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Bilim-kurgu filmlerinde havada asılı duran görüntüleri hatırlayanlar parmak kaldırsın. Tamam tamamen aynısı olmayabilir; ama “Android’de 3D hologram piramiti nasıl yapılır?” sorusuna cevap verdiğimizde zaten bahsettiğimiz görüntünün ciddi anlamda bir benzerini elde etmiş oluyorsunuz. Öncelikle çok uzatmadan sistemin nasıl çalıştığından kısaca bir bahsedelim. Burada bir prizma kullanılıyor. Prizmayı piyasadan edinme şansınız var ve akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ekranına göre farklı büyüklükte bulabilirsiniz. Salonunuzda eski akıllı telefon veya tableti bu şekilde değerlendirmek emin olun müthiş bir fikir olacaktır. Akıllı telefonunuzun özel bir model olmasına gerek yok; tabii ekran çözünürlüğü iyi olanlar ve AMOLED teknolojisini kullananlar bir adım öne geçecektir.

Sistemin çalışma prensibinde dört adet eş zamanlı çalışan görüntü görev yapıyor. Görüntüler durağan veya aynı zamanda hareket eden, 90 derece açı ile çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Prizma içinden geçen görüntü birleşerek tamamen üç boyutlu bir obje yansıması oraya çıkartıyor. Altı tane 2D cisim olan kareden, bir adet 3D cisim olan küp oluşması gibi düşünebilirsiniz. Yazılım tarafında üstteki ücretsiz uygulamaya ihtiyaç var. Donanım tarafında ise bir tane prizma bulacağız.

Android: 3D Hologram Piramiti Nasıl Yapılır?

Android’de 3D hologram piramiti nasıl yapılır? konusundaki en büyük sıkıntı akıllı telefonunuza veya tabletinize uygun olabilecek bir prizmayı bulmak. Yazıyı yayına aldığımız sırada bu tip hologram piramiti sadece şu adreste satılıyordu. 3.5 inç ile 6 inç arası ekranlı akıllı telefonları destekleyen model 45 TL, 12 inç’e kadar olan tabletleri destekleyen model ise 126 TL. Tabii AliExpress kullananlar Çin üzerinden posta parası ödemeden daha ucuza satın alabilir. 20-45 gün arası beklemeyi göze alırsanız 1 USD civarına bile ciddi çözümlerin olduğunu görebilirsiniz. Tabii asıl olarak dekoratif bir ürün ortaya çıkarmak istiyorsanız 10 USD’lik çerçeveli ve camlı modellere yönelmelisiniz. AliExpress’teki arama sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Gelelim yazılım tarafına.

Üstteki uygulama da bir örnek. Sistemi güzel şekilde anlatıyor. Google Play’de bunun için bir sürü uygulama mevcut. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Size tavsiye ettiğimiz Android’de 3D hologram piramiti nasıl yapılır? sorusuna cevap veren uygulamada birçok obje seçeneği var. Test etmek için bir tanesini seçelim.

Bir sonraki ekranda prizmanın nasıl konumlandırılacağı seçiliyor. Biz Upside diyoruz ve akıllı telefonumuzun ekranı aşağıda kalacak şekilde prizmaya yerleştireceğimizi belirtiyoruz. Eğer alttan aydınlatma yapmak istiyorsanız Downside seçeneğini seçmeliyiz.

Bu görüntüyü elde ettikten sonra yapmanız gereken tek şey size tavsiye ettiğimiz 10 USD’lik prizmalardan birine akıllı telefonunuzu tepeden bakacak şekilde yerleştirmek. AMOLED ekranlarda alt veya üstten yerleştirme çok fark etmiyor ancak AMOLED olmayanlarda akıllı telefonun beyaz arka aydınlatmasının gizemi bozmaması için üstten yerleştirme yapmanızı tavsiye ediyoruz. Her şekilde prizmanın küçük olan alanının ekrana değmesi gerekiyor. Sorularınız veya farklı önerileriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.



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