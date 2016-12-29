Mobil Kullanıcıların Vazgeçemediği Uygulamalar

Artık masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan çok mobil cihazlarla zaman geçiriyoruz. Yeni uygulamalar iyice iş görür hale geldi ve yaşam tarzımız değişti. Genişleyen ekranlar sayesinde uygulamaları daha verimli biçimde kullanabilir olduk. Her sene olduğu gibi bu sene de uygulama marketinden indirilen ve aktif biçimde kullanılan mobil uygulamaların bir listesi hazırlandı. Nielsen adlı araştırma şirketinin raporuna göre ilk sıraları Facebook ve Google mobil uygulamaları paylaştılar.

Android Kullanıcıların İlk Tercihi Uygulamalar

Şaşırtıcı olmayan biçimde liderlik Facebook uygulamasında. Aylık 146 milyon aktif kullanıcısı olan uygulama geçen seneye göre yüzde 14 ilerleme gösterdi.

Aslında Facebook için bir taşla üç kuş vurulmuş durumda. İkinci sıradaki Facebook Messenger uygulaması da aynı yerden çıkıyor. Aylık 130 milyon aktif kullanıcı hiç de fena değil. Demek ki yaklaşık 15 milyon Facebook kullanıcısı sohbet için Messenger‘ı ayrıca kurmuyor. Geçen seneye kıyasla yüzde 28 ilerleme göstermiş yani Facebook uygulamasını ikiye katlamış.

Üçüncü sırada Google imzalı eğlence kanalı YouTube uygulaması var. 114 milyon aylık aktif kullanıcı Messenger’a yakın ve geçen seneye kıyasla net biçimde yüzde 20 ilerleme göstermiş.

Dördüncü sırada bir diğer Google uygulaması olan ve Apple kullanıcılarının da navigasyon konusunda ilk tercihi olmayı başaran Haritalar servisi var. Bu uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 106 milyon civarında ve geçen seneye göre yüzde 22 ilerleme var.

Beşinci sırada bir diğer Google uygulaması olan ve Google denince akla gelen ilk servis Google arama motoru var. Elbette Android işletim sistemli cihazların tümüyle varsayılan durumda yüklü geliyor ve böylece listelerde kullanıcı sayısı üstlere ulaşıyor. Apple kullanıcıları açısından önem oranı daha düşük. 104 milyon aylık aktif kullanıcı sayısı geçen seneye göre yüzde 9 artmış.

Altıncı sırada da Google imzalı bir diğer servisin mobil uygulaması var ve ilk iki numaradan sonra Google aralıksız sürüyor. Bu sayede toplam kullanıcı sayısında Google öne geçiyor. Altıncı sıradaki uygulamaysa bir kez daha Android cihazlarla standart olarak gelen Google Play mağaza uygulaması ve Apple kullanıcıları açısından anlamı yok. Aylık 100 milyon aktif kullanıcısıyla geçen seneye göre yüzde 8 artmış yani ilk 10’daki en az artış gösteren uygulama.

Listenin yedinci sırasında bir diğer Google uygulaması olan ve aramadan sonra akla gelen ilk servis diyebileceğimiz Gmail var. Şu anda aylık 88 milyon aktif kullanıcısıyla geçen seneye göre yüzde 18 ilerleme gösteren bir mobil uygulama. Yahoo’nun defalarca hack edilmesi işine yaramış olmalı!

Sekizinci sırada bir diğer Facebook uygulaması olan Instagram var ve aylık 75 milyon civarı aktif kullanıcısıyla Facebook uygulamasının yarısını yakalamış görünüyor. Diğer yandan sonradan atağa geçtiği için geçen seneye kıyasla kullanıcı sayısında yüzde 36 gibi ciddi bir artış var. Kullanıcıların fotoğraf çekme merakı kabarıyor denebilir.

Dokuzuncu sıradaysa Apple’ın adını akıllara getiren Music uygulaması var. Apple kullanıcıları bu uygulamayı artık standart biçimde kullanıyor diyebiliriz. Aylık 68 milyon aktif kullanıcı hiç de fena değil ve artık kimse CD ile müzik dinlemeyip bu tür akış servislerine üye oluyor. Geçen seneye kıyasla yüzde 20 ilerleme göstermiş. Elbette Android uyumlu uygulaması da var ama ilgi daha az.

Listenin son sırasını kapansa ABD’de senelerdir çok popüler olan ve ülkemize girmek için adımlar atan online satış devi Amazon’un mobil uygulaması var. Amazon kullanarak alışveriş yapmak dışında e-kitap okumak, müzik dinlemek, film izlemek, mobil uygulama alıp indirmek vb de mümkün. Aylık 65 milyon aktif kullanıcıyla Facebook, Google ve Apple dışındaki tek dev isim.