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    Android: En İyi 5 Müzik Oynatıcısı

    Android İçin En İyi 5 Müzik Oynatıcısı ile karşınızdayız. Akıllı telefonlarımız birçok işlevin yanı sıra müzik oynatma görevini de başarıyla […]

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    Android: Altyazılı Film ve Dizi İzlemek

    Android‘de Altyazılı Film ve Dizi İzlemek için yapmanız gerekenlere değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletler yeterli donanımsal altyapıları, geniş […]

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    LG V20 Batarya Optimizasyonu

    LG’nin G5 modelinden sonraki en yeni amiral gemisi olan ve çift ekranlı LG V10 yerini alan LG V20 modeli bir […]

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    Periscope Üzerinden 360 Derece Canlı Yayın

    Twitter, canlı yayın desteğini katmak üzere Periscope uygulamasını kendi programına dahil etmişti ama ardından uygulama içine bu özellik eklenince Periscope’un […]

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    Android: Araç Kullanırken Güvenli Müzik Kontrolü

    Android‘de araç kullanırken güvenli müzik kontrolü sağlayan başarılı bir uygulama ile sizlerleyiz. Araç kullanırken kulaklıksız telefonla konuşan, anlık mesajlaşma uygulamalarını […]

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    Android: Paylaş Menüsünü Düzenlemek

    Android‘de Paylaş menüsünü düzenlemek için yararlanabileceğiniz başarılı bir araç ile karşınızdayız. Android işletim sisteminin Share (Paylaş) menüsüne hemen her uygulamadan […]

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    iPhone: Spotlight Arama Geçmişini Temizlemek

    iPhone‘da Spotlight arama geçmişini temizlemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Söze öncelikle Spotlight’ı anlatarak başlayalım. Spotlight temelde, iPhone ve iPad’lerde […]

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    Google Messenger’da Kişilere Özel Renkler Ayarlamak

    Android‘li akıllı telefonlardaki Google Messenger’da Kişilere Özel Renkler Ayarlamak mümkün. Google Messenger Android 7.0 Nougat işletim sisteminde varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak […]

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    Android: El Yazısını Font Olarak Kullanmak

    Android‘de el yazısını font olarak kullanmak mümkün. Android işletim sistemi yüksek oranda özelleştirilebilmesiyle ön plana çıkmayı başarıyor. Android’li akıllı telefonları […]

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