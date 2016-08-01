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Bazı akıllı telefonların hareket algılayıcılarını kullanışlı işlevlerle birleştirdiğine mutlaka tanıklık etmişsinizdir. Şöyle de diyebiliriz: çağrı geldiğinde kulağa götürülerek cevaplama yapılabilen veya masanın üzerine ters çevrildiğinde çağrıyı meşgule verebilen akıllı telefon modellerinin son teknolojiyle fazla ilgisi yok. Burada sadece algılayıcı hareketini analiz ederek çağrıyı yöneten basit bir uygulama görev yapıyor.

Android’de Akıllı Telefonu Kulağa Götürerek Çağrı Cevaplama

Android’de akıllı telefonu kulağa götürerek çağrı cevaplama dediğimiz gibi zor bir işlem değil. Eğer akıllı telefonunuzda bu özellik desteklenmiyorsa çok pratik bir uygulama sayesinde bu özelliği kazandırabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece EarAnswer Auto Call Picker adlı uygulamayı indirmek ve kurmak.

Uygulama o kadar basit ki size sadece seçeneği aktifleştirmek isteyip istemediğinizi soruyor. Başka bir ayar yok. Ayrıca bu seçenek kendine özel yazılım arabiriminde değil sadece bir uyarı penceresinde karşınıza geliyor; yani baktığınız zaman tamamen Android’e entegre olan bir görünüm karşımızda.

Android’de akıllı telefonu kulağa götürerek çağrı cevaplama işte bu kadar basit. Akıllı telefonunuzun hareket algılayıcısını kullandığı için oldukça iyi çalışıyor. İlerleyen sürümlerde ters çevirince çağrıyı meşgule verme gibi özellikler gelir mi bilinmez. Tüm bunların dışında uygulamanın herhangi bir reklam bulundurmaması da hoşumuza gitti.



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