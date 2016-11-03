NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Yeni konular
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Yola Ã‡Ä±karken Evde Unutmaya Son
Unutkan olabilirsiniz. Bir ÅŸeyi unutmamak iÃ§in not almanÄ±z, evden Ã§Ä±karken unutmanÄ±za engel olamaz ve sonradan piÅŸman olabilirsiniz. Yola Ã‡Ä±karken Evde […]
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iOS: RAW FotoÄŸraf UygulamalarÄ±
Apple iPhone sahiplerinin merakla beklediÄŸi Ã¶zellik olan RAW formatlÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ ham fotoÄŸraf Ã§ekim desteÄŸi iOS 10 ile geldi. Bunun iÃ§in […]
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Android HÄ±zlandÄ±rma YollarÄ±
Hepimiz telefonlarÄ±mÄ±zÄ±n daha hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz. BaÅŸta hÄ±zlÄ± olan cihazlar zamanla uygulama dolunca hantallaÅŸÄ±yor. Yenisi gibi olsun istemez miydiniz? Evet […]
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Android: Telefon Ä°Ã§eriÄŸi NasÄ±l KriptolanÄ±r?
Google, Android 2.3 sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle birlikte tam kapsamlÄ± cihaz kriptolama Ã¶zelliÄŸini getirmiÅŸti ama o zamandan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar ciddi deÄŸiÅŸimlerden geÃ§ti. BazÄ± […]
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Android: Her Mesajda FarklÄ± Bir Ton Ã‡alsÄ±n
AkÄ±llÄ± telefonunuzda Ã§ok sayÄ±da uygulama kurulu ve ayrÄ± platformlardan gelen mesajlarla bildirimler yÃ¼zÃ¼nden zÄ±rÄ±l zÄ±rÄ±l sesler Ã§Ä±karÄ±p titriyor. BazÄ± kullanÄ±cÄ±larsa […]
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Android ve iOS: Counter-Strike Benzeri 5 Oyun
Android ve iOS iÃ§inÂ Counter-Strike benzeri 5 oyun ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Eski gÃ¼zelÂ Counter Strike, hiÃ§bir zaman Ã¶lmeyecek olan bir FPS oyunu. 1999’da […]
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Android: RSS Okuma UygulamasÄ± NewsTab
Android uyumlu RSS okuma uygulamasÄ± NewsTab ile sizlerleyiz.Â Ã‡evrenizde olup bitenlerden haberdar olmak oldukÃ§a Ã¶nemli. SeÃ§imlerden buluÅŸlara kadar dÃ¼nyada Ã§ok ÅŸey […]
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iPhone: Rehberdeki Kopya KiÅŸileri Silmek
iPhone‘da rehberdeki kopya kiÅŸileri silmek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± ele alÄ±yoruz. BugÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca insan iPhone kullanÄ±yor fakat bu […]
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Android: KayÄ±p ya da Ã‡alÄ±ntÄ± Telefonu Kurtarmak
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde akÄ±llÄ± telefon sahibi olmadan yaÅŸamak imkansÄ±zlaÅŸtÄ±. Her yaÅŸtan kullanÄ±cÄ± akÄ±llÄ± telefonlarÄ±na sÄ±kÄ±casÄ±na sarÄ±lÄ±yor ve en yeni modelleri en kÄ±sa […]
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Android: Instagram’dan FotoÄŸraf ve Video Ä°ndirmek
Android‘de Instagram’dan FotoÄŸraf ve Video Ä°ndirmek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸiniyoruz. FotoÄŸraf ve video paylaÅŸÄ±m odaklÄ± Instagram en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen […]
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Android: FotoÄŸraflardan Arka PlanÄ± Silmek
Android‘de fotoÄŸraflardan arka planÄ± silmek iÃ§in yapmanÄ±z gerekenleri ele alÄ±yoruz. Mobil dÃ¼nyada fotoÄŸraf dÃ¼zenleme ifadesi kullanÄ±cÄ±larÄ±n aklÄ±na daha Ã§ok fotoÄŸraflarÄ± […]
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YaÅŸlÄ±lara Uygun Basit Telefon NasÄ±l SeÃ§ilir?
Geleneklerimize gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼klere sevgi, bÃ¼yÃ¼klere saygÄ± ÅŸart. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde teknoloji girmeyen ev kalmadÄ±. Bu yÃ¼zden Ã§ocuklar kadar bÃ¼yÃ¼kler de cep telefonu […]
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Android: Resmi Yoldan Bootloader Kilidi AÃ§mak
Root hakkÄ± elde etmek, Ã¶zel recovery iÃ§in ilk ÅŸart ve bunu yapanlar yama ve ROM kurma imkanÄ±na kavuÅŸuyor. Ancak bir […]
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Android: Uygulama Bildirimlerini Engellemek
Android cihaz sahipleri tonla uygulama kuruyor ve sonrasÄ±nda gelen bildirimler saÃ§ baÅŸ yoldurabiliyor. Uygulamadan vazgeÃ§emiyor ama az da olsa sesini […]
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Android: Veri KullanÄ±mÄ±nÄ± Azaltma YÃ¶ntemleri
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde GSM operatÃ¶rleri hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bÃ¼yÃ¼k veri paketlerini Ã§ok daha ucuza sunuyorlar ama ne olursa olsun belirli bir kota […]
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iOS Uyumlu The Binding of Isaac: Rebirth YayÄ±nlandÄ±
The Binding of Isaac: Rebirth oyunu nihayet Apple’Ä±n App Store uygulama maÄŸazasÄ±ndaki yerini aldÄ±.Â Apple’Ä±n App Store’a giriÅŸini reddetmesinden bir yÄ±l […]
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Facebook: Otomatik Video OynatmayÄ± Kapatmak
Facebook‘ta otomatik video oynatmayÄ± kapatmak iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸiniyoruz. Facebook’ta paylaÅŸÄ±lan videolarÄ±n yalnÄ±zca yÃ¼rÃ¼tme butonuna tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda oynatÄ±ldÄ±klarÄ± o gÃ¼zel […]
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iTunes: iPhone TanÄ±mama Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼
Windows’taki iTunes‘ta iPhone tanÄ±mama sorunu ve sorunu nasÄ±l Ã§Ã¶zebileceÄŸinizi ele alÄ±yoruz. iOS iÅŸletim sistemli bir Apple cihazÄ± Windows iÅŸletim sistemli […]
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Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat GÃ¼ncellemesi
Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat GÃ¼ncellemesi nihayet geliyor! Daha Ã¶nce gÃ¼ncellemenin 17 Ocak’ta resmi olarak kullanÄ±ma […]
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Android: En Ä°yi FotoÄŸraf YÃ¶netim UygulamalarÄ±
Android telefon sahibiyseniz elbette yÃ¼klÃ¼ gelen bir fotoÄŸraf uygulamasÄ± olmalÄ± ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla adÄ± Galeri. Ancak bununla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyor […]