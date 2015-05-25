Android ve iOS cihazlar arasında dosya aktarımı gerçekleştirmenin zahmetli olduğu açık. Bugün iki Android’li akıllı telefon arasında Bluetooth veya Wi-Fi Direct ile kolayca dosya transferi yapılabiliyor. Ancak olay farklı platformlara dosya göndermeye geldiğinde işler biraz karışıyor. Farklı ekosistemlerin birbirleriyle ilişkileri hala sıkıntılı, tabii bunların firmaların kendi bilinçli tercihleri olduğunu biliyoruz.

Dosya aktarımı için e-posta hala kullanılabilen bir yöntem ancak büyük dosya boyutları problem yaratıyor. Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive gibi bulut depolama hizmetleri bu alanda sıkça tercih edilseler de dosya organizasyonunu sağlamak bir süre sonra zorlaşabiliyor. Fakat umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok! Uygulama ve hizmet geliştiricileri her geçen gün daha yaratıcı ve fonksiyonel çalışmalar ortaya koymakta. Android ve iOS cihazlar arasında dosya aktarımı imkanı sağlayan başarılı bir uygulama / hizmet de geliştirilmiş vaziyette. Şimdi dilerseniz bu uygulamaya ve uygulamanın kullanımına daha yakından bakalım.

Android ve iOS Cihazlar Arasında Dosya Aktarımı

1. Android ve iOS arasında dosya aktarımı için kullanacağımız uygulamanın adı Sunshine. Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise bu bağlantıdan ücretsiz indirebiliyorsunuz.

2. Hizmetten faydalanabilmek için Facebook hesabınızla oturum açabilir ya da e-posta adresiniz yardımıyla yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

3. Uygulama arayüzünde cihazınızdaki fotoğraf, video ve müzikleri göreceksiniz. Bunları farklı cihazlarla kolayca paylaşabiliyorsunuz. Burada kataloga da erişilebilmekte.

4. “My Devices” ekranında uygulamayı yüklediğiniz ve mevcut kullanıcı hesabınızla oturum açtığınız diğer akıllı telefon ve tabletlerinizi görebilirsiniz.

5. Gördüğünüz gibi elimizdeki iOS ve Android işletim sistemli cihazlarda aynı dosyalar var. Peki dosyalarınızı bir arkadaşınızla nasıl paylaşabileceksiniz?

6. Paylaşmak istediğiniz dosyaya dokunun ve “Share” seçeneği ile devam edin. Sonraki ekranda arkadaşınızın telefon numarası ve adını girebilir ya da bir sohbet uygulamasında göndermek üzere link elde edebilirsiniz. Her iki durumda da arkadaşınıza Sunshine için bir davetiye gönderiliyor. Arkadaşınızın cihazında uygulama daha önceden kurulu olsa dahi sizin “Friends” listenize dahil olabilmek için bağlantıya tıklamalı.

7. Bu andan itibaren dosya sizin cihazınızda var olduğu sürece arkadaşınızın erişimine açık olacak. Arkadaşınız dosyayı güvende tutmak için elbette akıllı telefon veya tabletine de indirebilir.

8. Sol üstte yer alan menü aracılığıyla dosya streaming’ini dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. “Sharing History” e erişin, ilgili dosyayı seçin ve “Cancel Sharing” butonuna dokunun.