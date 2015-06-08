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Android’de varsayılan uygulamaları değiştirmek mi istiyorsunuz? Bu rehber tam size göre. Hemen her gün e-posta eklerini açıyor, PDF dökümanlarını indiriyor veya video izliyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonlarımızda bu tip işlemlerde daha önceden varsayılan bir uygulama belirlenmemişse açılır bir pencereden dosya veya bağlantıyı hangi uygulama ile açmak istediğimiz soruluyor. İşletim sisteminde varsayılan uygulamalar için düzenli bir ayar menüsü veya listesi olmadığı için varsayılan uygulamaları düzenlemek / yönetmek sıkıntı doğuruyor. Android işletim sisteminde yer aldığı şekliyle varsayılan uygulamaları ayarlamak veya değiştirmek kesinlikle pratik değil. Eğer çok sayıda uygulama yükleyip kaldırıyorsanız ve bu nedenle varsayılan uygulamaları kolaylıkla düzenleme ihtiyacı hissediyorsanız Default App Manager uygulamasından yardım alabilirsiniz. Araç ile Android’de varsayılan uygulamaları değiştirmek oldukça kolay.

Android’de Varsayılan Uygulamaları Değiştirmek

Öncelikle Android işletim sisteminin kendi ayarlarında varsayılan uygulamaların nasıl değiştirileceğine değinelim istiyoruz. Android cihazınızda “Ayarlar” menüsünü açın ve karşınıza gelen listeden “Uygulamalar” sekmesine dokunun. Karşınıza gelen ekranda sağa kaydırma yaparak tüm uygulamaların listelendiği bölüme ulaşın.



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