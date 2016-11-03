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iOS 10: Değiştirilmesi Gereken On Ayar
iOS 10 gelir gelmez hızlı biçimde kullanıma girdi. Çoğu iPhone sahibi hiç beklemeden güncelleme yaptılar ama gelen yeniliklerin bir kısmı […]
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iOS: iPhone İçin Duvar Kağıdı Bulma Yolları
Akıllı telefon sahibi olmanın en basit eğlencelerinden biri arka plan duvar kağıdını ve zil melodisini değiştirmek olsa gerek. Herkesin kendine […]
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Telefonu Basite İndirgeyip Öze Dönmek
Akıllı telefonlar hepimizi aptallaştırdı. Artık telefon olmadan hiçbir işimizi yapamaz hale geldik. Nerede o eski telefonsuz günler dediğinizi duyar gibiyiz! […]
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Android Uyumlu Sade Arayüz Uygulaması Peek Launcher
Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen sade ve hafif Peek Launcher ile karşınızdayız. Özel launcher araçlarını seviyoruz. Hatta Android’de elde edebileceğiniz […]
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Android ve iOS: En İyi 5 Siyah Beyaz Fotoğraf Çekme Uygulaması
Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Siyah Beyaz Fotoğraf Çekme Uygulaması ile karşınızdayız. Dijital fotoğraf makinelerinin gelişiyle birlikte tüm dijital fotoğrafçılık […]
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Android: Google Tarafından Geliştirilen 5 Harika Uygulama
Android için Google tarafından geliştirilen 5 harika uygulama ile karşınızdayız. Google’ın Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirdiği harika uygulamalar […]
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Android Nougat Hızlı Ayarlar Menüsüne Yeni Araçlar Eklemek
Android Nougat Hızlı Ayarlar menüsüne yeni araçlar eklemek için yararlanabileceğiniz bir uygulama ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonunuz Nougat […]
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Super Mario Run: Easy Mode / Kolay Mod
Super Mario Run‘a Easy Mode / Kolay Mod eklendi! Nintendo’nun sıkıntılı mobil oyunu Super Mario Run için yeni bir güncelleme bugün […]
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Android: Çöp Uygulamalardan Kurtulmak
Akıllı telefon üreticileri kimi zaman yazılım üreticilerinden aldıkları cep harçlığının karşılığı olarak belirli uygulamaları cihazlarına yüklü olarak sunuyorlar. Kimi zamansa […]
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Android: ROM Atmak Yerine Xposed Kullanın
Android işletim sistemli cihazların sayısı fazla olunca üreticiler işletim sistemi güncellemlerini sadece en yeni ve iddialı modellerine hazırlıyor. Bu yüzden […]
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Bilgisayar Kullanarak Telefonu Kontrol Etmekten Kurtulun
Telefona sık sık bakmak bir hastalık olarak kabul edilebilir. Dünya genelinde birinciliği elde eden Türk kullanıcılar gün içinde en sık […]
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Şarj Aletleriyle İlgili Püf Noktaları
Cihazların incelen gövdeleri bataryaların kapasitesindeki artışı frenledi. Artan ekran genişlikleriyle bataryalar bir günü zor çıkarır oldu. İmdada yetişense şarj aletleri […]
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iPhone: Komik Fotoğraf Oluşturma Uygulamaları
İnternet ortamında popüler olan metin mesaj içeren komik fotoğraflar giderek daha sık oranda karşımıza çıkıyor. Hazır olanları tekrar servis etmek […]
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iOS: iCloud Hesabını Koruma Adımları
Son zamanlarda saldırganların hedefi olan iCloud bulut depolama servisi sızıntılardan sonra elden geçirildi ve güvenli hale getirildi ama siz yine […]
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Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP Yüklemek
Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Moto G4 ve Moto G4 […]
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Android ve iOS: Abonelik ve Üyelik Yönetimi İçin 5 Uygulama
Android ve iOS uyumlu, Abonelik ve Üyelik Yönetimi İçin 5 Uygulama ile sizlerleyiz. Çeşitli web sitelerine, hizmetlere ve ürünlere aboneliğiniz / üyeliğiniz […]
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Güvenli ve Güçlü Parola Oluşturma Rehberi
Güvenli ve güçlü parola oluşturma rehberimizle karşınızdayız. Herkes her yıl artan korsan saldırılarıyla bilgilerini kaptırmaktan korkuyor, süper güçlü bir şifrenin önemi şüphesiz […]
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Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek
Android telefondaki aynı dosyaları silmek için kullanabileceğiniz iki başarılı uygulama ile sizlerleyiz. Bir Android telefondaki aynı dosyaları silmek size kayda […]
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iOS: En İyi Kamera Uygulamaları
Son nesil iPhone modellerinde yer alan kameralar şu ana kadarki gelmiş geçmiş en iyi mobil kameralardan ama daha farklı kamera […]
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Apple ID: Güvenilir Cihazları iPhone’dan Kaldırmak
Apple ID‘de tanımlı güvenilir cihazları iPhone’dan kaldırmak mümkün. Apple hesabınızı birden fazla cihazda kullanabiliyorsunuz. Apple, 2013’te Apple hesapları için iki aşamalı kimlik doğrulamasını kullanıma […]