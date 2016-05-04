iPhone Sarı Ekran Sorunu

Sarı Ekran Sorunu Nasıl Düzeltilir

iPhone‘u kullanırken ekranı normalden daha sarı görüyorsanız merak etmeyin bunun bir çözümü var. Neyse ki iPhone bozulmuş değil. Ekranı böyle görmenizin nedeni Night Shift denilen özellikten kaynaklanıyor.

Araştırmalar gösterdi ki elektronik ekranlardaki parlak mavi renkler beyninizi o an zamanının gündüz olduğuna inandırıyor. Bu nedenle geceleri laptop ya da telefon kullanmak uykuya dalmakta zorluklar çıkartabiliyor.

Night Shift, Apple’ın iOS 9.3 ile çıkardığı bir özellik. Bu akıllı filtre ekranınızdaki mavi renkleri kısarak yerine daha sıcak renkler getiriyor. Sepya dediğimiz bu renk filtresi uyku düzeninizi korumanız adına size yardımcı oluyor. Yani beyniniz geceyi gündüzle karıştırmıyor.

Bu özelliği açmak ve kapamak oldukça pratik. Tek yapmanız gereken ekranı aşağıdan yukarı kaydırarak Kontrol Merkezi‘ni açmak ve güneş ile ayı simgeleyen bu ikona dokunarak aktive etmek.

Night Shift özelliğini Ayarlar – Ekran ve Parlaklık – Night Shift yolunu takip ederek geçici olarak çalıştırmak için Elle Yarına Kadar Açık Bırak özelliğini kullanabilirsiniz.

Eğer Night Shift‘i açmanıza rağmen çalışmıyorsa bu Düşük Güç Modu‘nun açık olmasından kaynaklanıyor. Night Shift batarya tüketimini hızlandırdığından bu modla birlikte kullanılamıyor. Ancak Ayarlar – Pil – Düşük Güç Modu yollunu takip ederek bu özelliği kapatıp Night Shift’in aktive olmasını sağlayabilirsiniz.

Night Shift gerçekten uyku düzeninizin daha iyi olmasını sağlıyor mu bilmiyoruz ancak denemekte fayda var. Siz de bu özelliği kullanıyorsanız gözlemlerinizi bizimle paylaşın.