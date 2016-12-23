Huawei Honor 8 Android Nougat gÃ¼ncellemesi ile ilgili nihayet resmi bir bilgi geldi. Honor 8 akÄ±llÄ± telefon Huawei’nin yeniÂ EMUI 5.0 arayÃ¼zÃ¼ altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸacak ÅŸekildeÂ Android 7.0Â Nougat gÃ¼ncellemesini alacak. Honor 8 akÄ±llÄ± telefon iÃ§in AndroidÂ Nougat Beta testleri geÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n sonundan beri sÃ¼rmekte.

Huawei Honor 8 Android Nougat GÃ¼ncellemesi

EMUI 5.0 yeni optimizasyonlar ve kullanÄ±cÄ±larÄ±n sÄ±k kullandÄ±klarÄ± uygulamalarÄ± Ã¶ÄŸrenerek bunlarÄ± Ã¶nceleyebilen algoritmayla geliyor. Bu sayede uygulamalarÄ±n Kirin 950Â iÅŸlemcisinden optimal performansÄ± alabilmesi amaÃ§lanÄ±yor. Yeni gÃ¼Ã§ tÃ¼ketim yÃ¶netimi sistemiyle Ã§eÅŸitli pil koruma modlarÄ± da var.

Yeni arayÃ¼zÃ¼n eÅŸdeÄŸeri Huawei Mate 9 akÄ±llÄ± telefonda mevcut. Bu arayÃ¼zde kullanÄ±cÄ±lar istekleri doÄŸrultusunda uygulama tepsisini kaldÄ±rabiliyor ya da alÄ±ÅŸÄ±lageldik ÅŸekilde kullanmaya devam edebiliyor. Mate 9 arayÃ¼zÃ¼nÃ¼n tek eksisi bildirimleri sunuÅŸ biÃ§imiydi ancak Honor 8’in Beta testlerindeki arayÃ¼zde bildirimlerin daha farklÄ± ve yumuÅŸak ÅŸekilde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.

Huawei, Honor 8 Android Nougat gÃ¼ncellemesi iÃ§in Åžubat 2017’yi iÅŸaret ediyor. Ancak gÃ¼ncellemenin Åžubat ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda mÄ± yoksa sonunda mÄ± sunulacaÄŸÄ± konusunda bir bilgi verilmemiÅŸ durumda. Honor 8 Nougat Beta testlerinin geÃ§en ay sonunda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse Beta versiyonlarÄ±ndan Final sÃ¼rÃ¼me dek hayli uzun bir zaman geÃ§eceÄŸi gÃ¶rÃ¼lebiliyor.

Huawei’nin Ã§ift arka kamera iÃ§ermesiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran akÄ±llÄ± telefonu Honor 8’in 5.2 inÃ§ geniÅŸlikli ekranÄ± 1080p Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k deÄŸerine sahip. CihazdaÂ Kirin 950 SoC, 4 GB RAM, 32 / 64 GB dahili depolama birimi, depolama alanÄ±nÄ± geniÅŸletmek iÃ§in microSD kart yuvasÄ±, kÄ±sayollar atanabilen programlanabilirÂ parmak izi okuyucusu, Ã§ift 12 MP arka kamera ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi donanÄ±msal detaylar yer alÄ±yor.