Pokemon GO’nun Popülerliğini Kaybettiği Doğru Değil

Son günlerin en sık tekrarlanan haberlerinden “Pokemon GO‘nun popülerliğini yitirdiği” aslında gerçeği yansıtıyor mu? Niantic‘ın tüm zamanların en çok oynanan artırılmış gerçeklik oyunu gerçekten sona mı yaklaşıyor?

Pokemon GO’nun Popülerliği

Yayınlanan istatistiklere göre Pokemon GO Temmuz ayından bu yana günlük 12 milyon günlük aktif kullanıcısını kaybetmiş. Pokemon GO zirve döneminde 45 milyon günlük kullanıcıya sahipmiş. Bu şu an da 32 milyona inmiş. Bir diğer önemli husus olan oynama süresi de azalmış. Ancak konu mobil oyunlar olunca sayılar her zaman her şeyi yansıtmıyor.

Sadece bu sayılara bakarak Pokemon GO’nun artık eskisi kadar popüler olmadığını iddia etmek doğru olmaz. Her oyun ilk kez çıktığında büyük ilgiyle karşılanır. Herkesin oyunu oynaması için bir nedeni olur. Ancak başta gördüğü bu ilgiyi zamanla kaybetmemesini beklemek gerçekçi olmaz. Hangi oyun olursa olsun sonuç hep aynıdır. Bu faktörü değiştiren asıl şey oyuna gelen güncellemeler olur.

Bildiğiniz gibi Pokemon büyük bir seri ve Pokemon GO şimdilik bunun yalnızca çok küçük bir kısmını yansıtıyor. Örneğin daha yeni nesil Pokemon’lar henüz oyuna eklenmiş değil. Tıpkı Niantic‘in geçen haftalarda haberini verdiği 2. nesil Pokemon’lar gibi. Bunun 2017’nin ilk yarısında oyuna eklenmesi bekleniyor. Diğer taraftan geliştirici ekip oyunla ilgili “heyecan verici” fikirlere sahip olduğunu birçok kez dile getirmişti. Daha gelişmiş savaş sistemi (battle, gym vs.) akla gelen ilk şeylerden biri.

Kısacası oyunun sahip olduğu kısıtlı içeriği göz önüne alırsak bunun yeni güncellemelerle genişletilmesi oyunu eski popülerliğine kavuşturacaktır. Her ne kadar “eski popülerlik” desek de Pokemon GO bugün hala iOS ve Android markette günlük en çok aktif kullanıcısı olan uygulamalardan biri. Bu haberlerin yapılma nedeni ise yalnızca ilgi çekmek.

