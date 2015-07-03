General Mobile 4G Android One Root Nasıl Atılır?

Geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtılan General Mobile 4G Android One için root atmayı bu yazımızda sizlere aktaracağız. Satışa sunulmuş durumda olan cihaz için root işlemi de her marka cihazlar içinde gereken işlemlerden birisiydi. Cihazınıza bazı oyun ve uygulamaların ihtiyaç duyduğu erişim yetkisini telefonunuza kazandırmak mı istiyorsunuz? Çözüm basit. Bunun için size basit bir root rehberi hazırladık.

Hangi dosyalar gerekiyor?

– Buraya tıklayarak root atmanızı sağlayacak olan programı bilgisayarınıza indirip kurulumu başlatın.

– Telefondan ‘USB Hata Ayıklama Modu‘nu aktif edin. (Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri)

– Eğer geliştirici seçenekleri eğer telefonunuzda gözükmüyorsa hakkında bölümüne girip yapım numarası yazan yere 5 / 6 kere üst üste basınca görünecektir.

– General Mobile 4G‘yi USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

– Programı çalıştırıp, ‘My Device‘ yazan kısımdan ‘One-click Root‘ yazan kutucuğa tıklayın ve bekleyin.

– Biraz bekleyin. İşlem bittikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

– Kurulum tamamlandı. Cihazınız artık root edilmiş durumda.

Not: Root işleminin telefonunuzu garanti dışı bırakabileceğini unutmayın.







