HTC Grip Akıllı Bileklik Hayal Oldu

Satışları düşen ve ekonomik anlamda son derece zorlu günler geçiren HTC, kısa süre önce Asya için ilan ettiği One M9+ modelini Avrupa’da satışa sunacağını ilan ederek durumların iyileştiği yönünde bir sinyal yollamıştı. Ardından gelen bir haberle HTC fanatiklerinin morali bir kez daha bozuldu. Bu sene başındaki Mobil Dünya Kongresi sırasında duyurduğu HTC Grip modeliyle akıllı bileklik alanına giriş yapmaya hazırlanan Tayvan merkezli HTC, ilkbaharda sunmaya hazırlandığı Grip’in asla gün ışığı göremeyeceğini üzülerek belirtti. Sağlık ve spor alanına yönelik ürün rafa kalktığı için bu sene içinde Grip serisi başka bir fikir geliştirilecek ve uygun görülürse tekrar ilan edilecek. Bu türden cihazların uzun süre detaylı biçimde test edilmesi gerekiyor ki ürünü alanlar başarısız bulup yerden yere vurmasın. Bu nedenle ciddi bir hazırlık yapmadan Grip’i sunmak istemeyen HTC satıştan vazgeçti. Kısa süre önce HTC imzalı bir cihaz Bluetooth sertifikası alınca Grip sonunda satışa sunuluyor dedikoduları türemişti ama ters yönde bir açıklama geldi. Akıllı saat ve bilekliklerin iyice çoğaldığı şu günlerde geri kalan firmaların ilgi çekebilmesi için devrimsel yenilikler sunması gerekiyor ki işleri iyice zorlaşıyor…

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