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Yeni konular
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Eski Fotoğrafları Dijitale Dönüştürmek
Hepimiz için eski fotoğrafların önemi büyük. Bize ait olmasalar bile anneler ya da ananeler gibi büyüklerin sakladığı siyah beyaz ve […]
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iOS: Hayat Kurtaran WaterMinder Uygulamasını Ücretsiz İndirin
Haftanın ücretsiz iOS uygulaması WaterMinder. Gün boyunca yeterince su içmiyorsanız, kendinizi bazı sağlık sorunlarına açık bırakıyorsunuz demektir. Dehidrasyon ciddi bir sorun olabilir. […]
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iPhone: Bir WhatsApp Konusundaki Tüm Fotoğraf ve Videoları Silmek
iPhone’da artık bir WhatsApp konusundaki tüm fotoğraf ve videoları silmek mümkün. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp arkadaşlarınıza metin, resim, video, […]
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Pokemon Duel Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Nintendo’nun yeni oyunu Pokemon Duel Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey ile karşınızdayız. 24 Ocak’ta oyuncuların beğenisine sunulan Nintendo’nun yeni oyunu Pokemon […]
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iOS 10 Batarya Sorunu Çözüm Yolları
iPhone sahipleri iOS güncellemelerini anında beklemeden alabiliyorlar ve bir sonraki sürümün Beta versiyonunu denemek isteyenler için çeşitli yollar var. Her […]
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Büyük Ekranlı ve Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar (2017)
Güncel büyük ekranlı ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile karşınızdayız. Akıllı telefon üreticileri son yıllarda cihaz ekranlarını giderek büyütmeyi tercih […]
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HTC Firmware Update Tool İle HTC 10’u Güncellemek
HTC 10’u güncellemek için kullanabileceğiniz HTC Firmware Update Tool yazılımı ile karşınızdayız. Android cihazlarda çekici görünse de root erişimini sağlamak hiç […]
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Android: Az Yer Tutan Uygulamalar
Depolama alanı düşük olan akıllı telefonlarda kullanıcılar oyunlar ve uygulamalar kurarak alanı kısa sürede bitiriyorlar. Bu soruna çözüm olacak az […]
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Android: Google Arama Geçmişini Silin
Android kullanıcıları Google Now on Tap özelliğiyle Home butonuna uzun basarak her ekrandan arama işlemi başlatabiliyor ve OK Google sesli […]
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Flappy Bird’ün Geliştiricisinden Yeni Oyun: Ninja Spinki Challenges
Flappy Bird oyununu geliştiren Doug Nguyen yeni bir oyunla karşımızla: Ninja Spinki Challenges. İyi haber yeni oyunun Flappy Bird’den daha rafine olması. […]
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Android: Puzzle Oyunu Myst’i İndirin
Klasik puzzle oyunu Myst artık Android işletim sistemli cihazlardan indirilebilir durumda. Bu oyunun adına belli bir yaşın üstündeki teknoloji kullanıcıları […]
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iPhone: İki Aşamalı Doğrulamayı Etkinleştirmek
iPhone‘da İki Aşamalı Doğrulamayı Etkinleştirmek için izlemeniz gereken adımları ele alıyoruz. Apple 2013’te iki aşamalı kimlik doğrulaması özelliğini başlattı. Bu kullanıcılara sağlanabilecek […]
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Android: Uygulamaları Masaüstünde Çalıştırmak
Bazı mobil uygulamaları yeri geldiğinde PC başında dev ekranda ve klavye kontrolleriyle oynamayı istediğiniz olmuştur. Kimi zaman sadece mobil arenada […]
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Android: Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar
Android‘de Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonlara Google Play uygulama mağazasından yüz […]
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Android: Telefon Görüşmesi Sırasında Numara Kaydetmek
Android‘de telefon görüşmesi sırasında numara kaydetmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Hepimizin mutlaka karşılaştığı bir durumdur; telefon görüşmesi sırasında […]
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iPhone: Cihaz Mahveden Şehir Efsaneleri
Şehir efsaneleri bazılarını eğlendiriyor olsa da kabak bunlara kananların başında patlıyor. Son derece popüler olan iPhone modelleriyle ilgili kulaktan kulağa […]
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Android: ADB ve Fastboot Kullanımı
Android cihazınızı root etmişseniz büyük olasılıkla ADB ve Fastboot ile karşılaşmışsınızdır. Bu araçlarla root işlemi gerçekleştirilir. Android SDK paketi bu […]
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16 GB Telefonla İdare Etmek
Günümüzde hala 16 GB depolama alanıyla satılan cihazlar var. 16 GB depolama alanı sunan cihazlarda 12 GB üstü boş alan […]
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Android: TWRP Yedeğinin Geri Yüklenmesiyle Beliren PIN
Android kullanıcıları root alıp recovery değiştirdikten sonra bu özel menüye girip komple cihaz yedeği alabiliyor ve sonrasında gerektiğinde yedeği kullanarak […]
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Akıllı Telefon Güvenliğini Arttırmak ve Malware Engellemek
Akıllı telefonlar sürekli online durumda ve kurulan uygulamalarla online ortamdaki reklamlar ve diğer içeriğe güven olmuyor. Siz farkında olmadan tüm […]