ASUS, Türkiye’de Sanal Mağaza Açtı!

ASUS’un dünya genelinde satış yaptığı e-ticaret mağazası E-Shop, nihayet Türkiye’den sipariş almaya başlıyor. Mağazada ZenFone ve ZenPower başta olmak üzere ASUS’un mobil ve aksesuar ürünleri listelenmeye başladı.

ASUS ZenFone serisi başta olmak üzere mobil ürünlerinin satışa açıldığı mağazanın açılışı şerefine ZenPower taşınabilir powerbank %40 indirimle satışa sunuluyor. 10050 mAh gücündeki powerbank, Xiaomi Powerbank ile yarışır cinsten. 99 liradan 59 liraya düşen ürünün Gümüş, Mavi, Siyah, Pembe ve Altın renkleri bulunuyor. Ayrıca 20 liradan satılacak koruyucu kılıflarla da cihazı farklı renklere dönüştürmek mümkün.

ZenPower dışında ZenFone serisinin de satışı yapılan mağazada; ZenFone 4 449 TL, ZenFone 5 749 TL, ZenFone 6 ise 899 TL’den satışa sürülmüş. Arada bir elektronik market olmadığı içinnispeten daha ucuz fiyatlar sunulması beklerdik. Bu arada E-Shop’ta tüm ürünlerde kargonun ücretsiz olduğunu da hatırlatalım.

E-Shop elektronik satış mağazasına buradan ulaşabilirsiniz.

