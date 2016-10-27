Sık sık yurt dışına gidenler veya yurt dışından gelirken beraberinde akıllı telefon getirecek kadar samimi tanıdığı olanlar, haklı olarak yurt dışından daha ucuza akıllı telefon alma yoluna başvuruyor. Özellikle yeni nesil akıllı telefonların Amerika’da satışa çıkan sürümleri çok daha mantıklı olabiliyor. Fakat ilginçtir ki bir zamanlar bizim operatör cihazlarımızda yaşadığımız engelleme sıkıntıları onlarda da karşımıza çıkabiliyor. Nasıl mı? Bizdeki SIM kilidini hatırlarsınız. Başka operatörün SIM kartı takılamazdı ve kırmak gerekirdi.

Onlarda da genellikle internet bağlantı paylaşımı devre dışı bırakılıyor. Cihaz menüsünde görünmüyor. Daha doğrusu internet bağlantısının tek bir cihazla kullanılması isteniyor. Tabii bu sadece bazı operatörlerde olan bir durum. Görünüşe göre şu anda Verizon bunu baskın şekilde uyguluyor ve bu operatörden alınan Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, LG G5, LG V10, Sony Xperia Z2 ve Sony Xperia Z3 gibi cihazların büyük birçoğunda internet bağlantı paylaşımı devre dışı. O halde bu işlemi kendimiz cihaza kazandırıyoruz. Root etmek gerekmediğini de siz sormadan biz söyleyelim.

Android: Yurt Dışı Cihazlarda İnternet Bağlantı Paylaşımını Açma

Yurt dışı cihazlarda internet bağlantı paylaşımını açma için basit ve ücretsiz bir yazılıma ihtiyaç var. Yazılımın görevi bildiğimiz tethering özelliğini cihaza geri kazandırmak. Tabii bazı cihazlarda sınırlandırmalar nedeni ile kablosuz ağ üzerinden internet bağlantı paylaşımı devreye alınamıyor ancak tüm cihazlarda USB veya Bluetooth üzerinden internet bağlantı paylaşımı kullanılabiliyor. Belirtilenlere göre ve 06 / 2016’da hazırlanan listeye göre kablosuz ağ üzerinden internet bağlantı paylaşımı açılabilen cihazlar şu şekilde;

Verizon üzerinden alınan Samsung akıllı telefonlar (S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / Edge, Note 2 / Note 3, Note 4, Note 5 ve diğerleri)

Verizon üzerinden alınan, sadece Android 4.1 ve Android 4.4 arası HTC akıllı telefonlar (M7 / M8)

Verizon üzerinden alınan, sadece Android 4.3 ve daha düşük sürüme sahip olan Motorola akıllı telefonlar

AT&T üzerinden alınan, sadece Android 4.2 ve daha düşük sürüme sahip olan Samsung akıllı telefonlar

Diğer operatörler üzerinden alınan, Android 4.0 ve daha düşük sürüme sahip olan tüm akıllı telefonlar

Yurt dışı cihazlarda internet bağlantı paylaşımını açma için uygulamamızı yüklüyoruz. İlk seçenek kablosuz ağ üzerinden internet bağlantı paylaşımı için, ikinci seçenek de Bluetooth ve USB bağlantısı için gerekli. Kablosuz paylaşım için ağ adı ve şifresi gibi tipik ayarları yapıyoruz. İkinci seçenekte USB bağlantısı kullanmak için ise USB hata ayıklamayı açmanız gerekiyor. Kullanım kısıtlaması olmayan tam sürüme geçmek için ise 22.99 TL ödeyip Google Play üzerinden lisans satın almanız gerekiyor.

Gördüğünüz gibi yurt dışı cihazlarda internet bağlantı paylaşımını açma işlemi oldukça kolay. Bunun için mutlaka ROM değişikliği veya root atma gibi profesyonellik gerektiren işlemlerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Öncelikle uygulamayı yükleyin ve işinizi görüyorsa sonradan satın alabilirsiniz. Alanındaki en iyi çözümlerden biri bu çünkü doğrudan operatörlerin kısıtlamaları üzerinden çözüm üretiyor. Sorularınız varsa forum sayfamızdan bize iletebilirsiniz.