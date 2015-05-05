Şarjı en uzun giden 10 akıllı telefon rehberimizle karşınızdayız. 2015’in amiral gemisi konumundaki akıllı telefonları resmen tanıtıldı ve hemen hepsi teknoloji mağazalarındaki yerini almış durumda. Samsung, Apple, LG, Sony, HTC ve Huawei gibi Çinli üreticilerin çok başarılı üst seviye akıllı telefonlarını gördük. Cihazların tümü işlerini tatmin edici şekilde yapabiliyor ve yoğun hayat akışında aralarından birini tercih etmek kullanıcıları zorluyor.

Şarjı En Uzun Giden 10 Akıllı Telefon

Bazı kullanıcılar üst düzey akıllı telefonları yüksek performanslı işlemci, üst düzey ekran kalitesi ya da keskin fotoğraflar çekebilen kameraları için tercih etmekte. Azımsanamayacak yoğunluktaki bir kullanıcı profili de cihazların uzun pil ömrü sunmasını bekliyor. Akıllı telefonlar farklı donanımları ve değişebilen pil kapasiteleriyle bu alanda birbirlerinden ayrılan kullanıma süreleri sunmakta. Bu yazımızda aynı koşullarda test edilmiş şarjı en uzun giden 10 akıllı telefon modeline göz atacağız.

Motorola DROID Turbo

Kasım 2014’te kullanıma sunulan DROID Turbo 5.2 inç genişlikli, 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip Super AMOLED ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 805 yongaseti, Adreno 420 GPU, 3 GB RAM, 21 MP çözünürlüklü kamera gibi iddialı özellikleri var. Akıllı telefon kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen 3900 mAh kapasiteli pili ile tam 10 saat 42 dakikalık kullanım ömrü sağlayabiliyor. Mükemmel!