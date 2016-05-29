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iPhone Ekranının Siyah Beyaz Hale Gelmesi

Bazen öyle zamanlar vardır ki iOS cihazınızda farkında olmadan bir özelliği aktive edersiniz ve bunu nasıl devre dışı bırakacağınızı bilemezsiniz. Özellikle iOS ekosistemine yeni olan kimseler için bu daha sık yaşanan bir durumdur. iPhone’da ki bu garip görünümlü ancak işlevsel bir fonksiyona sahip olan ekranı siyah beyaz hale getirme özelliği farkında olmadan kullanıldığında kullanıcıya başta korkutucu gelebilir. Çünkü ekranınızın bozulduğu izlenimini yaratan bu özellik gerçekte ekran renklerini devre dışı bırakarak bataryanızın daha uzun müddet dayanmasını sağlıyor. Özellik ayrıca renk körü olan veya görme zorlukları çeken insanlar tarafından kullanılması için de düşünülmüş.

Eğer iPhone‘unuzun ekranını siyah beyaz hale getiren bu çok işlevsel özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız aşağıdaki adımları sırayla takip edebilirsiniz.

Adım #1. Cihazınızdan Ayarlar uygulamasını açarak Genel bölümüne geçin. Adım #2. Sonraki ekrandan Erişilebilirlik üzerine dokunun. Ardından Renkleri Tersine Çevir özelliğinin altındaki Gri Tonlu isimli seçeneği devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda ekranınızın anında eski renklerine geri döndüğünü farkedeceksiniz. Bu adımlar çözüm olmadıysa home tuşuna 3 kez basarak eğer Büyütme özelliğinin bu duruma sebep olup olmadığını kontrol edin. Ekranınız tekrar griye büründüyse aşağıdaki adımları takip ederek Büyütme’yi devre dışı bırakın. Adım #1. Ayarlar uygulamasını açın. Genel sekmesine ve ardından Erişilebilirlik’e dokunun. Adım #2. Üstten ikinci seçenek olan Büyütme’ye dokunun. Adım #3. Aşağı kaydırın ve Büyütme Filtresi’ne dokunun. Adım #4. Beş farklı seçenekten üstteki Yok‘u seçin. Hepsi bu. Eğer sorunun tekrar yaşanma ihtimalini göz önüne almak istemiyorsanız üçüncü görseldeki gibi Büyütme’nin yanındaki tuşa kullanarak özelliği tamamen kapalı konuma getirebilirsiniz. Eğer sizde benzer bir soruna bu adımlarla çözüm bulduysanız düşüncelerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Daha başka sorularınız için yine yorum kısmını veya forum bölümümüzü kullanabilirsiniz.

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