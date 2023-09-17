Günümüzde, mobil telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle Android ve iOs işletim sistemine sahip telefonlar, kullanıcılarına birbirinden farklı özellikler sunmaktadır. Bu özelliklerden biri de gelen arama ekranını kişiselleştirme imkanıdır. Android telefonlarda gelen arama ekranını ayarlama, iOs telefonlarda ise gelen arama ekranını değiştirme adımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için bu yazımızı okumaya devam edin. Ayrıca, gelen arama ekranı temalarını nasıl kişiselleştirebileceğinizi de öğreneceksiniz. Artık telefonunuzun arama ekranını kendi tarzınıza göre ayarlamak çok daha kolay olacak.

Telefonda Gelen Arama Ekranı Nasıl Değiştirilir?

Android Telefonlarda Gelen Arama Ekranı Ayarlama

Android telefon kullanıcıları için gelen arama ekranı ayarlama oldukça önemlidir. Gelen arama ekranı, telefona gelen çağrıları, çağrıyı yapan kişinin kim olduğunu ve çağrıyı nasıl cevaplayabileceğinizi bildiren bir ekran olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, bu ekranı kişiselleştirmek ve ihtiyaçlarımıza göre düzenlemek bize keyifli bir kullanım deneyimi sağlar.

Bir Android telefon kullanıcısı olarak gelen arama ekranını nasıl ayarlayabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Cihazınızın marka ve modeline bağlı olarak, bu adımlar biraz değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar: İlk adım olarak, Android telefonunuzun ayarlar menüsünü açmanız gerekmektedir. Ayarlar genellikle telefonda dişli simgesi ile temsil edilir. Görüntü: Ayarlar menüsünde, “Görüntü” veya benzer bir seçeneği bulmanız gerekmektedir. Bu seçenek telefonunuzda ekranla ilgili ayarları yapmanızı sağlar. Ekran Kilidi: Görüntü ayarları altında, “Ekran Kilidi” veya “Kilit Ekranı” seçeneğini bulmalısınız. Bu seçenek gelen arama ekranınızı düzenlemenizi sağlar.

Bu adımları takip ettikten sonra, istediğiniz gibi gelen arama ekranını özelleştirebilirsiniz. Çeşitli seçenekler sunulan ekran kilidi ayarları arasında temasınızı değiştirebilir, arka plan resmini ekleyebilir veya kaydırma efektleri ekleyebilirsiniz. Kişisel tercihlerinize göre bu ayarları yaparak daha etkileyici bir gelen arama ekranına sahip olabilirsiniz.

Adım Açıklama 1 Ayarlar menüsünü açın. 2 Görüntü ayarlarını bulun. 3 Ekran kilidi ayarlarını bulun. 4 İstediğiniz özelleştirmeleri yapın.

iOs Telefonlarda Gelen Arama Ekranı Değiştirme Adımları

iOs telefonlar, günümüzde popülerliğini koruyan akıllı telefonlar arasında yer almaktadır. Bu telefonlarda birçok alanda kişiselleştirme yapılabilmektedir. Bunlardan biri de gelen arama ekranının değiştirilmesidir.

Gelen arama ekranı, bir telefon kullanıcısının karşılaştığı ilk ekranlardan biridir. Bu nedenle, bu ekranın kişiselleştirilmesi kullanıcıya kendini özel ve farklı hissettirebilir. iOs telefonlarda gelen arama ekranını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İlk adım olarak, App Store’a girin ve “Gelen Arama Ekranı” uygulamasını arayın. Arama sonuçlarından size uygun olan uygulamayı seçin ve indirin. Uygulamayı açın ve gelen arama ekranı temalarını gözden geçirin. Beğendiğiniz bir tema bulduğunuzda, onu seçin.

Seçtiğiniz tema, iOs telefonunuzdaki gelen arama ekranını değiştirecektir. Artık çağrılarınızı cevaplarken veya aramalarınızı yaparken daha özgün bir görüntü kullanabilirsiniz.

Adım Açıklama 1 App Store’a girin ve “Gelen Arama Ekranı” uygulamasını arayın. 2 Arama sonuçlarından size uygun olan uygulamayı seçin ve indirin. 3 Uygulamayı açın ve gelen arama ekranı temalarını gözden geçirin. Beğendiğiniz bir tema bulduğunuzda, onu seçin.

iOs telefonlarda gelen arama ekranını değiştirmek oldukça kolaydır. Yukarıdaki adımları takip ederek kendi zevkinize uygun bir tema seçebilirsiniz. Artık telefonunuzun çağrı ekranı size daha özgün ve kişisel bir şekilde eşlik edecek!

Gelen Arama Ekranı Nasıl Değiştirilir?

Gelen Arama Ekranı Temalarını Kişiselleştirme

Gelen Arama Ekranı Temalarını Kişiselleştirme günümüzün modern teknoloji dünyasında popüler hale gelmiştir. Artık kullanıcılar telefonlarına kişiliklerini yansıtan ve özelleştirdikleri temaları yükleyebilmektedirler. Birkaç adımı takip ederek Android veya iOs telefonunuzun gelen arama ekranını özelleştirebilirsiniz.

İlk adım olarak, telefonunuzun mağaza uygulamasını açın ve “gelen arama ekranı temaları” gibi bir anahtar kelime arayın. Çıkan sonuçlardan istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Bu temalar arasında seçim yaparken kişisel tercihlerinizi ve tarzınızı göz önünde bulundurun.

Bir sonraki adım, seçtiğiniz temayı indirip yüklemektir. İndirme işlemi tamamlanana kadar bekleyin ve ardından temayı aktif hale getirmek için talimatları takip edin. Telefonunuzun ayarlardan “gelen arama ekranı” seçeneğini bulun ve yeni temayı uygulayın. Bu adımları takip ederek, telefonunuzun gelen arama ekranını kişiselleştirebilirsiniz!

Tabii ki, temalar sadece bir başlangıçtır. Gelen arama ekranınızı daha da kişiselleştirmek için birçok seçenek mevcuttur. Örneğin, gelen arama ekranı için özel bir resim veya fotoğraf seçebilirsiniz. Bunun için telefonunuzun galerisinden istediğiniz görseli seçin ve gelen arama ekranı ayarlarından bu görseli arka plan olarak ayarlayın.

Ayrıca, bazı telefonlar uygulama mağazalarında üçüncü taraf uygulamalar sunmaktadır. Bu uygulamaları indirip kullanarak daha fazla tema seçeneği elde edebilirsiniz. Ayrıca bu uygulamalar, gelen arama ekranınızı daha interaktif hale getirme veya özel bildirimler eklemenize olanak tanır.

Adım 1: Telefonunuzun mağaza uygulamasını açın ve “gelen arama ekranı temaları” gibi bir anahtar kelime arayın. Adım 2: Seçtiğiniz temayı indirin ve yükleyin. Adım 3: Telefon ayarlarında “gelen arama ekranı” seçeneğini bulun ve yeni temayı uygulayın.

Gelen arama ekranınızı kişiselleştirmek, telefonunuzun sadece işlevsel bir araç olmaktan öte bir ifade aracına dönüşmesini sağlar. Kendinizi yansıtan bir tema veya arka plan seçerek telefonunuza biraz renk ve tarz katabilirsiniz. Bu sayede her arama geldiğinde, kendinizi daha iyi hissedebilir ve telefonunuzun size özel olduğunu görebilirsiniz.