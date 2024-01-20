Telegram’da kişi nasıl engellenir konusu, kullanıcıların belirli kişilerle iletişimi durdurmak istedikleri durumlarda sıklıkla merak ettikleri bir konudur. Telegram uygulamasında kişileri engellemek oldukça kolaydır ve bu işlemi gerçekleştirmek için birkaç adımı takip etmek yeterlidir.

Telegram’da kişi engelleme işlemi, kullanıcıların istenmeyen kişilerle iletişimi kesmelerini sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle engellemek istediğiniz kişinin profil sayfasına gitmeniz gerekmektedir. Profil sayfasında bulunan üç nokta simgesine tıkladıktan sonra açılan menüden “Engelle” seçeneğini seçerek kişiyi engelleyebilirsiniz.

Telegram’da kişi nasıl engellenir konusunda kullanıcılar ayrıca “kullanıcı engelleme”, “engellenen kişi”, “engel kaldırma” gibi kelimelerle de arama yapabilirler. Bu terimler de Telegram uygulamasında belirli bir kişiyi engelleme ve engeli kaldırma işlemleriyle ilgili bilgi vermektedir. Kullanıcılar bu terimleri kullanarak da doğru bilgilere ulaşabilirler.

Telegram’da Kişiyi Engelleme

Telegram uygulamasında bir kişiyi engellemek istediğinizde öncelikle kişinin profil sayfasına gitmeniz gerekir. Profil sayfasına gittikten sonra sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklamanız gerekmektedir. Açılan menüde “Engelle” seçeneğine tıklayarak kişiyi engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz kişi artık size mesaj gönderemeyecek ve sizin profildeki aktivitelerinizi göremeyecektir. Ayrıca engellediğiniz kişinin size ulaşmasını engellemek için gizlilik ayarlarınızı da düzenleyebilirsiniz.

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Telegram’da Engellenen Kişilerin Yönetimi

Engellediğiniz kişileri yönetmek için Telegram uygulamasında ayarlar bölümüne girmeniz gerekmektedir. Ayarlar bölümünde gizlilik ve güvenlik seçeneğine tıkladıktan sonra “Engellenen Kullanıcılar” bölümüne gelerek engellediğiniz kişileri görebilir ve gerektiğinde engellemeyi kaldırabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca engellediğiniz kişilerin profil fotoğraflarını, kullanıcı adlarını ve engelleme tarihlerini de görebilirsiniz.

Bir kişiyi Telegram’da engellediğinizde, engellediğiniz kişi size herhangi bir şekilde mesaj gönderemez. Ayrıca engellediğiniz kişi sizin profil fotoğrafınızı, durumunuzu ve son görülme tarihlerinizi göremez. Engellediğiniz kişi sizinle olan tüm iletişimini kaybeder ve sizinle hiçbir şekilde iletişime geçemez. Engellediğiniz kişiye karşı gizlilik önlemlerini almak istiyorsanız, engellemenin yanı sıra gizlilik ayarlarınızı da düzenleyebilirsiniz.

Telegram’da Engelleme İşleminin Geri Alınması

Bir kişiyi engellediğinizde, ilerleyen zamanlarda engelleme işlemini geri almak isteyebilirsiniz. Telegram uygulamasında engellediğiniz kişiyi yönetmek adına ayarlar bölümüne girip “Engellenen Kullanıcılar” seçeneğine tıkladıktan sonra, engellediğiniz kişiyi seçerek “Engeli Kaldır” seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Engellediğiniz kişinin artık size mesaj gönderme ve sizi profilde takip etme yetkisi geri kazanacaktır. Ancak geri alınan engelleme sonrasında iletişime geçmek istemiyorsanız gizlilik ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Telegram uygulamasında bir kişiyi engellemek oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip ederek istenmeyen kişiyi engelleyebilirsiniz:

Adım Açıklama 1 Telegram uygulamasını açın 2 Engellemek istediğiniz kişinin profilini açın 3 Profil sayfasındaki üç nokta menüsüne dokunun 4 Açılan menüden “Engelle” seçeneğine dokunun 5 Engelleme işlemini onaylayın

Telegram’da bir kişiyi engellemek oldukça basittir. Profil sayfasından üç nokta menüsüne dokunarak “Engelle” seçeneğine tıklayarak istenmeyen kişiyi engelleyebilirsiniz.