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Sony Xperia M4 Aqua için hafıza / depolama alanını yükseltme / artırmayla ilgili bir yazı hazırladık. Bu büyük bir sorun. Bizlere de her gün onlarca soru geliyor. Çünkü Xperia M4 Aqua’nın kullanılabilir hafıza alan 1 GB civarı! Yani hemen hemen hiç yok. Firma bunun için hafıza kartı kullanmanızı öneriyor. Fakat hafıza kartı kullanılsa bile uygulamaları taşımak ve hafıza kartının depolama alanını M4 Aqua’nın fiziksel depolama alanıyla birleştirmek biraz dert. Rehberimizi dikkatlice okuduktan sonra Sony Xperia M4 Aqua’nın hafızası yükseltmek veya depolama alanını artırmayla ilgili konuları çözmüş olacaksınız.

Sony Xperia M4 Aqua’nın Depolama Alanını Yükseltmek

İlk olarak telefonunuza Root erişimini sağlamanız gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir rehberimiz var. Buraya tıklayarak

Root işlemini yaptıktan sonra üstteki uygulamayı indirin. Bu uygulama SD kartınıza uygulamaları taşımanıza olanak tanıyacak. Eğer yazının başında bahsettiğimiz gibi hafıza kartınızı Android’in parçasıymış gibi göstermek istiyorsanız aşağıdaki yöntemden devam edelim. Ayrıca Link2SD uygulamasının ücretli versiyonunu almanızı öneriyoruz.

MiniTool Partition Wizard Free Edition 9.1 uygulamasını indirin

SD kartınızı silerek tek parça FAT32 olarak görünmesini sağlayın. SD karta ait depolama alanında sağ tıklayarak Move/Resize bölümüne girin. FAT32 olarak kalmasını istediğiniz kapasiteyi fare yardımıyla belirleyin ve onay verin. Bu işlemin ardından ana ekranında altında Unallocated alan görünecek. Bunu birazdan Android’e tanımlayacağız. Üstünde sağ tıklayın ve Create’e girin. File System’i Ext 1-2 veya 3 olarak seçin ve onaylayın. Programın sol üstünde Apply butonuna basarak bölümlendirme formatlama işlemini onaylayın.

SD kartın içinde Ext formatında bir alan oluşturduk. Şimdi telefonuna takın ve Link2SD uygulamasını çalıştırın. Burada size hangi depolama alanını kullanacağınızı soracak. Siz Ext formatında biçimlendirdiğiniz bölümü seçeceksiniz. Ardından telefon tekrar başlatılacak.

formatında bir alan oluşturduk. Şimdi telefonuna takın ve uygulamasını çalıştırın. Burada size hangi depolama alanını kullanacağınızı soracak. Siz Ext formatında biçimlendirdiğiniz seçeceksiniz. Ardından telefon tekrar başlatılacak. Link2SD uygulamasını çalıştırın. Ayarlar kısmına giderek her şeyi linkleyin. Böylece indirdiğiniz kurduğunuz her şey hafıza kartınıza gönderilecek.

Sony Xperia M4 Aqua’nın depolama alanını yükseltmek için yapmanız gerekenler bunlardı. Tekrar hatırlatalım; cihazınıza mutlaka root erişimini sağlamış olmanız gerekiyor.



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