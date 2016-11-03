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Android: Dosya, Fotoğraf, Uygulama Gizlemek
Biri size ait akıllı telefonu ele geçirse siz olduğunu kolayca iddia edip harekete geçebilirdi çünkü cihazlarımızda son derece fazla kişisel […]
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Programlama Bilmeden Mobil Uygulama Yazmak
Çok sayıda kullanıcı kendi mobil uygulamasını yazıp zengin olmak istiyor ama bu programlama dillerini öğrenecek zamana ya da kapasiteye sahip […]
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AMOLED Ekranlara Özel Karanlık Temalı Uygulamalar
Samsung başta olmak üzere belirli üreticiler ekran teknolojisi olarak IPS yerine AMOLED tercih ediyor. Bu daha pahalı olsa da siyahlar […]
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Moto G4 ve G4 Plus’ta Tek Elle Kullanım Modunu Etkinleştirmek
Moto G4 ve G4 Plus’ta tek elle kullanım modunu etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Moto G4 ve G4 […]
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iPhone: Mesajları Yanıtlamak İçin Hatırlatıcılar Oluşturmak
iPhone‘da Mesajları Yanıtlamak İçin Hatırlatıcılar Oluşturmak üzere kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. İnsanlar mesajlara yanıt oluşturmayı unutmasaydı dünya şüphesiz daha […]
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Viber: Kendini Yok Eden Mesajlar Göndermek
Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Viber‘da kendini yok eden mesajlar göndermek mümkün. Kendini yok eden mesajlar anlık mesajlaşma uygulamalarında popüler bir özellik haline […]
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Android: Yeni Dil Öğrenmek İçin Uygulamalar
Android uyumlu, Yeni Dil Öğrenmek İçin Uygulamalar ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi yeni bir dil öğrenmek hayli zor. Ancak yeni dil […]
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Ekranı Kırık Android Telefonu Bilgisayardan Yönetmek
Ekranı kırık Android telefonu bilgisayardan yönetmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Geniş ekranlı akıllı telefonlar düşme, çarpma ve darbelere […]
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Mobil Çıktı İçin Google Cloud Print ve Alternatifleri
Yazıcı sürücüsü kurmadan ve özel bir yazılım yüklemeden bulut üzerinden yazıcıya baskı gönderme işlemine bulut baskı adı veriliyor. Genelde mobil […]
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Google Hangouts Mesajlarını Okuduğunuz Anlaşılmasın
Dünyanın en yeni akımlarından biri anında mesajlaşma. Artık kimse telefon faturaları ve SMS için ödeme yapmak istemiyor. Yeni nesil mesajlaşma […]
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Android: Arayan Numarayı Engellemek
Akıllı telefonlar sayesinde çeşitli uygulamalar üzerinden arkadaş ve aile bireyleriyle iletişimde kalabiliyoruz ama bazıları konuşmaya doyamıyor ve sizi bezdirebiliyor. Bir […]
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Android: Tasker Nasıl Kullanılır
Android kullanıcıları esnek işletim sistemi yapısı sayesinde daha fazla özelleştirme yapabiliyor ve işlerini otomatikleştirebiliyor. Bu alanda popüler olan Tasker uygulamasının […]
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iPhone: 3D Touch Hassasiyetini Ayarlamak
iPhone‘da 3D Touch hassasiyetini ayarlamak için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. iPhone’lardaki 3D Touch özelliği ekrana uygulanan basınca tepki veriyor. Ekran, dokunma […]
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Moto G4 ve G4 Plus Pil Ömrü Sorunu ve Çözümü
Moto G4 ve G4 Plus Pil Ömrü Sorunu ve sorunun çözümü için yapabileceklerinize değiniyoruz. Moto G4 ve G4 Plus Moto […]
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Akıllı Telefon Bağımlılığından Kurtulmak İçin 10 Android Uygulaması
Akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için kullanılabilecek 10 Android uygulaması ile karşınızdayız. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonlarımızın birçok alanda üst düzey […]
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Android: Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır?
Android‘de Dosya Şifreleme işlemi için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi Android görece açık ve özgür bir işletim sistemi […]
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Android: Root’lu Akıllı Telefonlarda Güvenliği Sağlamak
Android‘de Root’lu akıllı telefonlarda güvenliği sağlamak için uygulamanız gereken işlemlere değineceğiz. Root erişimini sağlamak Android’li akıllı telefonlarda özelleştirme ve kişiselleştirme için […]
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iPhone: Google Harita İpuçları ve Akıllı Navigasyon
Google Haritalar uygulaması sıklıkla güncelleniyor ve yeni özellikler geliyor. Sizin uygulamayı bir önceki ziyaretinizden itibaren çok değişim gerçekleşmiş olabilir ve […]
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iPhone: Uçuş Modu Nedir, Ne İşe Yarar?
iPhone’unuzu elinize alın ve Ayarlara girip Uçuş modunu bulun. Bu faydalı özelliğin ne işe yaradığı adından anlaşılabiliyor ama telefonunuzdaki çok […]
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CyanogenMod Yerini Alan LineageOS Deneyin
Android dünyasının en avantajlı yanlarından biri olan özel ROM atma konusundaki en popüler isim olan CyanogenMod pes etti ve bayrağı […]
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Android: Parmak İzi Okuyucuyla Neler Yapılabilir
Android yüklü cihazlarda parmak izi okuyucu farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Ekran kilidi açmak dışında başka işler için de kullanabileceğinizi biliyor […]