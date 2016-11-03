Menu
Arama

Nasıl yapılır?

Yeni konular

  • Android Telefonu Bilgisayar Gibi Kullanmak 2

    4 Paylaşım

    Android Telefonu Bilgisayar Gibi Kullanmak

    Android telefonu bilgisayar gibi kullanmak mümkün. Android hemen her şeyin yapılabildiği güçlü bir mobil işletim sistemi. Akıllı telefonu bilgisayar gibi […]

  • iPhone Özel Duvar Kağıtları Oluşturmak 3

    4 Paylaşım

    iPhone: Özel Duvar Kağıtları Oluşturmak

    iPhone‘da Özel Duvar Kağıtları Oluşturmak için yararlanabileceğiniz başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Duvar kağıtları ister masaüstü bilgisayarlar için ister akıllı telefonunuz […]

  • iPhone Kopya Fotoğrafları Silmek 3

    3 Paylaşım

    iPhone: Kopya Fotoğrafları Silmek

    iPhone‘da kopya fotoğrafları silmek için yapmanız gerekenleri ele alıyoruz. Bir zamanlar fotoğraf çekmenin ve bastırmanın hayli maliyetli olduğu bir dönemi […]

  • Airdroid-1

    4 Paylaşım

    PC Üzerinden Android Cihaz Kontrolü

    Sürekli PC başında olup akıllı telefonuna el sürmeden uzaktan kontrol etmek ayrı bir zevk veriyor. Bu sayede dosya aktarımı yapabilir, […]

  • android-app-tips

    5 Paylaşım

    Android: Eşsiz Özellikler ve Gizli Hileler

    Android yüklü akıllı telefon sahiplerinin beğenisini kazanacak eşsiz özellikleri ve gizli hileleri sizler için derledik. Bu pek bilinmeyen özellikler ve […]

  • voicemail

    4 Paylaşım

    iPhone’a Gelen Sesli Mesajları Yedeklemek

    Düzensiz bir iPhone kullanıcısıysanız sesli mesajlar içeren gelen kutusu çorbaya dönebilir. Neyse ki bu sesli mesajları bilgisayarda yedeklemenin yolu var. […]

  • Android 4 Harika Duvar Kağıdı Uygulaması 5

    5 Paylaşım

    Android: 4 Harika Duvar Kağıdı Uygulaması

    Android uyumlu 4 harika duvar kağıdı uygulaması ile sizlerleyiz. Android işletim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi yüksek oranda özelleştirmeye olanak sağlaması. […]

  • Android En İyi Dosya Yöneticileri 5

    4 Paylaşım

    Android: En İyi Dosya Yöneticileri

    Android için En İyi Dosya Yöneticileri ile karşınızdayız. Birçok kullanıcı akıllı telefonlarının dosya sistemlerine hiç dokunmadan yaşamlarını devam ettirebilirken bazı […]

  • Arcus-Final-696x392

    4 Paylaşım

    Android: Arcus İle Tema Düzenlemek

    Cihazlarımızda Android havası belirli bir görünümü zorunlu kılıyor. Samsung, HTC, LG gibi firmalar değişik temalar giydirse de aslında bize sunulan […]

  • androidrom

    4 Paylaşım

    Android: Yeni ROM’lara Flash Atmak

    Android yüklü cihaz sayısı epey fazla ve üreticiler genelde bu durumdan ötürü son nesil Android güncellemelerini sadece en yeni modellerine […]

Daha Fazla

Back to Top