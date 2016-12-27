Android‘de grup sohbet bildirimlerini sessize almak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Yılbaşına sayılı günlerin kaldığı anları yaşıyoruz. Ülkemiz resmi ve dini çeşitli özel günlerin / bayramların sayıca hayli fazla olduğu bir ülke, böyle dönemlerde akıllı telefonların hiç durmadan çaldığını / sürekli mesaj geldiğini biliyoruz. Özellikle aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, okul arkadaşları, komşular arasında oluşturulan sohbet gruplarında inanılmaz bir akış oluşuyor. Bu durum bir noktadan sonra üretkenliğinize zarar verebilir ve dikkat dağıtıcı olabilir. Android‘li akıllı telefonlarda grup sohbet bildirimlerini sessize almak mümkün. Bu işlem için başarılı üçüncü parti uygulamadan yardım almak gerekiyor.

Android: Grup Sohbet Bildirimlerini Sessize Almak

Uygulamanın adı Mutifier. Grup sohbet bildirimlerini otomatik olarak sessize alma işlevine ev sahipliği yapıyor. İlk mesajı alıyorsunuz fakat sonrasındakiler önceden tanımlanmış aralığa dek otomatik olarak sessize alınıyor.

Bir sonraki bildirimi yalnızca belirtilen aralıktan sonra duyuyorsunuz. Bu nedenle sürekli bildirim olduğunda bildirimler kaybolmuyor, sadece sessiz konumda kalıyor. Sürekli sesli uyarılardan ve uğultudan kurtarıcı bir araç. Mutifier bildirimlerinizi okumuyor, yalnızca bildirim aralığını takip ediyor. Yani gizlilik konusunda endişeye kapılmanıza gerek yok.

Android Lollipop 5.0 ve daha güncel işletim sistemli cihazlarla uyumlu. Çalışabilmek için root erişimine ihtiyaç duymuyor. Ancak uygulamanın bildirimlere erişimine izin vermeniz gerekecek. Tamamen ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Öncelikle uygulamayı aşağıdaki widget’a dokunarak indirin.

Uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda bildirimlere erişim için izin talep edecek. OK seçeneğine ve daha sonraki ekranda Allow butonuna dokunun.

Uygulamaya geri dönün. Bildirimlerin zaman aralığını belirleyin. Check to activate butonunu işaretlediğinizden emin olun.

Custom mode seçeneğini işaretleyerek spesifik uygulamalar için bildirim ayarlarını düzenleyebilirsiniz.