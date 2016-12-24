En popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±ndan biri olan WhatsApp, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Ã¶nemli bir gÃ¼ncellemeden geÃ§ecek ve zaten gÃ¶nderilmiÅŸ olan mesajlar sonradan akla gelse bile dÃ¼zenlenebilecek ve hatta silinebilecek. Ä°lk aÅŸamada WhatsApp uygulamasÄ±nÄ±n iPhone tarafÄ±ndaki Beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ buna destek veriyor. Ancak kullanÄ±cÄ±lara varsayÄ±lan durumda sunulmuyor.

GÃ¶nderilmiÅŸ WhatsApp MesajlarÄ±nÄ± DÃ¼zenlemek ve Silmek

SonuÃ§ olarak WhatsApp ile gÃ¶nderilen mesajlarÄ± sonradan dÃ¼zenlemek ya da silmenin yolu iPhone sahibi olup Beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ kullanmak ve uygulama ayarlarÄ±na girip aktifleÅŸtirmek. Åžu aÅŸamada Android kullanÄ±cÄ±larÄ±na Beta sÃ¼rÃ¼mle de olsa destek verilmiÅŸ deÄŸil ama zaman iÃ§inde gelmesi bekleniyor. iPhone ile WhatsApp mesajÄ± gÃ¶nderenler daha sonradan bunu geri Ã§ekip hiÃ§ gÃ¶nderilmemiÅŸ gibi davranabilecek. KarÅŸÄ± taraf henÃ¼z mesajÄ± aÃ§mamÄ±ÅŸsa hiÃ§ bilgi sahibi olmayacak!

GÃ¶nderilen mesajÄ± silmek iÃ§in Ã¼zerine uzun sÃ¼re basÄ±lÄ± tutmanÄ±z ve beliren menÃ¼den dÃ¼zenle ya da geri Ã§ek komutu vermeniz gerekiyor. Elbette bunun gerÃ§ekleÅŸip anlam ifade edebilmesi iÃ§in WhatsApp alÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n mesajÄ± aÃ§Ä±p okumamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyor. SÄ±k sÄ±k kontrol gerÃ§ekleÅŸtiren kullanÄ±cÄ±larda sonradan dÃ¼zenleme ya da geri Ã§ekme seÃ§eneÄŸi artÄ±k iÅŸ iÅŸten geÃ§tiÄŸi iÃ§in seÃ§ilemez olacak.