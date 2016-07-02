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Bugün hemen hemen herkes ”akıllı” yaşıyor. Bazı mobil uygulamaları o kadar çok seviyoruz ki, onları her yerde kullanma olanağına sahip olmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Android uygulamalarını Windows PC’lerde çalıştırmak için birçok emülator mevcut. Benzer şekilde iOS uygulamalarını da Windows PC’de çalıştırabilen ücretsiz iOS emülatörleri bulunuyor. Biz de bu yazıda en favori iOS uygulamalarınızı Windows PC’de çalıştırabileceğiniz en iyi 6 iOS emülatöründen bahsetmek istedik.

iOS Uygulamalarını Windows PC’de Çalıştırmak

iPadian Emulator özellikle uygulamaları işleme hızı bakımından oldukça başarılı. PC’nizde iOS uygulamalarının yanı sıra iOS oyunlarını da rahatça çalıştırabilirsiniz. Uygulama marketinde de en çok indirilen iOS emülatörleri arasında yer alıyor. iPadian’ı kurarkan kurulum ekranında bir reklam bannerı görünecek. Yanlışlıkla ona tıklamayın. Kurulumun bitmesini bekleyin.



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