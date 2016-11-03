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    iOS: iPhone İçin VR Uygulamaları

    Mobil ortamda VR sanal gerçeklik deneyimi Android kullanıcılarıyla sınırlı değil. Her ne kadar en popüler VR sanal gerçeklik gözlükleri Android […]

  • Instagram'da Canlı Yayın Nasıl Yapılır 5

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    Instagram’da Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

    Instagram’da canlı yayın yapmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Instagram bir süre önce bir canlı yayın özelliği sundu. Şirket canlı […]

  • Netflix Dizi ve Filmleri MicroSD Karta Kaydetmek 3

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    Netflix: Dizi ve Filmleri MicroSD Karta Kaydetmek

    Netflix‘te artık dizi ve filmleri MicroSD karta kaydetmek mümkün. Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemiz kullanıcılarının da hizmetine açılan Netflix’in mobil uygulamasına […]

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    iPhone: 360 Derece Video Çekim

    360 derece video çekimleri izleyicilerin özel oynatıcılar kullanarak sadece kamera önü değil arkası ve yanlarındaki görüntülere de erişebilmesine olanak veriyor. […]

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    iOS: Parti Düzenleme Yardımcıları

    Parti düzenlemeniz gerekiyorsa doğru olması için özen gösterirsiniz. Herkesi çağırmayı hatırlamaktan yemekleri seçmeye ve harika bir müzik listesi oluşturmaya kadar […]

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    Telefon İçin En İyi Müzik Uygulamaları

    İşte canınız sıkılıyor mu? Ara sıra sıkıntıdan kafanızı duvara vurmak mı istiyorsunuz? Çok fazla dertlenmeyin! Sessiz biçimde acı çekmenize gerek […]

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    Android: Adobe Photoshop Alternatifleri

    Ekran kalitesi ve genişliği arttıkça dokunmatik kontrol panellerine sahip uygulamalar daha sevilir oldu. Artık akıllı telefonlardaki işlemci ve belleklerle yoğun […]

  • Android Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Kırmak

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    Android: Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Kırmak

    Android‘de Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Kırmak için çeşitli yöntemler var. Android işletim sistemli akıllı telefonlar söz konusu cihazı dış tehditlere karşı korumak […]

  • Android'e Misafir Modu Özelliği Eklemek 9

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    Android’e Misafir Modu Özelliği Eklemek

    Android’e Misafir Modu Özelliği Eklemek için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Akıllı telefonunuzu zaman zaman çevrenizdeki kişilere ödünç vermeniz gerekebilir. Telefonunuzu […]

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    Android: Root Etmeden Stock Görünümü

    Android işletim sistemi iyice oturmuş durumda ve çok sayıda üst donanımlı cihaz rahatlıkla temin edilebiliyor. Üreticilerin büyük kısmı farkını belli […]

  • NO.1 G7 Akıllı Saat İncelemesi 8

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    NO.1 G7 Akıllı Saat İncelemesi

    Akıllı telefon üreticilerinin hemen hepsi akıllı saat pazarına da giriş yaptı. Bilindik firmaların akıllı saat çözümleri genellikle 150 USD ve […]

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    iOS: iTunes Alternatifi CopyTrans Manager

    iTunes’un Windows sürümü canınızı sıkıyorsa ve hantallığıyla olmaz artık dedirtiyorsa iPhone cihazınıza müzik aktarmak için kullanacağınız yeni bir uygulama seçeneği […]

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