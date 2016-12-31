Android İçin En İyi 5 Müzik Oynatıcısı ile karşınızdayız. Akıllı telefonlarımız birçok işlevin yanı sıra müzik oynatma görevini de başarıyla yerine getirebiliyor. Bir dönem hayli popüler olan taşınabilir MP3 çalarların sonunu getiren de akıllı telefonlarımız olmuştu. Bugünlerde her ne kadar Spotify, Deezer gibi müzik akışı sunan uygulamalar popüler olsa da akıllı telefonunda depoladığı müzikleri dinleyen kullanıcılar da yok değil. Bu noktada müzik oynatıcısı tercihi önem kazanıyor. Dilerseniz şimdi Android Uyumlu En İyi 5 müzik Oynatıcısı uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: En İyi 5 Müzik Oynatıcısı

Poweramp Music Player

Poweramp Music Player mağazanın en güçlü müzik uygulamalarından birisi konumunda. Çok sayıda seçenek ve özelliğe ev sahipliği yapıyor. 15 gün boyunca ücretsiz kullanılabiliyor, sonrasında Poweramp Music Player Unlocker’ı satın almak gerekiyor. 10-band grafiksel ekolayzır, bas ve tiz ile ayrı ton kontrolleri, 16 ön tanım ve özel ön tanımlar oluşturma imkanı var. Tema desteği bulunmakta. MusiXmatch eklentisiyle şarkı sözlerine erişilebiliyor. Müzik tutkunuysanız Poweramp’i mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Musixmatch – Lyrics & Music

Musixmatch Music & Lyrics adından da anlaşılabileceği üzere müzik ve şarkı sözlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Müzik klasörünüzde yer alan tüm içerikleri tarıyor ve veritabanındaki şarkı sözleriyle eşleştiriyor. Şarkı sözlerini çevrimdışı kullanım için indirebilmesi sevindirici. Arayüzünün oldukça başarılı olduğunu belirtmemiz gerek. Şarkı sözlerini bulma işlevi Poweramp, Spotify, Play Musix gibi uygulamalarla birlikte kullanılabiliyor.

Google Play Music

Google Play Music Android cihazınızda depolanan müziklerin yanı sıra çevrimiçi müzik katalogundan içerik oynatmanıza olanak tanıyan basit bir müzik uygulaması. Dinleme alışkanlıklarına, modunuza, aramalarınıza göre şekillenen müzik önerileri sunabiliyor. Kullanımı kolay ve 30 milyondan fazla şarkıya kesintisiz isteğe bağlı erişim olanağı var. Cihazınıza müzik indirebilir ve çevrimdışı iken bu müzikleri dinleyebilirsiniz. Üstelik müzik kitaplığınıza 50.000’den fazla müzik eklemenizi ve tüm cihazlarınız arasında senkronize etmenizi sağlıyor.

Shuttle Music Player

Shuttle Music Player basit, hafif ve çok sayıda özelliğe sahip olan başarılı bir müzik oynatıcısı. Kullanıcı dostu bir arayüze ev sahipliği yapıyor ve neredeyse tüm Android versiyonlarına yüklenebiliyor. Ücretsiz versiyonda çok sayıda özellik bulunsa da ek özellikler için ücretli versiyonu edinmek şart. Material Design esintileri taşıyan arayüz için tema seçenekler var. 6-band ekolayzır, aralıksız müzik oynatımı, şarkı sözü desteği bizlerle.

DoubleTwist Music Player, Sync

DoubleTwist Apple’ın iTunes aracının işlevlerini Android’e getiriyor. iTunes içeriğini eşitleme, podcast ve AirPlay desteği var. Arayüzü oldukça güzel, müziklere isim, albüm, sanatçı bilgisi üzerinden ulaşabiliyorsunuz. AirSync, AirPlay, DLNA desteği gibi özellikler için uygulama içi satın alma yapmak gerekiyor. Podcast dinlemeyi seven kullanıcıların göz atmasını öneriyoruz.