Büyük Ekranlı Q18 Smartwatch Phone

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Akıllı saat dünyasına merhaba diyen Q18 Smartwatch Phone, bu alandaki rekabetin artmasıyla birlikte fiyatların ne derece düştüğünü ve özelliklerin giderek oturmaya başladığını bizlere gösteriyor. Normalde 53 dolar olup şu anda 26.5 dolar seviyesine kadar düşmüş olan Q18 Smartwatch Phone’dan ne gibi özellikler beklenebilir? Benzer ürünlerde olduğu gibi Android Wear yerine özel olarak geliştirilmiş bir işletim sistemi ve kullanıcı arabirimi çıkıyor. 1.54 inç genişliğinde 240 x 240 piksel dokunmatik ekrana sahip olan Q18 Smartwatch Phone adından anlaşılacağı gibi aynı zamanda microSIM kart takıldıktan sonra 2G sınıfı telefon olarak da kullanılabiliyor. SMS alma ve gönderme, telefon görüşmesi yapma desteği olan cihazın alt kısmında hoparlör, üst kısmında mikrofon ve basit bir 0.3 MP kamera görülüyor. Bu kamera aynı zamanda video da çekebiliyor ama 30 fps akıcılığında ya da yüksek çözünürlükte değil. Bu boyuttaki bir cihazdan kamera performansının yüksek olması beklenmemeli.

2.5D olarak ifade edilen ekran kaplaması kısmen bombeli. Sağda güç/uyku/home butonu, solda şarj odaklı ve kapaklı microUSB portu var. Alt kısımdaki kapak açılınca 500 mAh kapasiteli batarya görünüyor. Altında microSIM ve microSD kart yuvaları var. RAM sadece 64 MB, depolama alanı sadece 128 MB olduğundan kart yuvası olumlu. Bu modelde ilginç biçimde bir önceki nesil Bluetooth 3.0 yer alıyor ama diğer yandan kayış içinde eşleştirmeyi kolaylaştıran NFC modülü var. MediaTek MT6260 SoC bundan sorumlu. Adım sayma, uyku analizi, alarm, takvim, kişiler listesi, müzik çalar, uzaktan kamera kontrolü, kayıp cihaz yeri bulma gibi klasik özelliklere ek olarak ses kaydı ve FM Radyo da var. Telefona gelen bildirimler ekranda görülebiliyor. Üç ayrı renk seçeneğiyle ve Türkçe menü desteğiyle satışa sunulmuş durumda. www.gearbest.com/cell-phones/pp_245029.html



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