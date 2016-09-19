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Yeni konular
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iOS 10: Güncellemeden Sonra Kaybolan Zil Tonları
Daha önceden aldığınız ve indirdiğiniz özel zil tonları, iOS 10 güncellemesinden sonra birden ortadan kaybolmuş olabilir. Apple iPhone kullanıcıların bir […]
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iOS 10: Şebeke ve Mobil Veri Kesinti Problemi
Telefonunuzu iOS 10 işletim sistemine terfi ettikten sonra şebeke kopması ya da mobil veri alışverişi sırasında takılma, donma, ağırlaşma türünden […]
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iOS 10: Batarya Tüketimini Düşürme Taktikleri
Geçen sene Apple kullanıcılarının dağıtımına sunulmuş olan iOS 10 işletim sistemi güncellemesi çok sayıda yenilik getiriyor ama aynı zamanda bazı […]
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Android: Ana Ekran Butonuna Yeni Fonksiyonlar Eklemek
Android‘de ana ekran butonuna yeni fonksiyonlar eklemek için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Android gerçekten harika bir işletim sistemi. Açık kaynak […]
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Android: Uygulamalar Arası Geçiş İçin 3 Harika Araç
Android uyumlu, Uygulamalar Arası Geçiş İçin 3 Harika Araç ile sizlerleyiz. Android işletim sistemindeki multitasking / çoklu görev özelliği oldukça başarılı […]
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Android: Mutlaka Denemeniz Gereken 3 Müzik Uygulaması
Android için mutlaka denemeniz gereken 3 müzik uygulaması ile karşınızdayız. Google Play uygulama mağazasında hemen her türlü işleve sahip yüz […]
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Huawei Nova Android 7.0 Nougat Kurulum Rehberi
Huawei Nova Android 7.0 Nougat terfisi için akıllı telefona EMUI 5.0 kurulumunun yapılması gerekiyor. Bu küçük rehberimizde akıllı telefonu Google’ın mobil […]
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iOS Uyumlu Lifeline: Whiteout Oyununu Ücretsiz İndirin
iOS için geliştirilen Lifeline: Whiteout oyunu kısa bir süre için ücretsiz indirilebiliyor. Bu haftanın haftalık ücretsiz iOS uygulaması Lifeline: Whiteout. Size […]
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iOS 10: Uygulama Kaldıramama Sorunu Çözümü
iOS 10 sürümüyle birlikte Apple kullanıcılarını tatlı bir heyecan sardı. Yenilikleri görüp son nesil mobil işletim sistemine terfi eden iPhone […]
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iOS 10: Mesaj Gönderirken Çökme Sorunu Çözümü
iOS işletim sistemi mobil cihazların kalbini oluşturmaya devam ediyor. Apple kullanıcılarının yüzde 74’ü şimdiden iOS 10’a terfi ettiler bile. Yeni […]
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Android: Helium İle Yedekleme ve Geri Yükleme
Google’ın Android işletim sisteminde hesap yedekleme özelliği olsa da kullanıcı verileri yedeklenmiyor, sadece uygulama listesi ve belirli metin esaslı içerik […]
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iOS 10: Kontrol Merkezi Kullanımı
iOS 10 ile gelen kontrol merkezi hayatınızı kolaylaştırıyor. Sık kullanılan ayarları aramak, müzik çalan uygulamayı kolayca açıp ayarları değiştirmek ya […]
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iOS 10: Mesajlaşma Sırasında Balonlar ve Efektler
Apple’ın mobil cihazlarına özel geliştirdiği mobil işletim sistemi iOS’un son sürümü iOS 10 ile birlikte çok sayıda yenilik geliyor ve […]
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iOS: iPhone ve iPad’de İzinsiz Satın Alma Engellemek
Apple iPhone ve iPad sahipleri cihazlarını başkalarına kullandırırken tereddüt içine düşebilir çünkü hem verileriniz kurcalanabilir, hem de uygulama marketindeki ödemeli […]
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Apple iTunes Ödemelerinde Para İadesi
Apple Mağaza ya da iTunes üzerinden aldığınız uygulamalardan memnun kalmadığınızda ya da yanlışlıkla satın alma yaptığınızda para iadesi almanıza imkan […]
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HTC 10 Bluetooth Sorunu Çözümü
Akıllı telefonlarda kablosuz bağlantı tarafından öncelikli olarak Wi-Fi tercih ediliyor olsa da aksesuarların bağlantısında daha fazla ön plana çıkan teknoloji […]
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Android: Ön Yüklü Uygulamaları Kaldırmak
Android‘de Ön Yüklü Uygulamaları Kaldırmak için tercih edebileceğiniz yöntemleri ele alıyoruz. Güncel modellerde bu durum önceki nesillere kıyasla biraz daha […]
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Android: Rehberdeki Kopya Kişileri Silmek
Android‘de rehberdeki kopya kişileri silmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Akıllı telefonlarımızda çoğunlukla bir kişinin birden fazla kaydı yer […]
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Twitter: Bir Hesabın Tüm Tweet’leri İçin Bildirim Almak
Twitter‘da Bir Hesabın Tüm Tweet’leri İçin Bildirim Almak mümkün. Twitter uygulamasında bildirimleri etkinleştirdiğinizde; biri sizden bahsettiği bir tweet attığında, tweet’inizi […]
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Android 7.0: Uygulamaları Split Screen Modunda Çalıştırmak
Android 7.0 işletim sisteminde Uygulamaları Split Screen Modunda Çalıştırmak için kısayol oluşturma işlemini ele alıyoruz. Android 7.0 Nougat güncellemesi beraberinde […]