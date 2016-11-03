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Dudak Eşleştirme ve Video Karaoke Uygulamaları
Karaoke sesli eşlik deneyimi eşsiz ve bu alana özel geliştirilmiş epey uygulama var. Evinizde ya da partilerde arkadaşları büyülemeniz için […]
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iOS: iPhone İçin VR Uygulamaları
Mobil ortamda VR sanal gerçeklik deneyimi Android kullanıcılarıyla sınırlı değil. Her ne kadar en popüler VR sanal gerçeklik gözlükleri Android […]
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Instagram’da Canlı Yayın Nasıl Yapılır?
Instagram’da canlı yayın yapmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Instagram bir süre önce bir canlı yayın özelliği sundu. Şirket canlı […]
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iPhone: Star Wars’tan Esinlenen Takvim Uygulaması Vantage Calendar
iPhone uyumlu, Star Wars’tan esinlenen takvim uygulaması Vantage Calendar ile karşınızdayız. Takvim uygulamaları çoğunlukla hep aynı şeyleri önümüze getiriyor: Günlük, haftalık […]
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Netflix: Dizi ve Filmleri MicroSD Karta Kaydetmek
Netflix‘te artık dizi ve filmleri MicroSD karta kaydetmek mümkün. Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemiz kullanıcılarının da hizmetine açılan Netflix’in mobil uygulamasına […]
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Android ve iOS: Tur Bazlı Pokemon Duel Yayınlandı
Android ve iOS uyumlu tur bazlı free-to-play oyun Pokemon Duel yayınlandı! 2016 yılının popüler uygulama ve oyunları için kullanıcılardan görüş […]
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HTC 10 Lifestyle ve One M9 Android Nougat Güncellemesi
HTC 10 Lifestyle ve One M9 Android Nougat Güncellemesi hazır durumda. HTC 10 Android Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler de […]
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iPhone: 360 Derece Video Çekim
360 derece video çekimleri izleyicilerin özel oynatıcılar kullanarak sadece kamera önü değil arkası ve yanlarındaki görüntülere de erişebilmesine olanak veriyor. […]
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Android: Nougat İle Çoklu Pencerede Aynı Uygulama
Android 7.0 Nougat sürümüyle birlikte Google’ın beklenen hamlesi geldi ve kullanıcıların talep ettiği aynı anda iki pencere çalıştırma desteği eklendi. […]
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iOS: Parti Düzenleme Yardımcıları
Parti düzenlemeniz gerekiyorsa doğru olması için özen gösterirsiniz. Herkesi çağırmayı hatırlamaktan yemekleri seçmeye ve harika bir müzik listesi oluşturmaya kadar […]
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Telefon İçin En İyi Müzik Uygulamaları
İşte canınız sıkılıyor mu? Ara sıra sıkıntıdan kafanızı duvara vurmak mı istiyorsunuz? Çok fazla dertlenmeyin! Sessiz biçimde acı çekmenize gerek […]
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Lenovo K6 Power Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek
Lenovo K6 Power Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. 2016 sonbaharında kullanıcılarla buluşturulan […]
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Android ve iOS: En İyi 5 Yoga Eğitim Uygulaması
Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Yoga Eğitim Uygulaması ile sizlerleyiz. Egzersiz veya dinlenme için yoga yapmayı düşünüyorsanız bu süreçte […]
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Android: Adobe Photoshop Alternatifleri
Ekran kalitesi ve genişliği arttıkça dokunmatik kontrol panellerine sahip uygulamalar daha sevilir oldu. Artık akıllı telefonlardaki işlemci ve belleklerle yoğun […]
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Android: Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Kırmak
Android‘de Unutulan Ekran Kilidi Şifresini Kırmak için çeşitli yöntemler var. Android işletim sistemli akıllı telefonlar söz konusu cihazı dış tehditlere karşı korumak […]
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Android’e Misafir Modu Özelliği Eklemek
Android’e Misafir Modu Özelliği Eklemek için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Akıllı telefonunuzu zaman zaman çevrenizdeki kişilere ödünç vermeniz gerekebilir. Telefonunuzu […]
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Android: Root Etmeden Stock Görünümü
Android işletim sistemi iyice oturmuş durumda ve çok sayıda üst donanımlı cihaz rahatlıkla temin edilebiliyor. Üreticilerin büyük kısmı farkını belli […]
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NO.1 G7 Akıllı Saat İncelemesi
Akıllı telefon üreticilerinin hemen hepsi akıllı saat pazarına da giriş yaptı. Bilindik firmaların akıllı saat çözümleri genellikle 150 USD ve […]
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Android: Depolama Alanı Yönetimi ve Yedekleme
Mobil cihazlarda 128 GB depolama alanı lüks olmaktan çıkmış olsa da henüz yeni yeni yaygınlaşıyor. Çoğu cihazda 32 GB standart […]
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iOS: iTunes Alternatifi CopyTrans Manager
iTunes’un Windows sürümü canınızı sıkıyorsa ve hantallığıyla olmaz artık dedirtiyorsa iPhone cihazınıza müzik aktarmak için kullanacağınız yeni bir uygulama seçeneği […]