Nasıl yapılır?
Yeni konular
-
Moto G4 ve G4 Plus Pil Ömrü Sorunu ve Çözümü
Moto G4 ve G4 Plus Pil Ömrü Sorunu ve sorunun çözümü için yapabileceklerinize değiniyoruz. Moto G4 ve G4 Plus Moto […]
-
Akıllı Telefon Bağımlılığından Kurtulmak İçin 10 Android Uygulaması
Akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için kullanılabilecek 10 Android uygulaması ile karşınızdayız. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonlarımızın birçok alanda üst düzey […]
-
Android: Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır?
Android‘de Dosya Şifreleme işlemi için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi Android görece açık ve özgür bir işletim sistemi […]
-
Android: Root’lu Akıllı Telefonlarda Güvenliği Sağlamak
Android‘de Root’lu akıllı telefonlarda güvenliği sağlamak için uygulamanız gereken işlemlere değineceğiz. Root erişimini sağlamak Android’li akıllı telefonlarda özelleştirme ve kişiselleştirme için […]
-
iPhone: Google Harita İpuçları ve Akıllı Navigasyon
Google Haritalar uygulaması sıklıkla güncelleniyor ve yeni özellikler geliyor. Sizin uygulamayı bir önceki ziyaretinizden itibaren çok değişim gerçekleşmiş olabilir ve […]
-
iPhone: Uçuş Modu Nedir, Ne İşe Yarar?
iPhone’unuzu elinize alın ve Ayarlara girip Uçuş modunu bulun. Bu faydalı özelliğin ne işe yaradığı adından anlaşılabiliyor ama telefonunuzdaki çok […]
-
CyanogenMod Yerini Alan LineageOS Deneyin
Android dünyasının en avantajlı yanlarından biri olan özel ROM atma konusundaki en popüler isim olan CyanogenMod pes etti ve bayrağı […]
-
Android: Parmak İzi Okuyucuyla Neler Yapılabilir
Android yüklü cihazlarda parmak izi okuyucu farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Ekran kilidi açmak dışında başka işler için de kullanabileceğinizi biliyor […]
-
iPhone: Google Chrome İle QR Kodu Taramak
iPhone‘da Google Chrome İle QR Kodu Taramak mümkün. QR kodları hayatımızda çok uzun yıllardır var ve akıllı telefonlarımızın işletim sistemi […]
-
10 Yıl Önce Kullanıma Sunulan 5 Harika Akıllı Telefon (2017)
10 Yıl Önce Kullanıma Sunulan 5 Harika Akıllı Telefon ile karşınızdayız. 2007 mobil cihazlar açısından oldukça ilginç bir yıldı. Çok […]
-
2017’nin Merakla Beklenen Akıllı Telefonları
2017’nin merakla beklenen akıllı telefonları ile karşınızdayız. 2015’te hayli hareketli geçen akıllı telefon pazarı 2016’da daha sakin bir seyir izledi. Firmalar […]
-
Android ve iOS: Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 Harika Oyun
Android ve iOS uyumlu, Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 Harika Oyun ile karşınızdayız. Mobil oyun pazarında inanılmaz bir akış var. Hemen […]
-
Android ve iOS: En İyi 5 Retro Kamera Uygulaması
Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Retro Kamera Uygulaması ile karşınızdayız. Günümüzde üst düzey akıllı telefonlardaki kameralar başarılı performanslarıyla […]
-
Ekonomik AirPods Alternatifleri
Apple son nesil cihazlarında aşırı tepkilere neden olan 3.5 mm kulaklık fişini kaldırma fikrinin arkasında durarak kullanıcıları hayli pahalı AirPods […]
-
Android: Online Film İzleme Uygulamaları
Canı sıkılanlar ya müzik dinler, ya film izler ya da oyun oynar. Elbette filmlerin yeri ayrı ve harika seçenekler sinemada […]
-
Android: Kullanmanız Gereken En İyi Kısayollar
Teknolojinin güzelliği daha fazlasını başarmak ve bunları daha kısa sürede gerçeğe dönüştürmek. Tek bir tıkla favori kişinize telefon etmekten söz […]
-
Telefon Kullanmadan Instagram’a Göndermek
Facebook’un milyarlarca dolar ödeyip bünyesine kattığı Instagram fotoğraf paylaşım ağı aldı başını gidiyor. Her ne kadar Facebook varken Instagram kullanmaya […]
-
iOS 10: Değiştirilmesi Gereken On Ayar
iOS 10 gelir gelmez hızlı biçimde kullanıma girdi. Çoğu iPhone sahibi hiç beklemeden güncelleme yaptılar ama gelen yeniliklerin bir kısmı […]
-
iOS: iPhone İçin Duvar Kağıdı Bulma Yolları
Akıllı telefon sahibi olmanın en basit eğlencelerinden biri arka plan duvar kağıdını ve zil melodisini değiştirmek olsa gerek. Herkesin kendine […]
-
Telefonu Basite İndirgeyip Öze Dönmek
Akıllı telefonlar hepimizi aptallaştırdı. Artık telefon olmadan hiçbir işimizi yapamaz hale geldik. Nerede o eski telefonsuz günler dediğinizi duyar gibiyiz! […]
-
Android Uyumlu Sade Arayüz Uygulaması Peek Launcher
Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen sade ve hafif Peek Launcher ile karşınızdayız. Özel launcher araçlarını seviyoruz. Hatta Android’de elde edebileceğiniz […]