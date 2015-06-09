ASUS ZenFone 2 İle 51 MP Çözünürlükte Fotoğraf Çekin

⁠⁠⁠







ASUS’un yeni telefonu ZenFone 2 kamera performansı yönünden günümüzün amiral gemisi telefonlarını aratmayacak özelliklere sahip. 13.0 MP çözünürlükte bir algılayıcıya sahip olan telefonda, “Süper Çözünürlük” modu aktif hale getirildiğinde hiçbir ayar yapmadan 38 MP (8192 x 4608) çözünürlükte ve 16:9 oranında fotoğraf çekebilirsiniz. Ayarlardan değeri 51 MP (8192 x 6144) değerine aldığınızda ise 4:3 oranında ve daha yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebiliyorsunuz. 51 MP çözünürlükte çekilen her fotoğraf hafızaya 4-5 saniye içerisinde kaydediliyor ve elde edilen sonuçlar gerçekten başarılı. ASUS ZenFone 2, bu çözünürlüğe interpolasyon dediğimiz “bitişik piksel için tahmini değerler üretme” sistemiyle ulaşıyor ve kalite olarak iyi değerler ortaya koyuyor. Aşağıda 51 MP çözünürlükte çektiğimiz bir örnek var. Dilerseniz tam çözünürlükte incelemek için buraya (5.5 MB) tıklayabilirsiniz.





⁠⁠⁠





