesabınıza giriş yapın ve ana sayfanızı açın. Sağ üst köşede yer alan ok simgesine tıklayarak açılır menüyü görüntüleyin. Menüden “Ayarlar” seçeneğini seçin.

Ayarlar sayfasında sol tarafta yer alan menüden “Gizlilik” seçeneğini seçin. Karşınıza çıkan gizlilik ayarları bölümünde “Mesajlar” başlığını bulun ve yanındaki “Düzenle” düğmesine tıklayın.

Facebook Mesaj İsteklerini Tekrar Açmak için: 1. Öncelikle Facebook hesabınıza giriş yapın ve ana sayfanızı açın. Sağ üst köşede yer alan ok simgesine tıklayarak açılır menüyü görüntüleyin. Menüden “Ayarlar” seçeneğini seçin. 2. Ayarlar sayfasında sol tarafta yer alan menüden “Gizlilik” seçeneğini seçin. Karşınıza çıkan gizlilik ayarları bölümünde “Mesajlar” başlığını bulun ve yanındaki “Düzenle” düğmesine tıklayın. 3. Düzenle sayfasında “Kimler size mesaj atabilir” bölümünü bulun. Bu bölümde “Şu kişiler” seçeneği altında bir bağlantı göreceksiniz. Bu bağlantıya tıklayarak isteğe bağlı mesaj isteklerini tekrar açabilirsiniz. Adım Açıklama 1 Facebook hesabınıza giriş yapın ve ana sayfanızı açın. Sağ üst köşede yer alan ok simgesine tıklayarak açılır menüyü görüntüleyin. Menüden “Ayarlar” seçeneğini seçin. 2 Ayarlar sayfasında sol tarafta yer alan menüden “Gizlilik” seçeneğini seçin. Karşınıza çıkan gizlilik ayarları bölümünde “Mesajlar” başlığını bulun ve yanındaki “Düzenle” düğmesine tıklayın. 3 Düzenle sayfasında “Kimler size mesaj atabilir” bölümünü bulun. Bu bölümde “Şu kişiler” seçeneği altında bir bağlantı göreceksiniz. Bu bağlantıya tıklayarak isteğe bağlı mesaj isteklerini tekrar açabilirsiniz. Sık Sorulan Sorular Facebook Mesaj İsteklerini Nasıl Görürüz? Facebook mesaj isteklerini görmenin birkaç farklı yöntemi vardır. İşte iki yaygın kullanılan yöntem: – İlk yöntem, Facebook ana sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan mesaj simgesine tıklamaktır. Burada “Toplantılar” ve “Genel” olmak üzere iki farklı seçenek göreceksiniz. Genel seçeneğinin yanındaki “Geri Dönüşüm Kutusu” simgesine tıklarsanız, mesaj isteklerinizi bulabilirsiniz.

– İkinci yöntem, Facebook ana sayfanızda sağ üst köşedeki ok işaretine tıklayarak açılan menüden “Ayarlar” seçeneğine gitmek ve ardından soldaki menüde “Mesajlar”ı seçmektir. Burada “Mesaj İsteği Filtr. ve İletiler” başlığı altında mesaj isteklerinizi bulabilirsiniz. Facebook Mesaj İsteklerini Kapatma Adımları Eğer Facebook mesaj isteklerini kapatmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: 1. Facebook hesabınıza giriş yapın.

2. Sağ üst köşedeki ok işaretine tıklayarak açılan menüden “Ayarlar”ı seçin.

3. Sol taraftaki menüden “Mesajlar”ı seçin.

4. “Mesaj İsteği Filtr. ve İletiler” başlığı altında yer alan “Veriler Silinsin mi?” seçeneğini bulun ve tıklayın.

5. Açılan pencerede “Filteleme ve Veriyi Sil” butonuna tıklayın.

6. Bu adımları takip ederek Facebook mesaj isteklerini kapatmış olursunuz. Facebook Mesaj Filtresi Facebook mesaj filtresi, gelen mesajları düzenli şekilde yönetmenizi ve önemli mesajları kaçırmamanızı sağlar. Filtreler, otomatik olarak mesajları belirli bölümlere yerleştirir ve sizin bu bölümleri kontrol etmenizi kolaylaştırır. Facebook Mesaj İsteklerini Tekrar Açmak Eğer daha önceden Facebook mesaj isteklerini kapatmışsanız ve tekrar açmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: 1. Facebook hesabınıza giriş yapın.

2. Sağ üst köşedeki ok işaretine tıklayarak açılan menüden “Ayarlar”ı seçin.

3. Sol taraftaki menüden “Mesajlar”ı seçin.

4. “Mesaj İsteği Filtr. ve İletiler” başlığı altında yer alan “Veriler Silinsin mi?” seçeneğini bulun ve tıklayın.

5. Açılan pencerede “Filtrelemeden Asla Sil” butonuna tıklayın.

6. Bu adımları takip ederek Facebook mesaj isteklerini tekrar açmış olursunuz.

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