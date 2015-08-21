Aiwatch GT08+ Smart Watch Phone

⁠⁠⁠







Akıllı bileklikler ve saatlerin sayısı sürekli artıyor ama büyük firmaların çoğu kapıyı 100 dolar ve üstünden açıyor. Bazı Çin merkezli firmalarsa bu yeni akımı daha ucuza tatmanıza olanak veriyor. Elbette bilinir markalar daha güvenilir durumdalar ama masraf yüksek olmadığında kimi zaman bir deneme yapıp keşfetmek isteyebiliyoruz. Daha önceden adını sıkça duyduğumuz ve teknolojik oyuncaklar alanında çalışmalar gerçekleştiren GearBest sitesi yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Yaz aylarının bitmek üzere olduğu şu günlerde hala kısa kollu giyip dolaşabiliyoruz ve bu yeni akıllı saatlerden biri olan Aiwatch GT08+ akıllı saat telefonla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Saatin genel hatları yuvarlak kenarlar içeriyor olsa da geneline kare biçimli gövde ve kare ekran hakim. Sağ kısımda tek bir klasik saat düğmesi var. Diğer benzer ürünler gibi spor faaliyetlerini ve uyku alışkanlıklarını takip edebiliyor. Akıllı telefonunuz ile Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantıya geçmeniz önerilmekte. Aslına bakılırsa Apple Watch benzeri bir görüntüye sahip. Kayış rengi siyah ya da beyaz, gövde kasası gümüş ya da altın renginde seçilebiliyor. Ön kısımdaki cam kaplama 2.5D etkisiyle kenarlarda bombeli bir görünüm içeriyor ki bize kalırsa düz cam kaplamadan daha iyi bir görüntü.

Üründe iddialı özellikler yer almakta. Örneğin bu sadece bir akıllı saat değil aynı zamanda saat boyutlarında telefon. micro SIM kart yuvası içeren Aiwatch GT08+ ile 1.54 inç IPS tip 240 x 240 piksel kalitesinde ve yeterli netlikte bir multi-touch dokunmatik ekran geliyor. Saatin ön kısmında dokunmatik ekran dışında hemen üstünde 0.3 MP kamera yer alıyor. 50 mm genişlik ve yüksekliğindeki saatin kalınlığı 12.2 mm. MediaTek imzalı MTK6260A işlemciye ek olarak 128 MB RAM bellek ve 64 MB ROM depolama alanı kullanılmış. Bluetooth 3.0 üzerinden 10 metreye kadar kablosuz bağlantı kurabilen saat aynı zamanda NFC desteği bile içeriyor ki şaşırtıcı bir durum. microSD kart takarak 32 GB’a kadar ek depolama alanı elde edebilirsiniz ki son derece önemli bir avantaj. SIM ve microSD kart yuvaları arka kapak altında. Kapak altındaki 350 mAh kapasiteli bataryanın 100 saat bekleme yapabildiği ve normal şartlarda iki güne kadar kullanım süresi sunduğu ifade ediliyor. Soldaki mikrofon girişi ve hoparlör çıkışı arasında üstü kapaklı microUSB portu yer alıyor ki bağlantı ve şarj için ideal. Ekranda beliren QWERTY klavye ile işlem gerçekleştiriliyor. Birlikte gelen kulaklık da microUSB portuna bağlanıyor.

Dahili kamera ile fotoğraf ve video çekme dışında telefondaki kamerayı uzaktan kontrol etme, adım sayma, uyku analizi, telefon defteri, telefon görüşmesi, SMS gönderme, alarm, takvim, ses kaydı, müzik çalar, video oynatıcı, fotoğraf görüntüleyici, telefon yerini bulma gibi özellikler içeren saatin kutusundan ekran koruyucu kaplama, kulaklık, microUSB kablosu çıkıyor. Menüler ve animasyonlar akıcı ve alıştıktan sonra kullanmak sorun değil. Ayrıca Türkçe menü seçeneğini görmek bizi memnun etti doğrusu. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla birlikte kullanılabiliyor. Titantum alaşımlı gövde şık ve sağlam. Islanmaya karşı dayanıklı olduğu da ifade ediliyor. 37.49 dolar olan fiyatını fazlasıyla hak ediyor. http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_217485.html



⁠⁠⁠





