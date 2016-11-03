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Android Telefonu Bilgisayar Gibi Kullanmak
Android telefonu bilgisayar gibi kullanmak mümkün. Android hemen her şeyin yapılabildiği güçlü bir mobil işletim sistemi. Akıllı telefonu bilgisayar gibi […]
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Android Gelişmiş Sistem Takip Uygulaması SystemPanel 2
Android uyumlu gelişmiş sistem takip uygulaması SystemPanel 2 ile karşınızdayız. Günlük hayatımızda elimizden düşürmediğimiz Android işletim sistemli akıllı telefonlar da dahil olmak […]
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iPhone: Bir Kişiyi Rahatsız Etme Modunun Dışında Tutmak
iPhone‘da bir kişiyi Rahatsız Etme modunun dışında tutmak ve o kişiden gelen arama / mesajları Rahatsız Etme modu aktifken kabul […]
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Apple Hesabının Ülke / Bölge Bilgisini Değiştirmek
Apple Hesabının Ülke / Bölge Bilgisini Değiştirmek için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Apple hesapları bölgeye özel. Yalnızca oluşturulduğu bölge / ülke mağazası […]
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iPhone: Özel Duvar Kağıtları Oluşturmak
iPhone‘da Özel Duvar Kağıtları Oluşturmak için yararlanabileceğiniz başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Duvar kağıtları ister masaüstü bilgisayarlar için ister akıllı telefonunuz […]
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iPhone: Kopya Fotoğrafları Silmek
iPhone‘da kopya fotoğrafları silmek için yapmanız gerekenleri ele alıyoruz. Bir zamanlar fotoğraf çekmenin ve bastırmanın hayli maliyetli olduğu bir dönemi […]
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PC Üzerinden Android Cihaz Kontrolü
Sürekli PC başında olup akıllı telefonuna el sürmeden uzaktan kontrol etmek ayrı bir zevk veriyor. Bu sayede dosya aktarımı yapabilir, […]
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Android: Eşsiz Özellikler ve Gizli Hileler
Android yüklü akıllı telefon sahiplerinin beğenisini kazanacak eşsiz özellikleri ve gizli hileleri sizler için derledik. Bu pek bilinmeyen özellikler ve […]
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iPhone: Kalabalık Ailelere Planlama Uygulamaları
Yoğun yaşamda aile bireyleriyle bir araya gelmek güçleşti. Yüz yüze görüşmek yerine Facebook ve Messenger üzerinden iletişim kuruyoruz. Kimi zaman […]
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iPhone’a Gelen Sesli Mesajları Yedeklemek
Düzensiz bir iPhone kullanıcısıysanız sesli mesajlar içeren gelen kutusu çorbaya dönebilir. Neyse ki bu sesli mesajları bilgisayarda yedeklemenin yolu var. […]
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Android: 4 Harika Duvar Kağıdı Uygulaması
Android uyumlu 4 harika duvar kağıdı uygulaması ile sizlerleyiz. Android işletim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi yüksek oranda özelleştirmeye olanak sağlaması. […]
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Android: En İyi Dosya Yöneticileri
Android için En İyi Dosya Yöneticileri ile karşınızdayız. Birçok kullanıcı akıllı telefonlarının dosya sistemlerine hiç dokunmadan yaşamlarını devam ettirebilirken bazı […]
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Samsung Galaxy Android Nougat Güncelleme Listesi
Samsung Galaxy Android Nougat güncelleme listesi netleşmiş görünüyor. Güney Kore merkezli firma amiral gemisi konumundaki Galaxy S7 ve Galaxy S7 […]
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Android: Arcus İle Tema Düzenlemek
Cihazlarımızda Android havası belirli bir görünümü zorunlu kılıyor. Samsung, HTC, LG gibi firmalar değişik temalar giydirse de aslında bize sunulan […]
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Android: Güvenlik İçin IObit Applock – Face Lock
Birileri sürekli olarak gizliliğinizi tehdit ediyor olabilir. Online ortamda takip ediliyoruz ve çevremizde riskler artıyor. Bu gibi durumlara ek olarak […]
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Android: Google İki Aşamalı Doğrulama Kurulumu
Online yaşamda her an çok sayıda tehlike karşımıza çıkıyor. Artık parolaları uzun tutmak bile yetmiyor, ek önlemler gerekiyor. Hacker’ların elinden […]
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iPhone: Yeni Cihaza Uygun Kaçmaz Uygulamalar
Siz ya da sizi seven biri kesenin ağzını açtı ve gözlerini kamaştıracak güzelliğe sahip son nesil bir Apple iPhone modelini […]
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Android: Yeni ROM’lara Flash Atmak
Android yüklü cihaz sayısı epey fazla ve üreticiler genelde bu durumdan ötürü son nesil Android güncellemelerini sadece en yeni modellerine […]
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iOS: En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar
5.5 inç değerine tırmanan Plus serisi iPhone modellerinden sonra mobil cihazla video izlemek çok daha tercih edilir bir hal aldı. […]
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Aşınmış Lightning Kablosunun Onarılması
Apple üretimi mobil cihazların vazgeçilmez aksesuarı Lightning serisi kablolar. Hem şarj, hem veri aktarımı için kullanılan bu ince uçlu ve […]