LG’nin G5 modelinden sonraki en yeni amiral gemisi olan ve çift ekranlı LG V10 yerini alan LG V20 modeli bir süredir satışta. Bu cihazın özellikleri beğeni görüyor ama bazı kullanıcılar bataryanın asla yüzde 100 şarj olmadığını ifade ediyor. Bu gibi durumlarda bazı kullanıcılar yüzde 90-94 aralığında şarj işleminin durduğunu ifade ediyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız yapmanız gerekenleri sıralıyoruz.

LG V20 Batarya Optimizasyonu

LG V20 şarj sırasında asla yüzde 100 olmuyorsa akla gelen ilk sebep batarya kalibrasyonu eksikliği. İlk olarak basit bir batarya kalibrasyonu uygulamayı denemelisiniz.

Bunun için ilk olarak telefonu kapanan kadar kullanın. Ardından cihaz kapalıyken LED işareti belirene kadar şarj olmak üzere bırakın. Şarj adaptörünün fişini çekin ve cihazı başlatın. Batarya göstergesi hala yüzde 100 göstermiyorsa bu işlemi tekrar edin. Denemelere rağmen değişme göremiyorsanız yazılım güncellemesi gelmesini bekleyin ya da Play Mağaza’da yer alan Advanced Batter Calibrator adlı ücretsiz uygulamayı kurup deneyin.

Not: Bu uygulamanın daha iyi sonuç vermesi için telefonun root edilmiş olması gerekiyor ama şart değil.