Huawei P9’un Ä°ÅŸi OldukÃ§a Zor

Huawei P9

Huawei‘nin yeni tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± P9‘un Ã¶zellikle Leica lensi ile fotoÄŸraf Ã§ekimi konusunda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±ndan bahsediliyordu ancak internette konuÅŸulanlara gÃ¶re kullanÄ±cÄ±lar ortaya Ã§Ä±kan sonuÃ§lardan Ã§ok da etkilenmiÅŸ deÄŸil. Ä°lk bakÄ±ÅŸta 12.0 MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte olan kameranÄ±n savunulduÄŸu yÃ¶n Leica markalÄ± lensti fakat, kaliteli bir fotoÄŸrafÄ±n sadece lensten ibaret olmadÄ±ÄŸÄ± ve dinamiklerin oldukÃ§a fazla olduÄŸu konuya ilgi duyan herkes tarafÄ±ndan biliniyor.

Huawei P9 iÃ§in gelen eleÅŸtirilerden ilki telefonun f/2.2‘lik diyafram deÄŸeri oldu ki bu deÄŸer zirveyi hedefleyen bir model iÃ§in oldukÃ§a zayÄ±f. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde f/1.8 deÄŸeri sunan telefonlar var. Sunulan diyafram deÄŸeri Ã¶zellikle dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±ÅŸÄ±kta Ã§ekimi ve gÃ¼ndÃ¼z de arka planÄ± bulanÄ±k gÃ¶steren hoÅŸ bokeh efektini almayÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir nokta. Ek olarak optik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sabitleme Ã¶zelliÄŸinin sunulmamasÄ± da hevesli kullanÄ±cÄ±larÄ± biraz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. DahasÄ± telefonla 4K video Ã§ekilemiyor ve telefonun ekranÄ± sadeceÂ Full HD.