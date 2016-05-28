Android: YouTube’dan Video ve Müzik İndirme

İnternette cirip atıp YouTube’un güzel içeriğinden faydalanmamak olmaz değil mi? Bizler de sizin gibi günümüzde en azından yarım saati YouTube’un eşsiz içeriği ile geçirmekteyiz. Hatta hoşumuza giden videolar veya müzikler olursa tekrar tekrar izlemekteyiz. Fakat burada bir sıkıntı devreye giriyor: Her defasında tüketilen kota ve adil kullanım limitine girip yavaşlayan internet. Bir başka senaryoda da dinleyeceğiniz bir konseri veya bir diziden bir bölümü geceden indirebilmek üzerine kurgulu. Üstelik böylece arkadaşlarınızla da kolayca paylaşabilirsiniz ve evinizdeki / ofisinizdeki internet bağlantısını da gün içinde işgal etmemiş olursunuz. Dahası bir yolculuğa çıkacak olabilirsiniz ve tabletinizde YouTube’dan biraz içerik olması fena olmaz değil mi? Akıllı telefonuza veya tabletinize tek bir tıkla müzik indirmek de gayet güzel bir fikir. O halde sizlerle Android’de YouTube’dan video ve müzik indirme üzerine biraz konuşacağız. Bu işlemler yalnız sadece Android için geçerli.

Android’de YouTube’dan video ve müzik indirme sandığınızdan çok daha kolay bir iş. İnternette arama yaptığınızda karşınıza birçok servis gelecek. Fakat biz doğrudan akıllı telefona veya tablete indirmeyi daha pratik buluyoruz. O nedenle size doğrudan bu işlemde kullanacağınız programın indirme bağlantısını veriyoruz. Bu işlem Google tarafından desteklenmediği için üçüncü parti yani Google Play’de bulunmayan bir yazılım kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle de kurulum yapma sırasında Bilinmeyen Kaynaklar’dan dosya indirmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Zaten indirmiş olduğunuz APK dosyasını akıllı telefonunuza veya tabletinize atıp kurmak istediğinizde bu ayar karşınıza gelecek. İndirmek için bu adrese gidebilirsiniz.

Şunu iddia edebiliriz: Bu iş için 3.16 MB’lık bir APK dosyası indireceksiniz ve bu çok keyifli olacak. Uygulama ilk açıldığında sürüm notları karşınıza geliyor. Uygulama zaten YouTube Downloader adıyla kısayolunu oluşturuyor. MP3 indirmek içinse yine küçük boyutlu bir kodlayıcı eklentisini indirme ihtiyacınız olacak.

Android’de YouTube’dan video ve müzik indirme için karşımıza gelen ana pencere bu şekilde. Oldukça sade. Alışılan yöntemlerin aksine burada doğrudan bağlantı adresini yapıştırıp indirme yapmıyoruz. Arama özelliği sayesinde YouTube’dan sonuçları alıyoruz, sonrasında kısa şekilde izleyerek içeriğin doğruluğunu kabul ediyoruz ve istediğimiz kalitede indiriyoruz.

Android’de YouTube’dan video ve müzik indirme için kullanacağımız bu programda, tıpkı YouTube’da olduğu gibi arama sonuçlarını filtreleyeceğimiz bir alan bulunuyor. Bu menü altında sıralamayı değiştirebilir, uzunluğa veya kaliteye göre filtreleme yapabilirsiniz. Ayrıca arama sonuçlarını kaydedebilmemiz de mümkün.

Android’de YouTube’dan video ve müzik indirme programında sevdiğimiz bir içeriği aratıp karşımıza gelen listeden buluyoruz. Sonrasında indirme yapabileceğimiz alanda en üstte ön izleme yapma şansımız var. Üstteki küçük video ekranına dokunarak içeriği kontrol edebiliyoruz. Sonrasında da istediğimiz kaliteye tıklayarak indirme işlemini başlatıyoruz. İnen dosyaları Downloads klasörünüzde bulabilirsiniz.

Eğer kısıtlı bir internet bağlantınız varsa sevdiğiniz şarkının sadece MP3 olan halini de alabilirsiniz. İçerik 4K olarak yüklenmişse 4K da dahil olmak üzere adım adım düşen kalitede indirilebiliyor.

Son olarak ayarlar kısmına da bir göz atalım. Aslında uygulamayı kullanmak için burayla çok fazla ilgilenmenize gerek yok. Ayarlar menüsünde sonuçların tarih özelliğini açabilir, indirdiğiniz dosyaları indirmeden önce yeniden adlandırma özelliğini açma, önizleme kalitesini belirleme, indirme klasörü değiştirme, sadece kablosuz ağdan indirme, video ile birlikte MP3 de indirme, varsayılan MP3 akış kalitesi, dil ve tema gibi ayarlar değiştirilebiliyor.

Sağ taraftan açılan menüsüne girilebilen uygulamanın bağış seçeneği de bulunuyor. Herhangi bir reklam bulunmadığı için ayrıca beğendiğimizi söylemeliyiz. Burada PayPal üzerinden bağış yapabilirsiniz. Hak ettiğini söyleyebiliriz ki bunu her uygulama için söylemiyoruz, bilirsiniz.