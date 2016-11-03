GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde GSM operatÃ¶rleri hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bÃ¼yÃ¼k veri paketlerini Ã§ok daha ucuza sunuyorlar ama ne olursa olsun belirli bir kota […]