Super Mario Run‘da siyah altÄ±nlarÄ± toplamak iÃ§in yapmanÄ±z gerekenlere deÄŸineceÄŸiz. Mobil oyuncularÄ±n yeni gÃ¶zdesi olan Super Mario Run ÅŸimdiye dek oyuncularÄ± tatmin etmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, oyundaki krallÄ±k inÅŸa etme modu, meÅŸhurÂ Princess Peach’i zalimin elinden kurtarma amacÄ±, Toad Rally mÃ¼cadeleleri oyuna aksiyon ve sÃ¼rprizler ekliyor. FarklÄ± renkteki altÄ±nlar ise bambaÅŸka bir mevzu.

Super Mario Run oyuncularÄ± altÄ±nlarÄ±n konumunu merak ediyor, Ã¶zellikle siyah olanlarÄ±n. Pembe altÄ±nlar hemen her seviyede kolayca toplanabilmekte, siyah altÄ±nlar ise en zor bulunanlardan. Super Mario Run’da mÃ¼cadeleleri kazanmak ve seviyeleri atlamak kullanÄ±cÄ±larÄ±n kanÄ±ksadÄ±ÄŸÄ± bir durum. Fakat oyunun en zorlu kÄ±sÄ±mlarÄ±ndan birisi hayli nadir ve bulunmasÄ± zor olan siyah altÄ±nlarÄ± toplamak.

Super Mario Run: Siyah AltÄ±nlarÄ± Toplamak

HiÃ§bir problem yaÅŸamadan bulunabilen altÄ±nlarÄ±nÂ geri kalanÄ±ndan farklÄ± olarak, siyah altÄ±nÂ sadece her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶zel altÄ±nÂ koleksiyonlarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra toplanabiliyor. Super Mario Run’da World 1’in ilk iki seviyesindeki siyah altÄ±nlarÄ± toplamak iÃ§in yapmanÄ±z gerekenlere deÄŸiniyoruz.

Super Mario Run WorldÂ 1-1’de ilk siyah altÄ±nÄ±Â bulmak iÃ§in ilk 3 blok duvarÄ±n Ã¼zerinden bir duvar sÄ±Ã§rama yapÄ±n. Ä°kinci siyah altÄ±nÂ iseÂ yÃ¼kselen Ã¼Ã§ bulut bloÄŸunun tabanÄ±nda bulunmakta.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ siyah altÄ±nÂ gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne yakÄ±n 7 tuÄŸla blok sÄ±rasÄ±nÄ±n altÄ±nda bulunuyor.Â DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ siyah altÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Ã¼Ã§ yeÅŸil boruyu geÃ§ince elde edilebiliyor ve son olarak beÅŸinci siyah altÄ±n sadece bir tuÄŸla blok sÄ±rasÄ±nÄ±n ilk tuÄŸlasÄ±na gizlenmiÅŸ durumda.

WorldÂ 1-2’de ilk siyah altÄ±nÂ tavanÄ±n tam altÄ±nda. Ä°kinci siyah altÄ±nÂ dik tepe duvarÄ± sararken ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ siyah altÄ±nÂ ikincil boru hattÄ±nÄ± geÃ§tikten hemen sonraÂ bulunabiliyor.