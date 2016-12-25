Android‘de YouTube Videolarını İleri – Geri Sarmak artık mümkün. YouTube arayüzünde önerilen bir sonraki videoya geçmek ve hemen öncesinde izlenmiş videoya geri dönmek için kullanılabilen ileri / geri butonları uzunca bir süredir mevcut. Bu özellikler Android ve iOS uyumlu YouTube uygulamasında var. YouTube uygulaması kısa bir süre önce güncellendi, artık akıllı telefonlarda YouTube Videolarını İleri – Geri Sarmak mümkün, bu işlem 10’ar saniye aralıklarla yapılmakta. YouTube’daki videoları ileri ya da geri sarmak için ekranın sağ ya da sol kısmına çift dokunmak gerekiyor. Dilerseniz işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize daha yakından bakalım.

Android: YouTube Videolarını İleri – Geri Sarmak

YouTube’da bir önceki ve önerilen bir sonraki videoya geçiş için ileri – geri butonlarının hem Android hem de iOS uygulamasında bulunduğunu ifade etmiştik. YouTube videolarında ileri / geri sarma özelliği ise şu an yalnızca Android platformunda kullanılabiliyor. Android’li akıllı telefonlarda YouTube uygulaması son versiyona güncellenmeli, bu özellik araca 11.47.57 versiyonunda dahil edilmiş görünüyor.

YouTube’da herhangi bir videoyu açın. Video yürütülürken sağ kenara yakın bölgeye çift dokunduğunuzda video 10’ar saniye aralıklarla atlamaya başlayacaktır. Bu anda zaten ekranda 10 seconds ibaresi de belirecektir. Bu uyarı kullanıcıların bir sonraki videoya geçildiğini zannederek yanılmasını önlemek amacıyla dahil edilmiş görünüyor.

Video yürütülürken sol kenara yakın bölgeye çift dokunduğunuzda video 10’ar saniyelik periyotlarla geri sarılacaktır. Bu anda da ekranda yine 10 seconds uyarısı görünecektir.

İleri ve geri sarma özellikleri hem normal görünümde hem de tam ekran modunda kullanılabiliyor. Bu özelliğin en kısa zamanda iOS platformuna da gelmesini umuyoruz.