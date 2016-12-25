Facebook Messenger’da aktif görünmemek mümkün. Facebook kendi mesajlaşma hizmeti olan Messenger’ı ayrı bir sohbet uygulaması haline dönüştürmüştü. Son güncellemelerle biraz Snapchat’e benzese de uygulamayı Facebook hesabı olmayanlar da kullanabiliyor. Facebook Messenger’dan bir mesaj gönderdiğinizde o kişinin aktif olup olmadığını görebiliyorsunuz. İlgili kişi aktif değilse ne kadar süre önce aktif olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Diğer kullanıcılar da bu özelliklere aynı şekilde erişim hakkına sahip. Çeşitli sebeplerle Facebook Messenger’da aktif görünmemek isteyebilirsiniz. Dilerseniz bunun için izlemeniz gereken aşamalara göz atalım.

Facebook Messenger’da Aktif Görünmemek

Facebook Messenger’da aktif görünmemek için öncelikle Messenger uygulamasını açın. People sekmesine gidin, burada All sekmesinde tüm, Active sekmesinde ise aktif olan arkadaşlarınız listeleniyor. All sekmesinden mesaj istekleri ile kendi tarama kodunuzu görebilir; telefonunuzda kayıtlı kullanıcıları bulma ile insanları Messenger’a davet etme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Active sekmesinde o an Messenger’ı kullanan arkadaşlarınızın listelendiğini belirtmiştik. Burası sizin aktif olduğunuzu arkadaşlarınızın görebilmesini sağlayan özelliği etkinleştirebileceğiniz veya devre dışı bırakabileceğiniz bölüm. Adınızın sağ tarafında yer alan anahtarı devre dışı bıraktığınızda aktif olduğunuzu arkadaşlarınız göremeyecek. Son görülme zamanı da devre dışı kalacak. Tabii aynı şekilde siz de kimlerin o an aktif olduğunu ve arkadaşlarınızın ne kadar süre önce Messenger’ı kullandığını öğrenemeyeceksiniz.

Bu ayarlama Messenger’ın masaüstü versiyonuna taşınmıyor. Messenger’ı web tarayıcınızda açtığınızda yine aktif görüneceksiniz. Aktif görünmemek için tıpkı Messenger akıllı telefon uygulamasında yaptığınız gibi adınızın yanında yer alan anahtarı devre dışı bırakmalısınız.