Geçtiğimiz günlerde Google’ın Çeviri uygulaması nöral özellik kazandı. Nöral özellik, Google’ın CEO’suna göre edebiyat diline uygun şekilde çeviri yapabilen yeni bir işleyişi sunuyor. Genelde bu tip hizmetler arasında Türkçe daha sonradan yer alır ancak bu kez özellik duyurulur duyurulmaz desteklenen dillerden birinin Türkçe olması bizi oldukça şaşırttı. Uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz. Gerçekten şaşırtıcı bir ilerleme söz konusu.

Android ve iOS: WhatsApp’ta Anlık Dil Çevirisi

Google Çeviri Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Portekizce, Fransızca, Korece, Çince, İspanyolca ve Japonca dahil toplam sekiz dilde nöral çeviri yapılabiliyor. Elbette Google Çeviri’nin mobil uygulamasında da bu destekleniyor. Böylece uygulamaya yeni eklenen Tap to Translate özelliğini kullanmak da daha mantıklı bir hal alıyor. Hiç şüphesiz en güzel olan taraf ise Android ve iOS’de WhatsApp’ta anlık dil çevirisi yapmak.

Android ve iOS’de WhatsApp’ta anlık dil çevirisi için öncelikle Google Çeviri uygulamasının ayarlarına girerek Tap to Translate özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Tap to Translate özelliği aktifleştikten sonra bildirim çubuğundan kolaylıkla erişilebilir hale gelecek. Böylece uygulamalar arasında geçiş yapmakla uğraşmadan basit şekilde çeviri yapabilirsiniz.

Android ve iOS’de WhatsApp’ta anlık dil çevirisi için öncelikle WhatsApp’ta gelen mesajı panoya kopyalayın. Bildirim çubuğunu aşağıya doğru çekerek Tap to Translate özelliğini açın. Metni üst satıra yapıştırın. Dil otomatik olarak algılanacak. Aşağıdaki çeviriyi de kolaylıkla kopyalayabilir ve WhatsApp’a geri yapıştırabilirsiniz. WhatsApp penceresi kapanmadığı için ek gelişmeleri takip edebilme şansınız da sürüyor.