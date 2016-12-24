Sony‘nin Z serisini bÄ±rakarak X serisine geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bu sene iÃ§inde en iddialÄ± seÃ§enekler olarak ilan ettiÄŸi Xperia XZ ve X Performance modelleri, yeni olmalarÄ±nÄ±n da artÄ±sÄ±yla Android 7 Nougat gÃ¼ncellemesini ilk alan cihazlardan olmuÅŸtu. Bu nedenden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Google‘Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi AralÄ±k ayÄ±na Ã¶zel gÃ¼venlik yamalarÄ± gÃ¼ncelleme paketlerine dahil edilememiÅŸti. Beklenen an geldi ve Sony’den adÄ± geÃ§en cihazlar iÃ§in yeni bir gÃ¼ncelleme dalgasÄ± daha geldi.

Sony Xperia XZ ve X Performance GÃ¼venlik GÃ¼ncellemeleri

Bu geliÅŸmeyle birlikte Sony Xperia XZ ve X Performance iÃ§in yazÄ±lÄ±m sÃ¼rÃ¼mleriÂ 39.2.A.0.237 yerine 39.2.A.0.361 haline yÃ¼kseldi. Bu gÃ¼ncellemeyi OTA yoluyla alan cihazlar artÄ±k en yeni Google gÃ¼venlik yamalarÄ±nÄ± da iÃ§erip en gÃ¼ncel hale gelmiÅŸ oluyorlar.

Bize gelen bilgilere gÃ¶re gÃ¼ncelleme paketinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ilk aÅŸamada belirli Avrupa ve Latin Amerika Ã¼lkelerinde baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda ve sadece tek SIM destekliÂ Xperia XZ (F8331) ve Xperia X Performance (F8131) cihazlarÄ±yla uyumlu. GÃ¼venlik yamalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik ya da yeni Ã¶zellik rapor edilmiÅŸ deÄŸil.