AkÄ±llÄ± telefonunu Ã¶zelleÅŸtirmeyi seven kullanÄ±cÄ±lar yeni bir cihaz aldÄ±klarÄ±nda ilk iÅŸ olarak Android bildirim seslerini deÄŸiÅŸtirmek istiyor. AkÄ±llÄ± telefonlarÄ±mÄ±z sÃ¼rekli internete eriÅŸir durumda ve e-posta, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn,Â Hangouts gibi servislerden gÃ¼n iÃ§erisinde onlarca kez bildirim gelebiliyor. CihazÄ±nÄ±zÄ±n bildirim seslerini Ã¶zelleÅŸtirerek rahatsÄ±z edici varsayÄ±lan seÃ§enekten kurtulabilir, kendinizi daha rahat hissedebilir ya da tarzÄ±nÄ±zÄ± ortaya koyabilirsiniz. Android bildirim seslerini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in kullanabileceÄŸinizÂ MegaSoundÂ adlÄ± hayli baÅŸarÄ±lÄ± bir uygulama mevcut. Android 4.3 ve daha gÃ¼ncel iÅŸletim sistemine sahip cihazlara kurulabilen uygulama kolayca kullanÄ±labiliyor ve iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yorsunuz.

MegaSound bildirim sesleri konusunda kontrolÃ¼ ele alÄ±yor ve telefonu ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±za uygun ÅŸekilde dÃ¼zenlemenize olanak tanÄ±yor.

Uygulama arayÃ¼zÃ¼nde varsayÄ±lan bildirim sesini deÄŸiÅŸtirmek istediÄŸiniz kurulu uygulamaya basitÃ§e dokunun. KarÅŸÄ±nÄ±za gelen ekranda yeni bir bildirim sesi veya zil sesi tercih edebilirsiniz. Listenin baÅŸlangÄ±cÄ±nda varsayÄ±lan bildirim sesi ve zil sesleri yer alÄ±yor, sonrasÄ±nda ise akÄ±llÄ± telefona eklenen diÄŸer seÃ§enekler gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. DilediÄŸiniz sesi ayarlayabiliyorsunuz. AraÃ§ ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¼zenlemeleri daha sonra geri almak isterseniz yine aynÄ± aÅŸamalarÄ± takip edipÂ MegaSound arayÃ¼zÃ¼nden dilediÄŸiniz sesleri kullanabilirsiniz.