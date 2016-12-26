Android ve iOS cihazlarda belge taramak ve PDF oluşturmak için yararlanabileceğiniz eşsiz bir uygulama ile karşınızdayız. Özellikle işinizde, bazen not defterlerinizi ya da elle yazılmış notlarınızı tarama ve elektronik ortama aktarma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Esasında akıllı telefonlarımızda yüksek çözünürlüklü ve tatmin edici kalitede fotoğraflar çekebilen kameralar mevcut, yani belge / döküman tarama işlemini bu cihazların üstlenmemesi için bir sebep yok. Tabii ki bu iş için hazırlanmış bir uygulama gerek. Bu uygulamanın adı ise CamScanner. Dilerseniz Android ve iOS akıllı telefonlarda belge taramak ve PDF oluşturmak için kullanılabilen CamScanner uygulamasına kısaca göz atalım.

Android ve iOS: Belge Taramak ve PDF Oluşturmak

Çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapan CamScanner uygulaması dökümanların fotoğraflarını çekmenize ve ardından görseli otomatik tarayarak uygun kontrastta PDF dosyası oluşturmanıza olanak tanıyor. İşlem kolayca halledilebiliyor ve elde edilen sonuçlar oldukça tatmin edici.

Dökümanın fotoğrafının çekilmesi ve taranmasının ardından CamScanner size çeşitli filtreler arasında tercih yapma imkanı sağlıyor. Taranan bazı belgeler her zaman mükemmel okunaklı olmayabileceğinden ve mümkün olan en iyi dosyayı bulmak için biraz daha kontrastlı siyah beyaz filtreler arasında seçim yapmak zorunda kalacağınızdan, bu noktayı gözden kaçırmamalısınız.

Uygulama aynı zamanda belgenin belirli kısımlarını işaretleme ve belgenin bir bölümünde geçen, ihtiyaç duyduğunuz metni çıkarmaya olanak sunması da sevindirici. CamScanner’ın ücretsiz versiyonu ihtiyaç duyacağınız temek özellikleri sunuyor, tabii dilerseniz ücretli sürüme geçiş yapmayı da düşünebilirsiniz.