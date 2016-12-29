iPhone‘da Spotlight arama geçmişini temizlemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Söze öncelikle Spotlight’ı anlatarak başlayalım. Spotlight temelde, iPhone ve iPad’lerde hemen her şeyi pratik şekilde keşfetmenize olanak tanıyan bir araç. Bu alandan akıllı telefondaki müzik, uygulama, rehber, e-posta iletileri ve çok daha fazlasına kolayca erişebiliyorsunuz. En büyük güzelliği ise ana ekrandan kolayca erişilebilir konumda olması. Dilerseniz Spotlight arama geçmişini temizlemek için yapmanız gerekenlere bakalım.

iPhone: Spotlight Arama Geçmişini Temizlemek

iPhone’da Spotlight’ı Kullanarak Arama Yapmak

Herhangi bir ana ekran sayfasında parmağınızla ekrana dokunun ve Spotlight arama ekranına erişmek için aşağı doğru sürükleyin.

Bulmak istediğiniz şeyi yazın ve Search butonuna dokunun.

iPhone’da Spotlight Arama Geçmişini Silmek

iPhone’daki Spotlight aracının ciddi bir geçmişi var, aracın üst düzeyde kullanılabilirlik sunduğunu kabul etmek gerekiyor. Ana ekranda ekranın solundan kaydırma hareketiyle araca erişebilir ve cihazdaki hemen her şeye kolayca ulaşmak için arama gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone’da Settings -> General -> Spotlight Search menülerini izleyin.

Buradan Siri Suggestions seçeneğindeki anahtarı devre dışı bırakın.

iPhone’daki Spotlight arama geçmişi temizlenecek ve Spotlight arama ekranınız artık temiz şekilde görüntülenecektir.

Bu yöntemle ilgili üzücü bir detay var. Esasında bu işlem Spotlight arama geçmişi temizleme olanağı sunmuyor, yalnızca Spotlight’ta beliren arama önerilerini aktif olarak gizlemede yardımcı oluyor. Yani iPhone’da Spotlight arama geçmişi silmek için bir yöntem yok, bu şekilde hedefe ulaşmada olması gereken seçeneğin çevresinden dolaşmış oluyoruz.