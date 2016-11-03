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NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

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    4 PaylaÅŸÄ±m

    Yola Ã‡Ä±karken Evde Unutmaya Son

    Unutkan olabilirsiniz. Bir ÅŸeyi unutmamak iÃ§in not almanÄ±z, evden Ã§Ä±karken unutmanÄ±za engel olamaz ve sonradan piÅŸman olabilirsiniz. Yola Ã‡Ä±karken Evde […]

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    4 PaylaÅŸÄ±m

    iOS: RAW FotoÄŸraf UygulamalarÄ±

    Apple iPhone sahiplerinin merakla beklediÄŸi Ã¶zellik olan RAW formatlÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ ham fotoÄŸraf Ã§ekim desteÄŸi iOS 10 ile geldi. Bunun iÃ§in […]

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    2 PaylaÅŸÄ±m

    Android HÄ±zlandÄ±rma YollarÄ±

    Hepimiz telefonlarÄ±mÄ±zÄ±n daha hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz. BaÅŸta hÄ±zlÄ± olan cihazlar zamanla uygulama dolunca hantallaÅŸÄ±yor. Yenisi gibi olsun istemez miydiniz? Evet […]

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    7 PaylaÅŸÄ±m

    Android: Her Mesajda FarklÄ± Bir Ton Ã‡alsÄ±n

    AkÄ±llÄ± telefonunuzda Ã§ok sayÄ±da uygulama kurulu ve ayrÄ± platformlardan gelen mesajlarla bildirimler yÃ¼zÃ¼nden zÄ±rÄ±l zÄ±rÄ±l sesler Ã§Ä±karÄ±p titriyor. BazÄ± kullanÄ±cÄ±larsa […]

  • Android ve iOS Counter-Strike Benzeri 5 Oyun 1

    6 PaylaÅŸÄ±m

    Android ve iOS: Counter-Strike Benzeri 5 Oyun

    Android ve iOS iÃ§inÂ Counter-Strike benzeri 5 oyun ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Eski gÃ¼zelÂ Counter Strike, hiÃ§bir zaman Ã¶lmeyecek olan bir FPS oyunu. 1999’da […]

  • Android RSS Okuma UygulamasÄ± NewsTab 4

    4 PaylaÅŸÄ±m

    Android: RSS Okuma UygulamasÄ± NewsTab

    Android uyumlu RSS okuma uygulamasÄ± NewsTab ile sizlerleyiz.Â Ã‡evrenizde olup bitenlerden haberdar olmak oldukÃ§a Ã¶nemli. SeÃ§imlerden buluÅŸlara kadar dÃ¼nyada Ã§ok ÅŸey […]

  • iPhone Rehberdeki Kopya KiÅŸileri Silmek 4

    6 PaylaÅŸÄ±m

    iPhone: Rehberdeki Kopya KiÅŸileri Silmek

    iPhone‘da rehberdeki kopya kiÅŸileri silmek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± ele alÄ±yoruz. BugÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca insan iPhone kullanÄ±yor fakat bu […]

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    6 PaylaÅŸÄ±m

    Android: KayÄ±p ya da Ã‡alÄ±ntÄ± Telefonu Kurtarmak

    GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde akÄ±llÄ± telefon sahibi olmadan yaÅŸamak imkansÄ±zlaÅŸtÄ±. Her yaÅŸtan kullanÄ±cÄ± akÄ±llÄ± telefonlarÄ±na sÄ±kÄ±casÄ±na sarÄ±lÄ±yor ve en yeni modelleri en kÄ±sa […]

  • Android FotoÄŸraflardan Arka PlanÄ± Silmek 6

    4 PaylaÅŸÄ±m

    Android: FotoÄŸraflardan Arka PlanÄ± Silmek

    Android‘de fotoÄŸraflardan arka planÄ± silmek iÃ§in yapmanÄ±z gerekenleri ele alÄ±yoruz. Mobil dÃ¼nyada fotoÄŸraf dÃ¼zenleme ifadesi kullanÄ±cÄ±larÄ±n aklÄ±na daha Ã§ok fotoÄŸraflarÄ± […]

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    5 PaylaÅŸÄ±m

    YaÅŸlÄ±lara Uygun Basit Telefon NasÄ±l SeÃ§ilir?

    Geleneklerimize gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼klere sevgi, bÃ¼yÃ¼klere saygÄ± ÅŸart. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde teknoloji girmeyen ev kalmadÄ±. Bu yÃ¼zden Ã§ocuklar kadar bÃ¼yÃ¼kler de cep telefonu […]

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    3 PaylaÅŸÄ±m

    Android: Uygulama Bildirimlerini Engellemek

    Android cihaz sahipleri tonla uygulama kuruyor ve sonrasÄ±nda gelen bildirimler saÃ§ baÅŸ yoldurabiliyor. Uygulamadan vazgeÃ§emiyor ama az da olsa sesini […]

  • Facebook Otomatik Video OynatmayÄ± Kapatmak 7

    4 PaylaÅŸÄ±m

    Facebook: Otomatik Video OynatmayÄ± Kapatmak

    Facebook‘ta otomatik video oynatmayÄ± kapatmak iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸiniyoruz. Facebook’ta paylaÅŸÄ±lan videolarÄ±n yalnÄ±zca yÃ¼rÃ¼tme butonuna tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda oynatÄ±ldÄ±klarÄ± o gÃ¼zel […]

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    5 PaylaÅŸÄ±m

    Android: En Ä°yi FotoÄŸraf YÃ¶netim UygulamalarÄ±

    Android telefon sahibiyseniz elbette yÃ¼klÃ¼ gelen bir fotoÄŸraf uygulamasÄ± olmalÄ± ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla adÄ± Galeri. Ancak bununla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyor […]

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