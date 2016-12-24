Bu yazÄ±mÄ±zda ‘Super Mario Run Neden Ãœcretli Bir Oyun?’ sorusuna yanÄ±t arÄ±yoruz. Super Mario Run geÃ§tiÄŸimiz hafta iOS platformu iÃ§in indirilmeye sunuldu, incelemelerde ve kullanÄ±cÄ± yorumlarÄ±nda bir noktada mesele oyunun 9.99 USD’lik Ã¼cretine geliyor. Ã–zellikle mobil oyuncularÄ±n 9.99 USD’lik oyun iÃ§i satÄ±n alma Ã¶gesinden ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz, bu fiyatÄ± yÃ¼ksek buluyorlar. Tabii oyunun fiyat etiketinin bu seviyede olmasÄ±nÄ±n bir nedeni var.

Super Mario Run Neden Ãœcretli Bir Oyun?

Super Mario Run oyun iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶gelerin satÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± gerektiren ÅŸekilde olsaydÄ± gerÃ§ek bir Ã§Ã¶p olabilirdi. Ã–ncelikle oyunda eÄŸlenceli ÅŸekilde ilerlerken oyunun birden kesilmesi, sizden sonraki seviyeyi etkinleÅŸtirmek iÃ§in satÄ±n alma ya da oyunda basit bir fonksiyon iÃ§in oyun iÃ§i satÄ±n alma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirmeniz talep edilebilirdi.

Oyun Ã¼cretli olmasaydÄ± ve Ã¶rneÄŸin Facebook hesabÄ±nÄ±zÄ± kullanmanÄ±z gerekseydi seviyelerde ilerlemek iÃ§in muhtemelen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za sÃ¼rekli sinir bozucu / rahatsÄ±z edici oyun isteÄŸi ve bildirimler gÃ¶ndermeniz gerekecekti.

Free-to-play modelindeki oyunlarÄ±n en sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± Ã¶zelliklerinden birisi oyunda baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde ilerlerken satÄ±n almanÄ±z gereken bir Ã¶geyi edinmediÄŸiniz iÃ§in kaydettiÄŸiniz ilerlemeyi birden kaybedebilmeniz. Super Mario Run Free-to-play bir oyun olsaydÄ± bu durumu da ÅŸÃ¼phesiz gÃ¶recektik.

Free-to-play oyunlarÄ±n bir diÄŸer sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± tarafÄ± da ne kadar para harcamanÄ±z gerekeceÄŸini bilememeniz. Bir sonraki aÅŸamaya geÃ§mek iÃ§in bir Ã¼cret Ã¶demeye razÄ± olabilirsiniz ancak bu durumun nereye kadar devam ettiÄŸi, sizden kaÃ§ defa daha Ã¼cret talep edileceÄŸi konusu genellikle belirsiz kalÄ±yor. Pocket Gamer sitesi Super Mario Run Ã¼cretsiz / Free-to-play bir oyun olsaydÄ± nasÄ±l ekranlarla karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸimiz konusunda Ã§eÅŸitli gÃ¶rseller hazÄ±rlamÄ±ÅŸ.