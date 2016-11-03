Nasıl yapılır?
Yeni konular
-
Android: En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması
Android Uyumlu En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması ile karşınızdayız. İsteğiniz anı basitçe kaydedip Instagram’da paylaşmak ya da profesyonel sonuçlar […]
-
-
Android: En İyi 5 Müzik Tanıma Uygulaması
Android Uyumlu En İyi 5 Müzik Tanıma Uygulaması ile sizlerleyiz. Gün içerisinde herhangi bir mekanda, radyoda ya da yolda yürürken […]
-
iPhone ve iPad İçin En İyi Takvim Uygulaması
Apple iPhone ve iPad destekli çok sayıda takvim uygulaması var ve çoğu ücretsiz ama en iyisini seçmek söz konusu olduğunda […]
-
Android: En İyi 5 Müzik Oynatıcısı
Android İçin En İyi 5 Müzik Oynatıcısı ile karşınızdayız. Akıllı telefonlarımız birçok işlevin yanı sıra müzik oynatma görevini de başarıyla […]
-
Android: 2016’ya Damgasını Vuran En İyi Uygulamalar
2016 yılında çok sayıda yeni uygulama Android kullanıcılarıyla buluştu. Daha önceki senelerde olduğu gibi hayatımızı değiştiren yeni uygulamalar gelmedi ama […]
-
Android: En İyi 5 Ekran Videosu Kaydetme Uygulaması
Android Uyumlu En İyi 5 Ekran Videosu Kaydetme Uygulaması ile sizlerleyiz. Ekran videosu kaydetme uygulamaları mobil oyuncular, çeşitli konularda ipucu videoları […]
-
Android: Altyazılı Film ve Dizi İzlemek
Android‘de Altyazılı Film ve Dizi İzlemek için yapmanız gerekenlere değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletler yeterli donanımsal altyapıları, geniş […]
-
Lenovo Moto Z Play Fotoğraf ve Video Kalitesi
Modüler arka bağlantı sistemi ve çok sayıdaki aksesuar seçeneğiyle LG G5’in yapamadığını başaracak gibi görünen Lenovo Moto Z Play‘in arka […]
-
LG V20 Batarya Optimizasyonu
LG’nin G5 modelinden sonraki en yeni amiral gemisi olan ve çift ekranlı LG V10 yerini alan LG V20 modeli bir […]
-
Google Pixel XL İle OnePlus 3T Kapışması
Son zamanların popüler cihazları Google logolu Pixel ile Pixel XL bu seneye yetişmeyi başardı. Google Pixel, çoğu site tarafından yılın […]
-
Android 7 Nougat’daki En Beğenilen 11 Yenilik
Yaz aylarında Google tarafından ilk olarak son nesil Nexus kullanıcılarına sunulmuş olan Android 7 Nougat işletim sistemi genel anlamda Android […]
-
Mobil Kullanıcıların Vazgeçemediği Uygulamalar
Artık masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan çok mobil cihazlarla zaman geçiriyoruz. Yeni uygulamalar iyice iş görür hale geldi ve yaşam tarzımız […]
-
Huawei Mate 9 Uygulama Başlatıcı Sorunu Çözümü
Huawei‘nin çıkışı sürüyor ve Mate 9 modeli amiral gemilerine kafa tutan özellikleriyle buradayım diyor ama Çinli üreticinin bu modeli yazılım […]
-
Android: En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefonlar
Her sene daha iddialı donanımlar içeren akıllı telefonlar karşımıza çıkıyor. Son senelerde Android işletim sistemli tabletler ve 5 inç altı […]
-
Periscope Üzerinden 360 Derece Canlı Yayın
Twitter, canlı yayın desteğini katmak üzere Periscope uygulamasını kendi programına dahil etmişti ama ardından uygulama içine bu özellik eklenince Periscope’un […]
-
Android: Araç Kullanırken Güvenli Müzik Kontrolü
Android‘de araç kullanırken güvenli müzik kontrolü sağlayan başarılı bir uygulama ile sizlerleyiz. Araç kullanırken kulaklıksız telefonla konuşan, anlık mesajlaşma uygulamalarını […]
-
Android: Paylaş Menüsünü Düzenlemek
Android‘de Paylaş menüsünü düzenlemek için yararlanabileceğiniz başarılı bir araç ile karşınızdayız. Android işletim sisteminin Share (Paylaş) menüsüne hemen her uygulamadan […]
-
iPhone: Spotlight Arama Geçmişini Temizlemek
iPhone‘da Spotlight arama geçmişini temizlemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Söze öncelikle Spotlight’ı anlatarak başlayalım. Spotlight temelde, iPhone ve iPad’lerde […]
-
Google Messenger’da Kişilere Özel Renkler Ayarlamak
Android‘li akıllı telefonlardaki Google Messenger’da Kişilere Özel Renkler Ayarlamak mümkün. Google Messenger Android 7.0 Nougat işletim sisteminde varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak […]
-
Android: El Yazısını Font Olarak Kullanmak
Android‘de el yazısını font olarak kullanmak mümkün. Android işletim sistemi yüksek oranda özelleştirilebilmesiyle ön plana çıkmayı başarıyor. Android’li akıllı telefonları […]